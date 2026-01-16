info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » W sobotę rozpoczynają się ferie zimowe w szkołach
W sobotę rozpoczynają się ferie zimowe w szkołach

ks. Piotr Sroga /Foto Gość Ferieeeeeeeeeeeeeee! :)

W sobotę rozpoczynają się ferie zimowe w szkołach. W tym roku po raz pierwszy odbędą się w trzech terminach, a nie w czterech, jak w latach poprzednich. Dwutygodniowa przerwa w zajęciach, zależnie od województwa, nastąpi między 17 stycznia a 1 marca.

Pierwsi w kraju - od 17 stycznia do 1 lutego - ferie będą mieli uczniowie z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Od 31 stycznia do 15 lutego przerwę w nauce będą mieli uczniowie z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i opolskiego.

Ostatni w tym roku - od 14 lutego do 1 marca - wypoczywać będą uczniowie z województw: podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i śląskiego.

Następna przerwa w nauce w szkołach - na Wielkanoc - przypada od 2 do 7 kwietnia.

Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach ogłasza minister edukacji na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

PAP |

dodane 16.01.2026 08:12

