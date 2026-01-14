Chiny z rekordową nadwyżkę handlową

I to mimo amerykańskich ceł. Wyniosła ona blisko 1,2 bln dolarów.

Chiny odnotowały w 2025 r. rekordową nadwyżkę handlową wynoszącą 1,189 biliona dolarów - poinformowały w środę władze w Pekinie. Druga gospodarka świata zwiększyła eksport, przekierowując towary do Azji i Afryki, co zrównoważyło spadek wymiany z USA spowodowany amerykańskimi cłami.

- Dynamika wzrostu światowego handlu wydaje się niewystarczająca, a otoczenie zewnętrzne pozostaje trudne i złożone - powiedział w środę wiceminister administracji celnej Wang Jun. Zaznaczył jednak, że dzięki dywersyfikacji partnerów "zdolność Chin do opierania się ryzyku znacznie wzrosła".

Ta zmiana strategii jest bezpośrednią reakcją na eskalację wojny celnej z USA po powrocie Donalda Trumpa do Białego Domu. Chińskie firmy, chcąc ominąć amerykańskie bariery i zrekompensować straty, agresywnie przekierowały uwagę na rynki wschodzące, by tam upłynnić swoje towary.

Dane celne pokazują, że Pekin skutecznie amortyzuje skutki napięć politycznych. Choć eksport do USA spadł w ubiegłym roku o 20 proc., a import z tego kierunku - o blisko 15 proc., chińskie firmy zdobyły inne rynki. Eksport z Chin w ujęciu rocznym wzrósł ogółem o 5,5 proc. w stosunku do 2024 r.

Sprzedaż do Afryki skoczyła o blisko 26 proc., a do państw Azji Południowo-Wschodniej o ponad 13 proc. Wzrost o 8,4 proc. odnotowano także w handlu z Unią Europejską.

Silny eksport jest obecnie kluczowy dla Chin, które zmagają się z utrzymującym się kryzysem na rynku nieruchomości i słabym popytem wewnętrznym.

Tak duża nadwyżka handlowa budzi jednak obawy partnerów zagranicznych o zalewanie ich rynków tanimi chińskimi towarami. Motorem napędowym pozostaje motoryzacja - eksport aut wzrósł o ponad 19 proc., utrzymując Chiny na pozycji światowego lidera w tej branży.

Z Pekinu Krzysztof Pawliszak