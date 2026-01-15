Trump: Putin jest gotowy do zawarcia układu, Zełenski przeszkodą  

Prezydent USA Donald Trump powiedział w wywiadzie dla agencji Reutera, że Władimir Putin jest gotowy do zawarcia układu pokojowego, lecz przeszkodą jest prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Trump stwierdził też, że USA mogą pomóc w udzieleniu gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie.
Jak notuje agencja, Trump w wywiadzie udzielonym w Gabinecie Owalnym Białego Domu uznał postawę Ukrainy i jej prezydenta za główną przeszkodę w zakończeniu wojny.
- Myślę, że on (Putin) jest gotowy do zawarcia układu. Myślę, że Ukraina jest mniej gotowa - powiedział. Dopytywany, co stoi na przeszkodzie, odparł: "Zełenski. Musimy skłonić prezydenta Zełenskiego, żeby się zgodził".
"Trump często krytykował zarówno prezydenta Rosji Władimira Putina, jak i Zełenskiego, ale tym razem wydawał się być bardziej pesymistyczny w stosunku do prezydenta Ukrainy" - komentuje Reuters.
Pytany o sprawę gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i czy opowiada się za ideą amerykańskich gwarancji w opiarciu o dzielenie się informacjami wywiadowczymi, Trump zasygnalizował swoje poparcie. - Jeśli uda nam się coś zrobić, pomożemy. Tracą 30 tys. żołnierzy miesięcznie, razem z Rosją. Teraz Europa nam w tym pomoże - powiedział amerykański lider.
Temat gwarancji bezpieczeństwa był główną kwestią poruszaną podczas ubiegłotygodniowych obrad Koalicji Chętnych i przedstawicieli USA w Paryżu. Wysłannicy Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner przekonywali, że w Paryżu dokonano wielkich postępów w ustaleniach dotyczących gwarancji i że są one bardzo solidne. Trump dotąd sygnalizował jednak, że to Europa miałaby odgrywać główną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa Ukrainie. W wywiadzie dla "New York Timesa" ponownie stwierdził też, że Zełenski "nie ma kart", a on - Trump - jest jedyną kartą przetargową w negocjacjach z Putinem.
Prezydent USA przekonywał też, że uważa, iż w razie zawarcia układu pokojowego Putin nie zdecyduje się na ponowną agresję, bo w przeciwnym razie nie udzielałby gwarancji Ukrainie.
Towarzyszyć mu będzie hasło zaczerpnięte z Listu św. Pawła do Efezjan „Jedno Ciało. Jeden Duch. Jedna nadzieja”.
Prezydent USA Donald Trump powiedział w wywiadzie dla agencji Reutera, że Władimir Putin jest gotowy do zawarcia układu pokojowego, lecz przeszkodą jest prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Trump stwierdził też, że USA mogą pomóc w udzieleniu gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie.
Tysiące Wenezuelczyków modliło się w środę za swoją ojczyznę, gdy na ulice Barquisimeto powróciła coroczna procesja Divina Pastora. Jak podaje agencja AP, wydarzeniu towarzyszyła atmosfera powszechnego niepokoju o losy kraju.
Ddoradcy prezydenta nie potrafili zapewnić go, że Republika Islamska upadnie w razie ataku.
Europa jest w 80 proc. uzależniona od substancji czynnych sprowadzanych z Azji.
Zebrane dane wskazują, że dynamika wzrostu cen spadła.
Lekarze bez Granic: to katastrofa dla Palestyńczyków.
Diecezja katolicka w Kamerunie uwolniła 29 więźniów, opłacając kaucje i grzywny.
W rozmowach wezmą udział sekretarz stanu USA Marco Rubio, a także wiceprezydent J.D. Vance.
Bo ich "obecność mogłaby znacząco ograniczyć swobodę wypowiedzi przesłuchiwanych".
Bo ich "obecność mogłaby znacząco ograniczyć swobodę wypowiedzi przesłuchiwanych".