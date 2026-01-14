info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Jubileusz 2033: pierwszy Rok Święty dla wszystkich chrześcijan?
Jubileusz 2033: pierwszy Rok Święty dla wszystkich chrześcijan?

Jubileusz 2033: pierwszy Rok Święty dla wszystkich chrześcijan?  
Nadzwyczajny Jubileusz Odkupienia w 2033 r. mógłby być pierwszym Rokiem Świętym obchodzonym wspólnie przez wszystkich chrześcijan – uważa o. Frans Bouwen, który od 50 lat zajmuje się ekumenizmem w Ziemi Świętej. W rozmowie z Vatican News przypomina, że Leon XIV zapowiedział ogłoszenie tego Jubileuszu podczas ekumenicznego spotkania z okazji 1700-lecie Soboru Nicejskiego.

O. Bouwen, który w przeszłości był m.in. odpowiedzialny za ekumenizm w łacińskim Patriarchacie Jerozolimy zauważa, że ta nietypowa geneza Roku Świętego 2033 nadaje mu charakter ściśle ekumeniczny. Sam Leon XIV już zaproponował zwierzchnikom niekatolickich Kościołów i Wspólnot kościelnych, wspólną pielgrzymkę do Jerozolimy.

Zdaniem belgijskiego kapłana takie określenie celu Nadzwyczajnego Jubileuszu zobowiązuje nas, by i przygotowania do tego wydarzenia miały charakter ekumeniczny, tym bardziej, że głównym gospodarzem Roku Świętego będą chrześcijanie w Ziemi Świętej. „Jeśli nasze Kościoły będą mogły odbyć wspólnie tę pielgrzymkę do Jerozolimy w 2033 r. i dotrzeć do miejsca będącego sercem wiary chrześcijańskiej, to będzie to coś nowego, wielka nadzieja i proroczy znak” – mówi o. Bouwen.

Przypuszcza on, że pielgrzymka ta będzie podobna do wizyty apostolskiej w Ziemi Świętej, którą w 1964 r., na początku swego pontyfikatu, odbył Paweł VI. Było to mocne zakorzenienie trwającego jeszcze Soboru Watykańskiego II w tajemnicy, która leży u podstaw powstania i misji Kościoła, a zarazem ważne wydarzenie ekumeniczne, które zapoczątkowało nową erę relacji z Kościołem prawosławnym.

"Im bardziej jesteśmy pojednani, tym bardziej my, chrześcijanie, możemy dawać wiarygodne świadectwo o Ewangelii Jezusa Chrystusa" – mówił Leon XIV w przemówieniu, podczas ekumenicznego spotkania modlitewnego, upamiętniającego 1700. rocznicę I Soboru Nicejskiego. Przypomniał, że wiara w Bóstwo Chrystusa łączy chrześcijan wszystkich Kościołów, którzy, wszyscy, zaproszeni są do "przezwyciężania skandalu podziałów" między sobą. »

EKUMENIA, EKUMENIZM, JUBILEUSZ ROKU 2033

