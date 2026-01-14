ONZ apeluje o finansowe wsparcia dla Ukrainy  

W obliczu nasilających się rosyjskich ataków ONZ ogłosiła we wtorek apel o wsparcie humanitarne dla Ukrainy w wysokości 2,3 mld dolarów na 2026 rok. Fundusze te mają pomóc ponad 4 mln najbardziej potrzebujących osób.

Jak podkreślił portal UN News, od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji w lutym 2022 roku ONZ wraz z partnerami systematycznie wspiera ludność cywilną, uzupełniając działania ukraińskiego rządu. Pomoc trafia zarówno do mieszkańców miast narażonych na ataki rakietowe i dronów, jak i do społeczności przyfrontowych oraz osób ewakuowanych z najbardziej zagrożonych obszarów.

- Mówię o osobach wewnętrznie przesiedlonych, które przebywają w ośrodkach zbiorowych od dwóch czy trzech lat; mówię o osobach starszych i o osobach z ograniczoną sprawnością ruchową - wyszczególnił Matthias Schmale, główny koordynator ONZ ds. pomocy humanitarnej na Ukrainie.

Zgodnie z oficjalnymi informacjami władz w Kijowie tylko w ciągu ostatniego tygodnia siły rosyjskie wystrzeliły w stronę Ukrainy blisko 1100 dronów bojowych, ponad 890 kierowanych bomb lotniczych oraz co najmniej 50 rakiet różnych typów. Wśród nich znalazły się pociski balistyczne i manewrujące, a także rakieta balistyczna średniego zasięgu Oresznik, która uderzyła we Lwów na zachodzie kraju, w bliskim sąsiedztwie granicy z Polską.

Według Schmalego, oprócz zapewnienia żywności, opieki medycznej, schronienia i bezpośredniego wsparcia finansowego, kluczowym celem apelu jest sfinansowanie ewakuacji osób znajdujących się w bezpośrednim niebezpieczeństwie. Urzędnik określił te działania mianem "heroicznej pracy w pobliżu linii frontu", odnosząc się do setek organizacji partnerskich współpracujących z ONZ.

Środki są niezbędne przede wszystkim dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które niosą pomoc w całym kraju, a zwłaszcza w pasie 50 kilometrów od linii frontu. Wsparcie ma trafić m.in. do rolników próbujących przetrwać w strefie działań wojennych oraz do pacjentów onkologicznych, których proces leczenia został przerwany przez ataki na infrastrukturę medyczną.

- Chcemy wciąż nieść pomoc w miarę naszych możliwości, ale to wszystko wymaga finansowania - dodał Schmale. Uwydatnił przy tym ogromne cierpienie cywilów, szczególnie w obliczu mrozów sięgających w Kijowie -15°C, co nazwał "stanem nadzwyczajnym wewnątrz stanu nadzwyczajnego".

- Apelujemy w szczególności do społeczności międzynarodowej, do państw członkowskich ONZ i innych darczyńców, aby podtrzymali solidarność z Ukrainą i wyrazili ją poprzez wsparcie finansowe działań, które planujemy kontynuować - podsumował urzędnik.

Z danych zespołu ONZ ds. monitorowania praw człowieka wynika, że rok 2025 był najtragiczniejszym okresem dla ludności cywilnej od początku inwazji w 2022 roku. Odnotowano w tym czasie ponad 2500 ofiar śmiertelnych oraz ponad 12 tysięcy rannych wśród cywilów.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)