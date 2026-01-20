info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Orędzie Leona XIV na XXXIV Światowy Dzień Chorego
Orędzie Leona XIV na XXXIV Światowy Dzień Chorego

Orędzie Leona XIV na XXXIV Światowy Dzień Chorego  
„Gorąco pragnę, aby w naszym chrześcijańskim stylu życia nigdy nie zabrakło tego wymiaru braterskiego, «samarytańskiego», inkluzywnego, odważnego, zaangażowanego i solidarnego, który swoje najgłębsze korzenie ma w naszej jedności z Bogiem, w wierze w Jezusa Chrystusa” – napisał Ojciec Święty w Orędziu na XXXIV Światowy Dzień Chorego, którego główne obchody będą miały miejsce 11 lutego w Chiclayo w Peru. Jego hasałem jest "Współczucie Samarytanina: miłować, niosąc cierpienie drugiego człowieka".

Papież zaproponował jako centralny obraz, ukazujący miłość, współczucie i wymiar społeczny opieki nad cierpiącymi przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Wskazał, iż w świecie pośpiechu i obojętności ważne jest zatrzymanie się przy potrzebującym. Zwrócił uwagę, że Samarytanin nie mija rannego, ale zbliża się do niego, opatruje rany i ofiarowuje swój czas. Przypomniał. Iż Pan Jezus pokazuje jak stać się bliźnim, a nie kto nim jest. Miłość wymaga aktywności i osobistego zaangażowania, zakorzenionego w relacji z Chrystusem – prawdziwym Samarytaninem. Spotkanie z cierpiącym jest darem z siebie i drogą do radości miłości, jak wskazuje przykład św. Franciszka – zaznaczył Leon XIV.

Ojciec Święty podkreślił, że współczucie prowadzi do działania, które ma charakter wspólnotowy. Rodzina, sąsiedzi, służba zdrowia i duszpasterstwo tworzą sieć solidarności. Jednocześnie zaznaczył, że troska o chorych to istotna część misji Kościoła, sprawdzian moralności społeczeństwa i sposób realizacji jedności w ciele Chrystusa.

Leon XIV zwrócił uwagę, że miłość bliźniego wynika z miłości Boga, a służenie bliźniemu jest miłowaniem Boga w praktyce. Dodał, że miłość siebie nie polega na sukcesie czy statusie, lecz na odnalezieniu swojej tożsamości w relacji z Bogiem i innymi. Relacje te są drogą do osobistej i duchowej dojrzałości.

Ojciec Święty wezwał do życia w duchu samarytańskim. „Prawdziwym lekarstwem na rany człowieka jest życie ugruntowane na miłości braterskiej, która znajduje swoje źródło w miłości Boga. Gorąco pragnę, aby w naszym chrześcijańskim stylu życia nigdy nie zabrakło tego wymiaru braterskiego, «samarytańskiego», inkluzywnego, odważnego, zaangażowanego i solidarnego, który swoje najgłębsze korzenie ma w naszej jedności z Bogiem, w wierze w Jezusa Chrystusa. Rozpaleni tą Bożą miłością, będziemy mogli naprawdę poświęcić się wszystkim cierpiącym, zwłaszcza naszym braciom chorym, starszym i uciśnionym” – napisał papież.

dodane 20.01.2026 11:38

