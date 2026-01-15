info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Krzyż wraca do francuskiego krajobrazu. Wyjątkowa misja społeczników
Krzyż wraca do francuskiego krajobrazu. Wyjątkowa misja społeczników

Krzyż wraca do francuskiego krajobrazu. Wyjątkowa misja społeczników  
Vatican Media

Krzyż przy drodze. Figura na rozdrożu. Znak wiary wpisany w krajobraz. We Francji, gdzie przez dekady symbole chrześcijańskie znikały z przestrzeni publicznej, rodzi się cichy, ale wyraźny ruch odnowy. „The Catholic Herald” opisuje działalność organizacji SOS Calvaires, która przywraca krzyże i kapliczki, przez stulecia kształtujące duchową tożsamość Francji.

Już w XVIII wieku św. Ludwik Maria Grignion de Montfort zachęcał wiernych, by francuską wieś ozdabiały przydrożne kalwarie – wizerunki Chrystusa ukrzyżowanego. Przedrewolucyjna Francja odpowiedziała na to wezwanie z entuzjazmem. Krzyże pojawiły się na skrzyżowaniach dróg, przy wejściach do wiosek i wzdłuż ścieżek, stając się nieodłącznym elementem krajobrazu.

Zniszczenie i opór

Rewolucja francuska przyniosła brutalny zwrot. W okresie tzw. „rządów terroru” niszczono kościoły, konfiskowano ziemię, a duchownych wysyłano na gilotynę. Przydrożne krzyże często podzielały ten los. Wierni jednak, nierzadko wbrew władzy, odbudowywali je w tych samych miejscach.

Ustawa z 1905 roku o rozdziale Kościoła i państwa zakończyła publiczne finansowanie opieki nad symbolami religijnymi. Tysiące kalwarii pozostały bez formalnej ochrony, zdane na parafie i wolontariuszy.

Narodziny SOS

Nowy rozdział otworzył się w 1987 roku wraz z powstaniem SOS Calvaires w regionie Kraju Loary. Jak informuje "Catholic Herald", organizacja, która początkowo zajmowała się lokalnymi renowacjami, od 2020 roku – pod kierownictwem Juliena Le Page’a – postawiła sobie ambitny cel: jedna odbudowa lub nowy krzyż każdego miesiąca. Dziś działa na terenie całej Francji, skupiając tysiące wolontariuszy i mając na koncie ponad 1800 realizacji.

Krzyż staje się widoczny

W obliczu rosnącej przemocy antychrześcijańskiej i aktów wandalizmu, misja stowarzyszenia nabiera nowego znaczenia. Jak podkreśla Jeanne Cumet z SOS Calvaires w rozmowie z "Catholic Herald": „Jeśli nie widzimy krzyża, nie myślimy o Bogu”. Cicha praca wolontariuszy sprawia, że krzyż pozostaje obecny – i staje się czytelnym znakiem we francuskiej przestrzeni publicznej.  

Procesja ku czci Matki Boskiej zgromadziła tysiące wiernych zatroskanych o przyszłość kraju

PAP DODANE 15.01.2026

Procesja ku czci Matki Boskiej zgromadziła tysiące wiernych zatroskanych o przyszłość kraju

Tysiące Wenezuelczyków modliło się w środę za swoją ojczyznę, gdy na ulice Barquisimeto powróciła coroczna procesja Divina Pastora. Jak podaje agencja AP, wydarzeniu towarzyszyła atmosfera powszechnego niepokoju o losy kraju. »

więcej »

Karol Darmoros

VATICANNEWS.VA |

dodane 15.01.2026 11:38

TAGI| FRANCJA, KOŚCIÓŁ WE FRANCJI, KRZYŻ

