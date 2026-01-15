info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » MRiRW: będą wzmożone kontrole importowanej żywności po wejściu w życie umowy UE-Mercosur
MRiRW: będą wzmożone kontrole importowanej żywności po wejściu w życie umowy UE-Mercosur

Bezpieczeństwo, zdrowie i życie Polaków pozostają absolutnym priorytetem.

Jeżeli umowa pomiędzy UE a Mercosur zacznie obowiązywać, zaplanowane zostało w szereg działań, w tym wzmożone kontrole produktów wprowadzanych na terytorium Polski, pod kątem zgodności ich norm i standardów z obowiązującymi w UE - poinformowało PAP w czwartek ministerstwo rolnictwa.

Przygotowywane jest rozwiązanie, dzięki któremu możliwe będzie kontrolowanie i blokowanie produktów spoza UE niespełniających norm. To rozwiązanie jest bezpośrednią odpowiedzią na umowę z krajami Mercosur i ma chronić zdrowie polskich konsumentów - poinformował minister podczas środowej konferencji w Pasłęku (warmińsko-mazurskie).

O wspólnym wniosku do KE przygotowywanym przez resorty rolnictwa i zdrowia poinformowało w środę Radio Zet.

"Polscy konsumenci potrzebują bezpiecznej, sprawdzonej żywności i temu służą te zapisy. Przekazujemy to do Komisji Europejskiej. Chcemy przygotować takie rozwiązania, które będą pozwalać, by nasze inspekcje kontrolne sprawdzały wszystkie produkty i blokowały i zatrzymywały produkty, które tych norm nie spełniają"- powiedział w Pasłęku minister Krajewski.

MRiRW na pytanie PAP w tej sprawie zaznaczyło, że jest to działanie równoległe do skargi do TSUE na umowę UE-Mercosur. "Jeżeli faktycznie dojdzie do podpisania umowy pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur, w pierwszej kolejności skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE planują złożyć europosłowie. Jest to działanie inicjowane na poziomie instytucji unijnych i niezależne od formalnej decyzji rządu Rzeczypospolitej Polskiej" - podkreślił resort.

Ministerstwo wskazało, że "w przypadku gdy TSUE nie podejmie skargi, odrzuci ją lub postępowanie okaże się nieskuteczne, minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski zapowiada wystąpienie do Rady Ministrów z wnioskiem, aby Polska - jako państwo członkowskie - złożyła analogiczną skargę".

Na obecnym etapie nie ma decyzji Rady Ministrów w sprawie skierowania skargi do TSUE. Istnieje natomiast zapowiedź polityczna oraz inicjatywa ze strony ministra, uzależniona od dalszego rozwoju sytuacji na poziomie unijnym - zaznaczyło MRiRW.

"Wszystkie działania podejmowane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego mają na celu zabezpieczenie przyszłości polskich rolników, producentów i przetwórców, a także ochronę polskich konsumentów. Bezpieczeństwo, zdrowie i życie Polaków pozostają absolutnym priorytetem" - zapewnił resort. (PAP)

PAP |

dodane 15.01.2026 14:18

