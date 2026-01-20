info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Ordynariusz wojskowy USA: wojsko mogłoby odmówić wykonania rozkazów dotyczących Grenlandii
rss newsletter facebook twitter

Ordynariusz wojskowy USA: wojsko mogłoby odmówić wykonania rozkazów dotyczących Grenlandii

Arcybiskup amerykańskich sił zbrojnych powiedział w niedzielę 18 stycznia, że nie uważa, aby działania wojskowe mające na celu przejęcie kontroli nad Grenlandią były usprawiedliwione – i że amerykańskie wojsko może zgodnie z sumieniem odmówić wykonania rozkazów w tej sprawie.

W rozmowie z BBC 18 stycznia arcybiskup Timothy Broglio z archidiecezji wojskowej powiedział, że „nie widzi żadnych okoliczności”, w których amerykańska operacja wojskowa mająca na celu przejęcie kontroli nad Grenlandią lub terytorium innego sojusznika mogłaby spełniać kryteria wojny sprawiedliwej. Dodał, że retoryka administracji dotycząca Grenlandii „szkodzi wizerunkowi Stanów Zjednoczonych”.

Abp Broglio pełnił wcześniej funkcję dyplomaty watykańskiego w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej, m.in. jako nuncjusz apostolski w Republice Dominikany i delegat apostolski w Portoryko. W latach 2022–2025 pełnił funkcję przewodniczącego Konferencji Biskupów Katolickich USA.

Zapytany, czy martwi się o katolików służących w wojsku, którzy mogą zostać poproszeni o udział w operacji wojskowej mającej na celu przejęcie kontroli nad Grenlandią, hierarcha odpowiedział: „Oczywiście martwię się, ponieważ mogą znaleźć się w sytuacji, w której otrzymają rozkaz wykonania czegoś, co jest moralnie wątpliwe”, dodając, że żołnierzowi „bardzo trudno byłoby samodzielnie nie wykonać takiego rozkazu”. Zaznaczył, iż  nieposłuszeństwo takiemu rozkazowi byłoby moralnie dopuszczalne.

Zapytany, czy „wyznacza granice” dla administracji Trumpa, arcybiskup odpowiedział, że nie wie, czy „władze” są otwarte na uwagi przywódców katolickich, ale uważa, że jego obowiązkiem jest zabranie głosu.

Wypowiedź abp. Broglio pojawiła się w kontekście narastających napięć międzynarodowych, ponieważ prezydent USA Donald Trump nadal powtarza żądania całkowitej kontroli nad Grenlandią. Nalega, aby Dania sprzedała Grenlandię Stanom Zjednoczonym, jednocześnie nieustannie wspominając, że w razie potrzeby Stany Zjednoczone przejmą kontrolę nad tym terytorium „w trudny sposób”. W weekend zagroził nałożeniem ceł na Danię i szereg innych krajów europejskich, dopóki sprzedaż terytorium nie zostanie zatwierdzona.

Komentarze Trumpa wzbudziły niepokój zarówno wśród członków Kongresu, jak i europejskich przywódców.

«« | « | 1 | » | »»

KAI |

dodane 20.01.2026 11:15

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

W nawale codzienności

Andrzej Macura

W nawale codzienności

Żeby Boga usłyszeć trzeba chyba najpierw... słuchać. Nie?

Głos z ulicy

ks. Włodzimierz Lewandowski

Głos z ulicy

Uliczne sonda nie jest seminarium naukowym, ale udział w niej także wymaga pewnej wiedzy. Przynajmniej w minimalnym zakresie.

Wracamy do Ewangelii?

Andrzej Macura

Wracamy do Ewangelii?

Oby. Bo jeśli sól traci swój smak, a światło chowa się pod korcem...

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

W Egipcie odkryto kompleks klasztorny z czasów bizantyjskich

W Egipcie odkryto kompleks klasztorny z czasów bizantyjskich

To największe znalezisko tego typu w prowincji Sohag.

Spotkanie

Kreml: armia ukraińska powinna wycofać się z Donbasu

W piątek mają rozpocząć się rozmowy delegacji USA, Ukrainy i Rosji w Abu Zabi.

Teraz będa e-faktury

Bosak: system e-Faktur nie jest gotowy

Konfederacja żąda wstrzymania jego wejścia w życie.

Delegacje z Ukrainy, Rosji i USA omówią w Abu Zabi kwestię Donbasu

Delegacje z Ukrainy, Rosji i USA omówią w Abu Zabi kwestię Donbasu

Poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Algieria: Ustawa kryminalizującą francuską kolonizację

Algieria: Ustawa kryminalizującą francuską kolonizację

Senat przyjął w czwartek ustawę.

Spotkanie delegacji USA i Rosji

Kreml: rozmowy z wysłannikami USA "konstruktywne i ważne"

Nie ujawniono jej szczegółów.

Trump: myślę, że Putin i Zełenski chcą zawrzeć porozumienie

Trump: myślę, że Putin i Zełenski chcą zawrzeć porozumienie

Według niego "wszyscy idą na ustępstwa, by zakończyć ten konflikt".

USA: nierówność majątkowa w Ameryce najwyższa od trzech dekad

USA: nierówność majątkowa w Ameryce najwyższa od trzech dekad

Wśród przyczyn hossa na giełdzie.

Iran: Liczba potwierdzonych ofiar fali protestów sięgnęła co najmniej 5002 osób

Iran: Liczba potwierdzonych ofiar fali protestów sięgnęła co najmniej 5002 osób

Przepływ informacji jest bardzo utrudniony.

Davos: Złagodzenie napięć wokół Grenlandii i sprawa Ukrainy

Davos: Złagodzenie napięć wokół Grenlandii i sprawa Ukrainy

Zapowiedź trójstronnych rozmów z udziałem USA, Ukrainy i Rosji.

Coraz rzadszy widok

Krowy też potrafią posługiwać się narzędziami

Pierwszy odnotowany przypadek użycia narzędzi przez krowę opisano na łamach pisma "Current Biology".

Wojna w Sudanie pozbawia edukacji 8 milionów dzieci

Wojna w Sudanie pozbawia edukacji 8 milionów dzieci

Szkoły zamknięte od niemal 500 dni.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 24.01.2026
« » Styczeń 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
-3°C Sobota
noc
-2°C Sobota
rano
0°C Sobota
dzień
0°C Sobota
wieczór
wiecej »
 