Chiny z rekordową nadwyżkę handlową

Chiny odnotowały w 2025 r. rekordową nadwyżkę handlową wynoszącą 1,189 biliona dolarów - poinformowały w środę władze w Pekinie. Druga gospodarka świata zwiększyła eksport, przekierowując towary do Azji i Afryki, co zrównoważyło spadek wymiany z USA spowodowany amerykańskimi cłami.
- Dynamika wzrostu światowego handlu wydaje się niewystarczająca, a otoczenie zewnętrzne pozostaje trudne i złożone - powiedział w środę wiceminister administracji celnej Wang Jun. Zaznaczył jednak, że dzięki dywersyfikacji partnerów "zdolność Chin do opierania się ryzyku znacznie wzrosła".
Ta zmiana strategii jest bezpośrednią reakcją na eskalację wojny celnej z USA po powrocie Donalda Trumpa do Białego Domu. Chińskie firmy, chcąc ominąć amerykańskie bariery i zrekompensować straty, agresywnie przekierowały uwagę na rynki wschodzące, by tam upłynnić swoje towary.
Dane celne pokazują, że Pekin skutecznie amortyzuje skutki napięć politycznych. Choć eksport do USA spadł w ubiegłym roku o 20 proc., a import z tego kierunku - o blisko 15 proc., chińskie firmy zdobyły inne rynki. Eksport z Chin w ujęciu rocznym wzrósł ogółem o 5,5 proc. w stosunku do 2024 r.
Sprzedaż do Afryki skoczyła o blisko 26 proc., a do państw Azji Południowo-Wschodniej o ponad 13 proc. Wzrost o 8,4 proc. odnotowano także w handlu z Unią Europejską.
Silny eksport jest obecnie kluczowy dla Chin, które zmagają się z utrzymującym się kryzysem na rynku nieruchomości i słabym popytem wewnętrznym.
Tak duża nadwyżka handlowa budzi jednak obawy partnerów zagranicznych o zalewanie ich rynków tanimi chińskimi towarami. Motorem napędowym pozostaje motoryzacja - eksport aut wzrósł o ponad 19 proc., utrzymując Chiny na pozycji światowego lidera w tej branży.
Z Pekinu Krzysztof Pawliszak
Prezes instytutu Ordo Iuris mec. Jerzy Kwaśniewski alarmuje w mediach społecznościowych, że policja naciska, by dzieci ze szkoły w Kielnie były w niej pilnie przesłuchane bez udziału rodziców. Prawnicy z instytutu reprezentują niektóre z tych rodzin.
