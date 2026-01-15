info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Fundacja Cicha Noc organizuje pierwszą ogólnopolską zbiórkę charytatywną
Fundacja Cicha Noc organizuje pierwszą ogólnopolską zbiórkę charytatywną

Fundacja Cicha Noc organizuje pierwszą ogólnopolską zbiórkę charytatywną  

18 stycznia wolontariusze nowo powstałej Fundacji „Cicha Noc” wyjdą na ulice największych polskich miast, by w ramach pierwszej ogólnopolskiej zbiórki publicznej zebrać środki na wsparcie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego.

18 stycznia na ulice największych miast wyruszą wolontariusze Fundacji „Cicha Noc”. Pod hasłem „Zauważ. Wysłuchaj. Wspieraj” przeprowadzą zbiórkę pieniędzy, które przeznaczone będą na wsparcie dzieci i młodzieży, szczególnie w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. 100 procent zebranych środków przeznaczone będzie na realizację tego celu.

Fundacja „Cicha Noc” to nowa inicjatywa na charytatywnej mapie Polski. Jej inicjatorkami są trzy młode kobiety – Izabela Porowska, Joanna Witkowska i Laura Pomikła – które od dawna angażują się w działania społeczne. Fundacja powstała, by wspierać dzieci i ich rodziny w walce o zdrowie i lepszą jakość życia. Dzięki hojności darczyńców, zbiórkom i aukcjom charytatywnym przekazuje 100 procent zebranych środków na leczenie dzieci lub realizację potrzebnych projektów. Po wsparcie mogą zgłaszać się się zarówno osoby prywatne, jak i organizacje pozarządowe. 

Pierwszą dużą akcją, prowadzoną przez Fundację, będzie ogólnopolska zbiórka publiczna, która odbędzie się już w najbliższą niedzielę. Tego dnia na ulicach największych polskich miast będzie można spotkać wolontariuszy z puszkami, do których będą zbierać datki. Drugim elementem akcji są licytacje na portalu Allegro. Do wylicytowania jest między innymi wieczne pióro, przekazane przez prezydenta Karola Nawrockiego, zestaw czterech obrazów, podarowanych przez abp. Tadeusza Wojdę czy lekcja snowboardu z olimpijczykiem Mateuszem Ligockim. 

Wolontariuszami podczas zbiórki będą między innymi uczniowie szkół katolickich i klas mundurowych, członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Rycerzy Kolumba czy Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II Wielkiego. 

Więcej informacji na stronie www.fundacjacichanoc.pl.

Fundacja Cicha Noc
Redakcja

GOSC.PL |

dodane 15.01.2026 10:20

