Powrót do początku. „Genesis” hasłem XXX Spotkania Młodych na Lednicy  

„Genesis” – to hasło XXX Spotkania Młodych na Lednicy. Modlitewne wydarzenie, którego pomysłodawcą był o. Jan Góra OP, pierwszy duszpasterz Lednicy, odbędzie się 6 czerwca 2026 roku. O szczegółach spotkania mówili jego organizatorzy podczas konferencji prasowej w Sekretariacie Episkopatu Polski w Warszawie.

Bp Grzegorz Suchodolski, biskup pomocniczy siedlecki oraz przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Młodzieży i Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckich, podkreślił, że Pola Lednickie są symbolem otwartości Kościoła na młodych. Przypomniał, że wraz z o. Janem Górą uczestniczył w przygotowaniach pierwszego Spotkania Lednickiego w 1997 roku. – Było to wówczas bardzo duże wydarzenie, gromadzące około 20 tysięcy młodych ludzi odnawiających chrzest i ogłaszających Jezusa swoim Panem. Nie było to wówczas czymś powszechnym – zaznaczył. Jak dodał, spotkanie planowano początkowo jako jednorazowe wydarzenie przygotowujące do Roku Jubileuszowego, jednak entuzjazm, który zrodził się podczas pierwszej Lednicy, sprawił, że o. Jan Góra podjął decyzję o jej kontynuowaniu. Z czasem frekwencja systematycznie rosła, osiągając w kulminacyjnym momencie około 100 tysięcy uczestników.

30 lat Spotkań Młodych na Polach Lednickich

O. Tomasz Nowak OP, duszpasterz Lednicy, zwrócił uwagę, że trudno precyzyjnie określić, ile osób w ciągu lat wzięło udział w Spotkaniach Lednickich, jednak są to ogromne rzesze osób, które przeszły przez Bramę-Rybę. Poinformował, że hasłem tegorocznej Lednicy jest „Genesis”. Jak wyjaśnił, plakat wydarzenia przedstawia drzewo z owocami symbolizującymi 30 lat Lednicy oraz ptaki, które mają nieść jej ideę na cały świat. – Chcemy nawiązać i uszanować wszystko to, co było do tej pory, a jednocześnie zaprosić wszystkich, którzy kiedykolwiek pojawili się na Lednicy. Mam nadzieję, że nawet jeśli ktoś „pogubił” po drodze swoją młodość, w tym roku przybędzie na Lednicę, by ją odnowić – powiedział duchowny. Dodał, że w ramach tegorocznych inicjatyw zaplanowano także wydarzenia towarzyszące, w tym Lednicę Seniora 18 kwietnia, Lednicę Motocyklisty 19 kwietnia, obchody urodzin o. Jana Góry 7 lutego – tradycyjnie pod hasłem „Tyle dobra” – oraz Lednicę Malucha 19 września. Podkreślił również, że w ubiegłorocznym Spotkaniu Lednickim uczestniczyło około 22 tysięcy młodych osób.

Program: modlitwa, konferencje i strefy tematyczne

S. Łucja Rado OP, duszpasterz Lednicy, przedstawiła program tegorocznego Spotkania Lednickiego, zapowiadając, że Pola Lednickie tradycyjnie będą otwarte od godzin porannych. Dzień rozpocznie jutrznia z Prymasem Polski w Gnieźnie, która będzie transmitowana dla uczestników zgromadzonych na polach. Wśród zaplanowanych inicjatyw znajdą się m.in. strefa sportowa, warsztaty m.in. logoterapeutyczne, a także strefy Caritas, Muza Dei oraz dominikanów i dominikanek poświęcone liturgii i rękodziełu. Obecni będą również młodzi związani z Festiwalem Życia, Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży oraz Ruchem Światło–Życie, zorganizowani w różnorodne strefy tematyczne.

Program obejmuje także modlitwę Anioł Pański, Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz konferencje, które wygłoszą m.in. kard. Grzegorz Ryś i bp Artur Ważny. Kolejnym punktem spotkania będzie czuwanie z braćmi z ekumenicznej Wspólnoty Taizé, po którym zgodnie z lednicką tradycją, nastąpi przejście przez Bramę-Rybę.

Taizé wraca na Pola Lednickie

Ada Zimołąg, przedstawicielka medialna Lednicy, wyjaśniła, że obecność braci z Taizé na Polach Lednickich nawiązuje do szczególnej więzi tej wspólnoty z o. Janem Górą. Jak zaznaczyła, ich udział ma o tym przypomnieć, a także zaprosić młodych do doświadczenia duchowości Taizé, zwłaszcza że jedno z kolejnych europejskich spotkań młodych tej wspólnoty ma odbyć się w Polsce.

Zapisy na Spotkanie Młodych na Lednicy prowadzone są za pośrednictwem strony spotkanielednica2000.pl w zakładce „Zapisy”. Organizatorzy zachęcają również do zgłaszania się wolontariuszy. Organizatorem wydarzenia jest Dominikańska Fundacja Lednica 2000. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.spotkanielednica2000.pl.

Lednica to coroczne wydarzenie religijno-kulturalne organizowane od 1997 roku na Polach Lednickich, w pobliżu Gniezna i Poznania. Spotkanie gromadzi młodzież i dorosłych z całej Polski, a jego celem jest promowanie wartości chrześcijańskich, wspólnej modlitwy oraz integracji uczestników. Wydarzenie odbywa się zazwyczaj w pierwszą sobotę czerwca i ma formę festiwalu obejmującego m.in. modlitwę, Eucharystię, koncerty oraz działania artystyczne i integracyjne. Charakterystycznym elementem Lednicy jest symboliczne przejście przez Bramę-Rybę, oznaczające wybór nowego życia i odnowienie wiary.