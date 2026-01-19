info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Zamykanie porodówek zwiększa ryzyko dla matek i noworodków
Zamykanie porodówek zwiększa ryzyko dla matek i noworodków

Zamykanie porodówek, niedoszacowanie procedur i brak doświadczonych zespołów mogą zagrażać bezpieczeństwu rodzących kobiet - ocenił w rozmowie z PAP prof. Przemysław Kosiński. Podkreślił, że nawet poprawie przebiegający poród może przerodzić się w stan zagrożenia życia.

Poród, nawet poprawnie przebiegający, może w ułamku sekundy przerodzić się w stan bezpośredniego zagrożenia życia matki i dziecka - ostrzegł prof. Przemysław Kosiński, kierownik Oddziału Klinicznego Położnictwa, Perinatologii, Ginekologii i Rozrodczości Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM. W rozmowie z PAP podkreślił, że zamykanie porodówek bez centralnego planu i utrzymywanie oddziałów z minimalną liczbą porodów zwiększa ryzyko powikłań.

- Krwawienie w ciąży nigdy nie jest objawem błahym. Może oznaczać przedwczesne oddzielenie się łożyska, czyli stan bezpośredniego zagrożenia życia. Taka pacjentka powinna jak najszybciej trafić do oddziału położniczego z pełnym zapleczem operacyjnym - wskazał prof. Kosiński.

Jego zdaniem dystans rzędu 100 kilometrów do najbliższej porodówki "jest absolutnie nieakceptowalny".

Ekspert zwrócił uwagę, że w Polsce funkcjonują oddziały, w których odbywa się jeden poród tygodniowo lub rzadziej.

- Przy takiej liczbie porodów doświadczenie zespołu zanika. Położnictwo jest dziedziną praktyczną, a niewyćwiczony personel w sytuacji nagłej może stanowić realne zagrożenie - zaznaczył.

Dodał, że problem pogłębia niedoszacowanie procedur położniczych.

- NFZ płaci średnio kilka tysięcy złotych za poród, podczas gdy jego rzeczywisty koszt jest wielokrotnie wyższy. Szpitale dokładają do każdego porodu, bo muszą utrzymywać całodobową gotowość zespołu, w tym anestezjologów i neonatologów, oraz drogi sprzęt - wskazał.

Szczególnie dotkliwy jest brak anestezjologów w mniejszych szpitalach.

- Bez anestezjologa nowoczesna porodówka właściwie nie istnieje. Znieczulenie porodu to nie luksus, lecz element bezpieczeństwa - zaznaczył prof. Kosiński.

Ekspert wskazał również na systemową niesprawiedliwość wycen.

- Poród fizjologiczny u zdrowej kobiety jest wyceniany tak samo, jak poród u pacjentki z ciężkimi powikłaniami, niezależnie od stopnia referencyjności ośrodka. To prowadzi do zadłużania oddziałów - ocenił.

Prof. Kosiński wyjaśnił, że co najmniej 20 proc. ciężarnych wymaga specjalistycznej opieki z powodu powikłań, takich jak nadciśnienie czy cukrzyca ciążowa.

- Położnictwo musi być organizowane centralnie, z określeniem maksymalnego czasu dojazdu do porodówki na poziomie 20-30 minut. Tu nie ma miejsca na improwizację - podsumował.

Mira Suchodolska (PAP)

PAP |

dodane 19.01.2026 09:01

TAGI| MEDYCYNA, PAP, SZPITALE, ZDROWIE

