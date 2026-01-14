Przesłuchania dzieci ze szkoły w Kielnie zaplanowano bez udziału ich przedstawicieli ustawowych (czyli rodziców) - potwierdził rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Mariusz Duszyński. Dodał, że taka decyzja zapadła "z uwagi na fakt, iż obecność rodziców mogłaby znacząco ograniczyć swobodę wypowiedzi przesłuchiwanych".
Według mediów ogólnopolskich i lokalnych, 15 grudnia w Szkole Podstawowej w Kielnie 2025 r. podczas lekcji języka angielskiego nauczycielka miała zażądać od uczniów zdjęcia krzyża z sali lekcyjnej, a gdy młodzież odmówiła, miała samodzielnie zdjąć krzyż i wyrzucić go do kosza na śmieci - podała PAP. „Wyrzuciłam cosplayowy gadżet od halloweenowego stroju, którym bawiły się dzieci, a następnie powiesiły go nad klatką chomika – w miejscu, w którym wcześniej wisiał zegar” – tłumaczyła potem, dodając, że „szanuje przedmioty czci religijnej i w życiu nie wyrzuciłaby krzyża reprezentującego wiarę”. Dochodzenie w sprawie obrazy uczuć religijnych uczniów szkoły w Kielnie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Wejherowie.
Pełnomocnicy części rodzin uczniów z Kielna Magdalena Majkowska i Jerzy Kwaśniewski podali w mediach społecznościowych, że policja weszła dziś do szkoły, by przesłuchać uczniów bez udzialu ich rodziców. - To oczywiste naruszenie gwarancji praw dziecka, gwarancji procesowych rodziców, praw rodzica. Żadnych wezwań na piśmie, jesteśmy w PRL-u - stwierdził mec. Kwaśniewski. Jego zdaniem tak dokonane czynności procesowe trzeba będzie powtarzać. - Idę o zakład, że prokuratura tego odmówi. W efekcie będą ustawione zeznania pod wersję ustaloną na prokuraturze. Państwo prawa? - pytał retorycznie adwokat i prezes instytutu Ordo Iuris, zaś mec. Magdalena Majkowska podała, że o sprawie powiadomiony został Rzecznik Praw Dziecka.
Poprosiliśmy jego rzeczniczkę o opinię w tej sprawie, ale na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
Natomiast rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prof. Mariusz Duszyński odpowiedział "Gościowi", że "mając na uwadze dobro osób małoletnich przeprowadzenie czynności przesłuchania odbywają w Szkole Podstawowej w Kielnie, tj. miejscu, które uczniowie bardzo dobrze znają, w którym czują się swobodnie. Przesłuchanie małoletnich świadków odbywa się z udziałem biegłego psychologa, którego zadaniem będzie między innymi wsparcie psychologiczne świadków. Natomiast mając na uwadze dobro postępowania i charakter sprawy, na podstawie art. 171 § 3 k.p.k. oraz art. 185 a § 2 k.p.k., przesłuchanie małoletnich świadków odbędzie się bez udziału przedstawicieli ustawowych (rodziców), z uwagi na fakt, iż obecność rodziców mogłaby znacząco ograniczyć swobodę wypowiedzi przesłuchiwanych".
Diecezja katolicka w Kamerunie uwolniła 29 więźniów, opłacając kaucje i grzywny.
W rozmowach wezmą udział sekretarz stanu USA Marco Rubio, a także wiceprezydent J.D. Vance.
Bo ich "obecność mogłaby znacząco ograniczyć swobodę wypowiedzi przesłuchiwanych".
Bo ich "obecność mogłaby znacząco ograniczyć swobodę wypowiedzi przesłuchiwanych".
Do tej pory był papieskim przedstawicielem w Argentynie, a wcześniej m.in. w Panamie.
O modlitwie jako pielęgnowaniu przyjaźni z Bogiem, mówił Papież w katechezie podczas audiencji generalnej. Przypomniał, że „w ciągu dnia i tygodnia chrześcijanina nie może zabraknąć czasu poświęconego na modlitwę, medytację i refleksję”. W ramach nowego cyklu, poświęconego Soborowi Watykańskiemu II i jego dokumentom, dzisiejsze papieskie rozważanie poświęcone było Konstytucji dogmatycznej „Dei Verbum” o Objawieniu Bożym - informuje Vatican News.
Blisko 390 mln wyznawców doświadcza "wysokiego poziomu prześladowań i dyskryminacji".
Prezes instytutu Ordo Iuris mec. Jerzy Kwaśniewski alarmuje w mediach społecznościowych, że policja naciska, by dzieci ze szkoły w Kielnie były w niej pilnie przesłuchane bez udziału rodziców. Prawnicy z instytutu reprezentują niektóre z tych rodzin.
I to mimo amerykańskich ceł. Wyniosła ona blisko 1,2 bln dolarów.
Prezes instytutu Ordo Iuris mec. Jerzy Kwaśniewski alarmuje w mediach społecznościowych, że policja naciska, by dzieci ze szkoły w Kielnie były w niej pilnie przesłuchane bez udziału rodziców. Prawnicy z instytutu reprezentują niektóre z tych rodzin.
Potrzebne środki dla ponad 4 mln najbardziej potrzebujących osób.