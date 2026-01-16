W sobotę rozpoczynają się ferie zimowe w szkołach. W tym roku po raz pierwszy odbędą się w trzech terminach, a nie w czterech, jak w latach poprzednich. Dwutygodniowa przerwa w zajęciach, zależnie od województwa, nastąpi między 17 stycznia a 1 marca.
Pierwsi w kraju - od 17 stycznia do 1 lutego - ferie będą mieli uczniowie z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.
Od 31 stycznia do 15 lutego przerwę w nauce będą mieli uczniowie z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i opolskiego.
Ostatni w tym roku - od 14 lutego do 1 marca - wypoczywać będą uczniowie z województw: podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i śląskiego.
Następna przerwa w nauce w szkołach - na Wielkanoc - przypada od 2 do 7 kwietnia.
Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach ogłasza minister edukacji na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.
