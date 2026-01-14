info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Leon XIV: Możemy mówić o Bogu tylko, jeśli z Nim rozmawiamy
Leon XIV: Możemy mówić o Bogu tylko, jeśli z Nim rozmawiamy

Leon XIV: Możemy mówić o Bogu tylko, jeśli z Nim rozmawiamy  
Vatican Media Leon XIV

O modlitwie jako pielęgnowaniu przyjaźni z Bogiem, mówił Papież w katechezie podczas audiencji generalnej. Przypomniał, że „w ciągu dnia i tygodnia chrześcijanina nie może zabraknąć czasu poświęconego na modlitwę, medytację i refleksję”. W ramach nowego cyklu, poświęconego Soborowi Watykańskiemu II i jego dokumentom, dzisiejsze papieskie rozważanie poświęcone było Konstytucji dogmatycznej „Dei Verbum” o Objawieniu Bożym - informuje Vatican News.

Odwołując się do tej konstytucji, „jednego z najpiękniejszych i najważniejszych dokumentów zgromadzenia soborowego”, Papież podkreślił, że przypomina ona o „fundamentalnym punkcie wiary chrześcijańskiej” – relacji człowieka z Bogiem, która za sprawą Jezusa Chrystusa staje się relacją przyjaźni.

Zwraca uwagę, że owa relacja przyjaźni jest „asymetryczna”, ponieważ człowiek nie jest równy Bogu. Niemniej jednak „w Jezusie Bóg czyni nas synami i wzywa nas, abyśmy stali się do Niego podobni w naszym kruchym człowieczeństwie”. A pomimo ludzkiej grzeszności, „Stwórca nie przestaje starać się o spotkanie ze swoimi stworzeniami i raz po raz zawierać z nimi przymierza” – mówił, przypominając, że to przyjaźń z Bogiem „jest naszym zbawieniem”.

Następnie Leon XIV przypomniał, że przyjaźń z Bogiem „nie znosi milczenia, lecz karmi się wymianą prawdziwych słów”. Podkreślił, że nie chodzi o powierzchowną „pogawędkę”, która nie tworzy komunii, ale o prawdziwe słuchanie Słowa, przez które Pan objawia się jako Sprzymierzeniec i zaprasza nas do przyjaźni.

„W takiej perspektywie, pierwszą postawą, którą należy pielęgnować, jest słuchanie, aby Słowo Boże mogło przeniknąć nasze umysły i nasze serca. Jednocześnie jesteśmy wezwani do rozmowy z Bogiem – nie po to, aby przekazać Mu to, co On już zna, ale aby objawić siebie nam samym” – mówił.

Papież podkreślił przede wszystkim znaczenie modlitwy liturgicznej i wspólnotowej, „gdzie to nie my decydujemy, czego słuchać ze Słowa Bożego, ale to On sam przemawia do nas poprzez Kościół”. Zaznaczył, że przyjaźń z Bogiem jest też przeżywana i pielęgnowana w modlitwie osobistej, która dokonuje się w ludzkim sercu i umyśle. „W ciągu dnia i tygodnia chrześcijanina nie może zabraknąć czasu poświęconego na modlitwę, medytację i refleksję. Tylko wtedy, gdy rozmawiamy z Bogiem, możemy również mówić o Nim” – przypomniał Ojciec Święty.

„Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Bóg traktuje nas jako swoich przyjaciół i zaprasza do poznawania Go przez modlitwę i udział w liturgii. Niech czas waszych ferii zimowych będzie okazją do odkrywania piękna przyjaźni ze Stwórcą oraz z naszymi braćmi i siostrami – przyjaciółmi w wierze. Wszystkim wam błogosławię!”.

Jubileusz 2033: pierwszy Rok Święty dla wszystkich chrześcijan?

VATICANNEWS.VA DODANE 14.01.2026

Jubileusz 2033: pierwszy Rok Święty dla wszystkich chrześcijan?

Nadzwyczajny Jubileusz Odkupienia w 2033 r. mógłby być pierwszym Rokiem Świętym obchodzonym wspólnie przez wszystkich chrześcijan – uważa o. Frans Bouwen, który od 50 lat zajmuje się ekumenizmem w Ziemi Świętej. W rozmowie z Vatican News przypomina, że Leon XIV zapowiedział ogłoszenie tego Jubileuszu podczas ekumenicznego spotkania z okazji 1700-lecie Soboru Nicejskiego.

więcej »

Dorota Abdelmoula-Viet i Artur Hanula

VATICANNEWS.VA

dodane 14.01.2026 11:19

TAGI| LEON XIV

Jubileusz 2033: pierwszy Rok Święty dla wszystkich chrześcijan? | Chrześcijanie dyskryminowani także tam, gdzie są większością | Leon XIV ostrzega przed finansowaniem „turystyki aborcyjnej”. „Prawo do życia jest fundamentem wszystkich praw” | Papież do kardynałów: Nie jesteśmy tutaj, aby promować własne plany | Leon XIV na otwarciu konsystorza: Warunkiem misyjności Kościoła jest jego jedność (pełny tekst)
Czy kobieta jest człowiekiem?

Andrzej Macura

Czy kobieta jest człowiekiem?

Ja nie mam wątpliwości, ale...

Wizja

Katarzyna Solecka

Wizja

Wizja rodziny, wizja Boga, mozolne poszukiwania drugiej połówki i idealnych wakacji…

Zemsta labubu?

Piotr Drzyzga

Zemsta labubu?

Chyba sam się o to prosiłem w felietonie sprzed tygodnia…

Leon XIV: Możemy mówić o Bogu tylko, jeśli z Nim rozmawiamy

Leon XIV: Możemy mówić o Bogu tylko, jeśli z Nim rozmawiamy

O modlitwie jako pielęgnowaniu przyjaźni z Bogiem, mówił Papież w katechezie podczas audiencji generalnej. Przypomniał, że „w ciągu dnia i tygodnia chrześcijanina nie może zabraknąć czasu poświęconego na modlitwę, medytację i refleksję”. W ramach nowego cyklu, poświęconego Soborowi Watykańskiemu II i jego dokumentom, dzisiejsze papieskie rozważanie poświęcone było Konstytucji dogmatycznej „Dei Verbum” o Objawieniu Bożym - informuje Vatican News.

Jubileusz 2033: pierwszy Rok Święty dla wszystkich chrześcijan?

Jubileusz 2033: pierwszy Rok Święty dla wszystkich chrześcijan?

Papież zapowiedział ogłoszenie go podczas ekumenicznego spotkania z okazji 1700-lecie Soboru Nicejskiego.

