Zaledwie 20 proc. leków krytycznych jest produkowana w Polsce

Antybiotyki, leki anestezjologiczne, kardiologiczne powinny być produkowane w kraju, bo efekt ich braku odczujemy natychmiast - powiedział PAP prezes Krajowych Producentów Leków Krzysztof Kopeć. Dodał, że obecnie zaledwie 20 proc. pozycji z listy leków krytycznych jest produkowana w Polsce.

W poniedziałek w Belwederze odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Zdrowia powołanej przez prezydenta Karola Nawrockiego. Głównym tematem debaty było bezpieczeństwo lekowe Polski - kluczowy element bezpieczeństwa państwa w zmieniającej się rzeczywistości geopolitycznej.

Pytany przez PAP o efekt rozmów prezes Krajowych Producentów Leków Krzysztof Kopeć powiedział, że optymistyczne jest to, że wszyscy już zrozumieli, że bezpieczeństwo lekowe, dostęp do leków zapewnia produkcja krajowa. Dodał, że kluczowe jest pytanie, czy za tą zgodą pójdą działania, które spowodują, że produkcję leków w Polsce będziemy rzeczywiście wspierać. - Pytanie brzmi, czy jesteśmy w stanie zapłacić za nie 30 czy 50 proc. więcej, jeśli w tej cenie kupimy również bezpieczeństwo w czasie kryzysu - dodał.

Kopeć zaznaczył, że wystarczy, że Chiny zaatakują Tajwan i UE wprowadzi blokadę na handel z nimi lub Chińczycy będą szantażować dostępem do leków. - Nawet nie potrzeba wojny. Ludzie będą umierać bez jednego wystrzału. I nie będzie to śmierć pięciu osób, ale setek każdego dnia - powiedział.

Według prezesa Krajowych Producentów Leków, gdy łańcuchy dostaw leków zostaną przerwane, zabraknie wszystkiego. - Europa jest w 80 proc. uzależniona od substancji czynnych sprowadzanych z Azji, a w co najmniej w 50 proc. od dostaw gotowych produktów - powiedział.

Podkreślił, że zaledwie 20 proc. pozycji z listy leków krytycznych to leki produkowane w całości w Polsce.

Zdaniem Kopcia, problem polega na tym, że Ministerstwo Zdrowia chciałoby zapłacić taką samą cenę za antybiotyk produkowany w kraju jak za lek wytwarzany dla połowy świata w olbrzymiej fabryce w Indiach bez tak wysokich jak w UE kosztów energii i środowiskowych. - To jest niemożliwe - zaznaczył.

- Sposobem na zwiększenie produkcji krytycznych leków jest zapewnienie im zbytu po rentownej cenie. A to oznacza, że trzeba będzie kupić je po wyższej cenie niż ta oferowana przez wytwórców z Azji. Dzięki temu zyskamy gwarancję dostaw leków w sytuacjach, kiedy łańcuchy dostaw z Azji zostaną przerwane, czy to z powodu konfliktów zbrojnych, ataków hybrydowych, wojen handlowych, naturalnych kataklizmów, awarii w tamtejszych fabrykach czy epidemii - zaznaczył.

Podkreślił, że antybiotyki, leki anestezjologiczne, kardiologiczne, dla cukrzyków, astmatyków powinny być produkowane w kraju od początku do końca, bo efekt ich braku odczujemy natychmiastowo, a nie za kilka lat. - Bez antybiotyków zakażenia bakteryjne, również u dzieci, doprowadzą szybko do śmierci, bez insuliny cukrzycy umrą, a chorym na serce będzie grozić zatrzymanie krążenia, a bez leków wziewnych astmatycy zaczną się dusić - podkreślił Kopeć.

Prezes Krajowych Producentów Leków powiedział, że potrzebny jest osoba, która będzie koordynowała pracę kilku resortów - pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa lekowego.