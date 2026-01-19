info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Zaległe długi seniorów to blisko 12 mld zł
Zaległe długi seniorów to blisko 12 mld zł

Starczy?  
Starczy?

Łączne zaległości finansowe seniorów wzrosły w ciągu roku do ok. 12 mld zł, mimo spadku liczby osób mających problemy ze spłatą zobowiązań - wynika z danych BIG InfoMonitor i BIK. Coraz więcej emerytów pracuje, by poradzić sobie z kosztami życia i długami.

Jak podano, łączna kwota przeterminowanych zobowiązań osób w wieku emerytalnym wzrosła w ciągu roku o blisko 31 mln zł. Jednocześnie liczba seniorów mających problemy ze spłatą długów spadła poniżej 350 tys., wobec ponad 370 tys. rok wcześniej.

Z danych wynika, że choć niesolidnych dłużników wśród seniorów jest mniej, to przeciętne zadłużenie na osobę rośnie. Średnia wartość zaległego długu wzrosła rdr o ponad 6 proc. - do 34 259 zł. Łączne zaległości seniorów stanowią już niemal 15 proc. wszystkich niespłaconych zobowiązań Polaków.

Coraz więcej osób w wieku emerytalnym pozostaje aktywnych zawodowo. Według danych GUS ponad 800 tys. seniorów pracuje, co - jak wskazuje BIG InfoMonitor - w dużej mierze jest odpowiedzią na rosnące koszty życia oraz próbą poradzenia sobie z zadłużeniem.

"Spadek liczby seniorów z przeterminowanymi długami nie musi oznaczać poprawy ich sytuacji finansowej. Coraz większa część zadłużenia koncentruje się na mniejszej grupie osób z najpoważniejszymi problemami" - ocenił cytowany w raporcie prezes BIG InfoMonitor Paweł Szarkowski.

Najwięcej zadłużonych seniorów mieszka na Śląsku, gdzie problemy ze spłatą zobowiązań ma ponad 51 tys. osób. Najwyższe średnie zadłużenie notowane jest na Mazowszu - ponad 55 tys. zł na osobę, a łączna kwota zaległości w regionie przekroczyła 2,6 mld zł.

Eksperci zwracają też uwagę na rosnące znaczenie kredytów mieszkaniowych w strukturze zadłużenia seniorów. Średnia kwota zaległego kredytu mieszkaniowego wzrosła rdr o 24 proc., do ponad 317 tys. zł. Wysokie pozostają również zaległości alimentacyjne.

Sytuację finansową seniorów dodatkowo pogarszają oszustwa. Z danych BIK wynika, że w 2025 r. próby wyłudzeń dotknęły 799 osób powyżej 65. roku życia, a ich łączna wartość sięgnęła 11,8 mln zł. Grupa BIK podkreśla, że obok aktywności zawodowej kluczowe znaczenie ma edukacja finansowa oraz narzędzia prewencyjne chroniące seniorów przed wyłudzeniami.

BIG InfoMonitor jest częścią Grupy BIK; w jej skład wchodzą Biuro Informacji Kredytowej S.A. i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. oraz Digital Fingerprints S.A.

PAP |

dodane 19.01.2026 09:03

TAGI| FINANSE, GOSPODARKA, PAP, SENIORZY

