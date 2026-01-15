info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Trump: Putin jest gotowy do zawarcia układu, Zełenski przeszkodą
rss newsletter facebook twitter

Trump: Putin jest gotowy do zawarcia układu, Zełenski przeszkodą

Trump: Putin jest gotowy do zawarcia układu, Zełenski przeszkodą  
PAP/EPA/Francis Chung / POOL Donald Trump

Prezydent USA Donald Trump powiedział w wywiadzie dla agencji Reutera, że Władimir Putin jest gotowy do zawarcia układu pokojowego, lecz przeszkodą jest prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Trump stwierdził też, że USA mogą pomóc w udzieleniu gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie.

Jak notuje agencja, Trump w wywiadzie udzielonym w Gabinecie Owalnym Białego Domu uznał postawę Ukrainy i jej prezydenta za główną przeszkodę w zakończeniu wojny.

- Myślę, że on (Putin) jest gotowy do zawarcia układu. Myślę, że Ukraina jest mniej gotowa - powiedział. Dopytywany, co stoi na przeszkodzie, odparł: "Zełenski. Musimy skłonić prezydenta Zełenskiego, żeby się zgodził".

"Trump często krytykował zarówno prezydenta Rosji Władimira Putina, jak i Zełenskiego, ale tym razem wydawał się być bardziej pesymistyczny w stosunku do prezydenta Ukrainy" - komentuje Reuters.

Pytany o sprawę gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i czy opowiada się za ideą amerykańskich gwarancji w opiarciu o dzielenie się informacjami wywiadowczymi, Trump zasygnalizował swoje poparcie. - Jeśli uda nam się coś zrobić, pomożemy. Tracą 30 tys. żołnierzy miesięcznie, razem z Rosją. Teraz Europa nam w tym pomoże - powiedział amerykański lider.

Temat gwarancji bezpieczeństwa był główną kwestią poruszaną podczas ubiegłotygodniowych obrad Koalicji Chętnych i przedstawicieli USA w Paryżu. Wysłannicy Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner przekonywali, że w Paryżu dokonano wielkich postępów w ustaleniach dotyczących gwarancji i że są one bardzo solidne. Trump dotąd sygnalizował jednak, że to Europa miałaby odgrywać główną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa Ukrainie. W wywiadzie dla "New York Timesa" ponownie stwierdził też, że Zełenski "nie ma kart", a on - Trump - jest jedyną kartą przetargową w negocjacjach z Putinem.

Prezydent USA przekonywał też, że uważa, iż w razie zawarcia układu pokojowego Putin nie zdecyduje się na ponowną agresję, bo w przeciwnym razie nie udzielałby gwarancji Ukrainie.

Demonstracj poparcia dla demonstracji w Iranie

PAP DODANE 15.01.2026

USA "NYT": Przygotowania do uderzenia na Iran, wydaje się, zostały wstrzymane

Ddoradcy prezydenta nie potrafili zapewnić go, że Republika Islamska upadnie w razie ataku. »

więcej »

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 15.01.2026 07:44

TAGI| DYPLOMACJA, NEGOCJACJE, PAP, PREZYDENT, TRUMP, UKRAINA, USA, WOJNA

PRZECZYTAJ TAKŻE
USA "NYT": Przygotowania do uderzenia na Iran, wydaje się, zostały wstrzymane | Chiny: USA nie powinny używać innych państw jako wymówki dla realizacji własnych celów | "NYT": Trump poinformowany o opcjach ataku na Iran | Doradcy Trumpa spotkali się z przedstawicielami Danii i Grenlandii | Kreml deklaruje, że zaostrzy stanowisko w rozmowach o Ukrainie
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Czy kobieta jest człowiekiem?

Andrzej Macura

Czy kobieta jest człowiekiem?

Ja nie mam wątpliwości, ale...

Wizja

Katarzyna Solecka

Wizja

Wizja rodziny, wizja Boga, mozolne poszukiwania drugiej połówki i idealnych wakacji…

Zemsta labubu?

Piotr Drzyzga

Zemsta labubu?

Chyba sam się o to prosiłem w felietonie sprzed tygodnia…

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

W całej Polsce nabożeństwa Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

W całej Polsce nabożeństwa Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

Towarzyszyć mu będzie hasło zaczerpnięte z Listu św. Pawła do Efezjan „Jedno Ciało. Jeden Duch. Jedna nadzieja”.

Trump: Putin jest gotowy do zawarcia układu, Zełenski przeszkodą

Trump: Putin jest gotowy do zawarcia układu, Zełenski przeszkodą

Prezydent USA Donald Trump powiedział w wywiadzie dla agencji Reutera, że Władimir Putin jest gotowy do zawarcia układu pokojowego, lecz przeszkodą jest prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Trump stwierdził też, że USA mogą pomóc w udzieleniu gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie.

Procesja ku czci Matki Boskiej zgromadziła tysiące wiernych zatroskanych o przyszłość kraju

Procesja ku czci Matki Boskiej zgromadziła tysiące wiernych zatroskanych o przyszłość kraju

Tysiące Wenezuelczyków modliło się w środę za swoją ojczyznę, gdy na ulice Barquisimeto powróciła coroczna procesja Divina Pastora. Jak podaje agencja AP, wydarzeniu towarzyszyła atmosfera powszechnego niepokoju o losy kraju.

Demonstracj poparcia dla demonstracji w Iranie

USA "NYT": Przygotowania do uderzenia na Iran, wydaje się, zostały wstrzymane

Ddoradcy prezydenta nie potrafili zapewnić go, że Republika Islamska upadnie w razie ataku.

Zaledwie 20 proc. leków krytycznych jest produkowana w Polsce

Zaledwie 20 proc. leków krytycznych jest produkowana w Polsce

Europa jest w 80 proc. uzależniona od substancji czynnych sprowadzanych z Azji.

Wielki kłopot

Wzrost cen artykułów codziennego użytku wyniósł w grudniu 3,8 proc. rok do roku

Zebrane dane wskazują, że dynamika wzrostu cen spadła.

W Strefie Gazy

Izrael wyrzuca organizacje humanitarne ze Strefy Gazy

Lekarze bez Granic: to katastrofa dla Palestyńczyków.

Wyszli z więzienia, śpiewając: „Our Bishop, we say thank you!"

Wyszli z więzienia, śpiewając: „Our Bishop, we say thank you!"

Diecezja katolicka w Kamerunie uwolniła 29 więźniów, opłacając kaucje i grzywny.

Grenlandia

Spotkanie duńsko-grenlandzkiej delegacji z władzami USA może być przełomem

W rozmowach wezmą udział sekretarz stanu USA Marco Rubio, a także wiceprezydent J.D. Vance.

Prokuratura potwierdza: przesłuchanie dzieci z Kielna bez udziału rodziców

Prokuratura potwierdza: przesłuchanie dzieci z Kielna bez udziału rodziców

Bo ich "obecność mogłaby znacząco ograniczyć swobodę wypowiedzi przesłuchiwanych".

Prokuratura potwierdza: przesłuchanie dzieci z Kielna bez udziału rodziców

Prokuratura potwierdza: przesłuchanie dzieci z Kielna bez udziału rodziców

Bo ich "obecność mogłaby znacząco ograniczyć swobodę wypowiedzi przesłuchiwanych".

Polak nuncjuszem apostolskim w Albanii

Polak nuncjuszem apostolskim w Albanii

Do tej pory był papieskim przedstawicielem w Argentynie, a wcześniej m.in. w Panamie.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 15.01.2026
« » Styczeń 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
1°C Czwartek
rano
2°C Czwartek
dzień
2°C Czwartek
wieczór
1°C Piątek
noc
wiecej »
 