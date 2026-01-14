Prezes instytutu Ordo Iuris mec. Jerzy Kwaśniewski alarmuje w mediach społecznościowych, że policja naciska, by dzieci ze szkoły w Kielnie były w niej pilnie przesłuchane bez udziału rodziców. Prawnicy z instytutu reprezentują niektóre z tych rodzin.

Policja z prokuraturą wkraczają do szkoły w Kielnie, aby wymuszać zeznania dzieci?



Rodzice mają prawo do obecności i udziału w czynnościach. Są gwarantami, że nie dochodzi do nacisków!



Co więcej, nagłe przesłuchania dzieci mają uniemożliwić obecność ich pełnomocników.



Skandal. pic.twitter.com/4iKctFohL4 — Jerzy Kwaśniewski (@jerzKwasniewski) 14 stycznia 2026

Według mediów ogólnopolskich i lokalnych, 15 grudnia w Szkole Podstawowej w Kielnie 2025 r. podczas lekcji języka angielskiego nauczycielka miała zażądać od uczniów zdjęcia krzyża z sali lekcyjnej, a gdy młodzież odmówiła, miała samodzielnie zdjąć krzyż i wyrzucić go do kosza na śmieci - podała PAP. „Wyrzuciłam cosplayowy gadżet od halloweenowego stroju, którym bawiły się dzieci, a następnie powiesiły go nad klatką chomika – w miejscu, w którym wcześniej wisiał zegar” – tłumaczyła potem, dodając, że „szanuje przedmioty czci religijnej i w życiu nie wyrzuciłaby krzyża reprezentującego wiarę”. Dochodzenie w sprawie obrazy uczuć religijnych uczniów szkoły w Kielnie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Wejherowie.

- Zupełnie skandaliczna sytuacja: policja informuje rodziców, że dzieci będa pilnie przesłuchiwane na terenie szkoły. Policjanci naciskają, by rodzice się tam nie pojawili. To oczywiste naruszenie gwarancji praw dziecka, gwarancji procesowych rodziców, praw rodzica. Żadnych wezwań na piśmie, jesteśmy w PRL-u - mówi mec. Kwaśniewski. Jego zdaniem tak dokonane czynności procesowe trzeba będzie powtarzać. - Idę o zakład, że prokuratura tego odmówi. W efekcie będą ustawione zeznania pod wersję ustaloną na prokuraturze. Państwo prawa? - pyta retorycznie adwokat.

‼️ Policja chce przesłuchiwać dzieci na terenie szkoły w Kielnie bez obecności rodziców!



Jako pełnomocnik części spośród rodziców uczniów z Kielna wysłałam do prokuratury żądanie zaniechania przesłuchania dzisiaj dzieci z uwagi na rażące naruszenie w ten sposób praw rodziców i… pic.twitter.com/VlxnK8rpae — Magdalena Majkowska (@MagdaMajkowska) 14 stycznia 2026

Oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie asp. sztab. Anetta Potrykus potwierdziła w rozmowie z "Gościem", że w szkole na polecenie prokuratury prowadzone są czynności policji. Zapewniła, że odbywają sie one w zgodzie z poleceniem prokuratury. Nie odniosła się jednak wprost do informacji podanych przez mec. Kwaśniewskiego.

Szczegółów nie podał nam także rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prokurator Mariusz Duszyński. Zasłonił się brakiem precyzyjnej wiedzy i zasugerował przesłanie pytań pocztą elektroniczną.

Aktualizacja:

- Jako pełnomocnik części spośród rodziców uczniów z Kielna wysłałam do prokuratury żądanie zaniechania przesłuchania dzisiaj dzieci z uwagi na rażące naruszenie w ten sposób praw rodziców i dzieci. W przeciwnym razie będziemy domagać się powtórzenia czynności. Czy w ten sposób organy ścigania chcą wpłynąć na zeznania uczniów, którzy byli świadkami wyrzucenia krzyża przez nauczycielkę do kosza na śmieci? O sytuacji poinformowany został także Rzecznik Praw Dziecka - podała inna prawniczka Ordo Iuris mec. Magdalena Majkowska, reprezentująca rodziców niektórych dzieci ze szkoły w Kielnie.

‼️ Policja chce przesłuchiwać dzieci na terenie szkoły w Kielnie bez obecności rodziców!



Jako pełnomocnik części spośród rodziców uczniów z Kielna wysłałam do prokuratury żądanie zaniechania przesłuchania dzisiaj dzieci z uwagi na rażące naruszenie w ten sposób praw rodziców i… pic.twitter.com/VlxnK8rpae — Magdalena Majkowska (@MagdaMajkowska) 14 stycznia 2026

Aktualizacja 2:

Z kolejnego wpisu mec. Kwaśniewskiego wynika, że doszło do przeprowadzenia przesłuchań bez udziału rodziców oraz "zignorowania" powołanych przez nich adwokatów.

Jak wierni sprawie ✝️ musieli być ci młodzi ludzie z Kielna, skoro dla wydobycia z nich zeznań po myśli rządu posunięto się do

🔴łamania procedur karnych,

🔴przesłuchiwania dzieci bez rodziców,

🔴wejścia Policji do szkoły,

🔴zignorowania adwokatów powołanych przez rodziców. https://t.co/x7q9q5LC3L — Jerzy Kwaśniewski (@jerzKwasniewski) 14 stycznia 2026

Przeczytaj także: