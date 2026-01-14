info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Prokuratura potwierdza: przesłuchanie dzieci z Kielna bez udziału rodziców
Prokuratura potwierdza: przesłuchanie dzieci z Kielna bez udziału rodziców

Prokuratura potwierdza: przesłuchanie dzieci z Kielna bez udziału rodziców  
Roman Koszowski /Foto Gość

Przesłuchania dzieci ze szkoły w Kielnie zaplanowano bez udziału ich przedstawicieli ustawowych (czyli rodziców) - potwierdził rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Mariusz Duszyński. Dodał, że taka decyzja zapadła "z uwagi na fakt, iż obecność rodziców mogłaby znacząco ograniczyć swobodę wypowiedzi przesłuchiwanych".

Według mediów ogólnopolskich i lokalnych, 15 grudnia w Szkole Podstawowej w Kielnie 2025 r. podczas lekcji języka angielskiego nauczycielka miała zażądać od uczniów zdjęcia krzyża z sali lekcyjnej, a gdy młodzież odmówiła, miała samodzielnie zdjąć krzyż i wyrzucić go do kosza na śmieci - podała PAP. „Wyrzuciłam cosplayowy gadżet od halloweenowego stroju, którym bawiły się dzieci, a następnie powiesiły go nad klatką chomika – w miejscu, w którym wcześniej wisiał zegar” – tłumaczyła potem, dodając, że „szanuje przedmioty czci religijnej i w życiu nie wyrzuciłaby krzyża reprezentującego wiarę”. Dochodzenie w sprawie obrazy uczuć religijnych uczniów szkoły w Kielnie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Wejherowie.

Pełnomocnicy części rodzin uczniów z Kielna Magdalena Majkowska i Jerzy Kwaśniewski podali w mediach społecznościowych, że policja weszła dziś do szkoły, by przesłuchać uczniów bez udzialu ich rodziców. - To oczywiste naruszenie gwarancji praw dziecka, gwarancji procesowych rodziców, praw rodzica. Żadnych wezwań na piśmie, jesteśmy w PRL-u - stwierdził mec. Kwaśniewski. Jego zdaniem tak dokonane czynności procesowe trzeba będzie powtarzać. - Idę o zakład, że prokuratura tego odmówi. W efekcie będą ustawione zeznania pod wersję ustaloną na prokuraturze. Państwo prawa? - pytał retorycznie adwokat i prezes instytutu Ordo Iuris, zaś mec. Magdalena Majkowska podała, że o sprawie powiadomiony został Rzecznik Praw Dziecka.

Poprosiliśmy jego rzeczniczkę o opinię w tej sprawie, ale na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Natomiast rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prof. Mariusz Duszyński odpowiedział "Gościowi", że "mając na uwadze dobro osób małoletnich przeprowadzenie czynności przesłuchania odbywają w Szkole Podstawowej w Kielnie, tj. miejscu, które uczniowie bardzo  dobrze znają, w którym czują się swobodnie. Przesłuchanie małoletnich świadków odbywa się z udziałem biegłego psychologa, którego zadaniem będzie między innymi wsparcie psychologiczne świadków.  Natomiast mając na uwadze dobro postępowania i charakter sprawy, na podstawie art. 171 § 3 k.p.k. oraz art. 185 a § 2 k.p.k., przesłuchanie małoletnich świadków odbędzie się bez udziału przedstawicieli ustawowych (rodziców), z uwagi na fakt, iż obecność rodziców mogłaby znacząco ograniczyć swobodę wypowiedzi przesłuchiwanych".

Jarosław Dudała

GOSC.PL |

dodane 14.01.2026 12:54

TAGI| KIELNO

