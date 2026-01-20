info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Powrót do początku. „Genesis” hasłem XXX Spotkania Młodych na Lednicy
rss newsletter facebook twitter

Powrót do początku. „Genesis” hasłem XXX Spotkania Młodych na Lednicy

Powrót do początku. „Genesis” hasłem XXX Spotkania Młodych na Lednicy  
Roman Koszowski /Foto Gość XXVII Ogólnopolskie Spotkania Młodych Lednica 2000, 3.06.2023

„Genesis” – to hasło XXX Spotkania Młodych na Lednicy. Modlitewne wydarzenie, którego pomysłodawcą był o. Jan Góra OP, pierwszy duszpasterz Lednicy, odbędzie się 6 czerwca 2026 roku. O szczegółach spotkania mówili jego organizatorzy podczas konferencji prasowej w Sekretariacie Episkopatu Polski w Warszawie.

Bp Grzegorz Suchodolski, biskup pomocniczy siedlecki oraz przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Młodzieży i Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckich, podkreślił, że Pola Lednickie są symbolem otwartości Kościoła na młodych. Przypomniał, że wraz z o. Janem Górą uczestniczył w przygotowaniach pierwszego Spotkania Lednickiego w 1997 roku. – Było to wówczas bardzo duże wydarzenie, gromadzące około 20 tysięcy młodych ludzi odnawiających chrzest i ogłaszających Jezusa swoim Panem. Nie było to wówczas czymś powszechnym – zaznaczył. Jak dodał, spotkanie planowano początkowo jako jednorazowe wydarzenie przygotowujące do Roku Jubileuszowego, jednak entuzjazm, który zrodził się podczas pierwszej Lednicy, sprawił, że o. Jan Góra podjął decyzję o jej kontynuowaniu. Z czasem frekwencja systematycznie rosła, osiągając w kulminacyjnym momencie około 100 tysięcy uczestników.

Zobacz też:

To są szczyty! Dlaczego warto przyjechać na Lednicę 2025?

GN 21/2025 DODANE 22.05.2025 AKTUALIZACJA 25.05.2025

To są szczyty! Dlaczego warto przyjechać na Lednicę 2025?

Ci, którzy na pierwsze organizowane przez ojca Jana Górę OP spotkania przyjechali jako dwudziestolatkowie, powoli dobijają do pięćdziesiątki. 7 czerwca ich dzieci ruszą na XXIX spotkanie pod Bramą-Rybą. Doleci do nich z Turynu specjalny gość. »

więcej »

30 lat Spotkań Młodych na Polach Lednickich

O. Tomasz Nowak OP, duszpasterz Lednicy, zwrócił uwagę, że trudno precyzyjnie określić, ile osób w ciągu lat wzięło udział w Spotkaniach Lednickich, jednak są to ogromne rzesze osób, które przeszły przez Bramę-Rybę. Poinformował, że hasłem tegorocznej Lednicy jest „Genesis”. Jak wyjaśnił, plakat wydarzenia przedstawia drzewo z owocami symbolizującymi 30 lat Lednicy oraz ptaki, które mają nieść jej ideę na cały świat. – Chcemy nawiązać i uszanować wszystko to, co było do tej pory, a jednocześnie zaprosić wszystkich, którzy kiedykolwiek pojawili się na Lednicy. Mam nadzieję, że nawet jeśli ktoś „pogubił” po drodze swoją młodość, w tym roku przybędzie na Lednicę, by ją odnowić – powiedział duchowny. Dodał, że w ramach tegorocznych inicjatyw zaplanowano także wydarzenia towarzyszące, w tym Lednicę Seniora 18 kwietnia, Lednicę Motocyklisty 19 kwietnia, obchody urodzin o. Jana Góry 7 lutego – tradycyjnie pod hasłem „Tyle dobra” – oraz Lednicę Malucha 19 września. Podkreślił również, że w ubiegłorocznym Spotkaniu Lednickim uczestniczyło około 22 tysięcy młodych osób.

Program: modlitwa, konferencje i strefy tematyczne

S. Łucja Rado OP, duszpasterz Lednicy, przedstawiła program tegorocznego Spotkania Lednickiego, zapowiadając, że Pola Lednickie tradycyjnie będą otwarte od godzin porannych. Dzień rozpocznie jutrznia z Prymasem Polski w Gnieźnie, która będzie transmitowana dla uczestników zgromadzonych na polach. Wśród zaplanowanych inicjatyw znajdą się m.in. strefa sportowa, warsztaty m.in. logoterapeutyczne, a także strefy Caritas, Muza Dei oraz dominikanów i dominikanek poświęcone liturgii i rękodziełu. Obecni będą również młodzi związani z Festiwalem Życia, Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży oraz Ruchem Światło–Życie, zorganizowani w różnorodne strefy tematyczne.

Program obejmuje także modlitwę Anioł Pański, Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz konferencje, które wygłoszą m.in. kard. Grzegorz Ryś i bp Artur Ważny. Kolejnym punktem spotkania będzie czuwanie z braćmi z ekumenicznej Wspólnoty Taizé, po którym zgodnie z lednicką tradycją, nastąpi przejście przez Bramę-Rybę.

Taizé wraca na Pola Lednickie

Ada Zimołąg, przedstawicielka medialna Lednicy, wyjaśniła, że obecność braci z Taizé na Polach Lednickich nawiązuje do szczególnej więzi tej wspólnoty z o. Janem Górą. Jak zaznaczyła, ich udział ma o tym przypomnieć, a także zaprosić młodych do doświadczenia duchowości Taizé, zwłaszcza że jedno z kolejnych europejskich spotkań młodych tej wspólnoty ma odbyć się w Polsce.

Zapisy na Spotkanie Młodych na Lednicy prowadzone są za pośrednictwem strony spotkanielednica2000.pl w zakładce „Zapisy”. Organizatorzy zachęcają również do zgłaszania się wolontariuszy. Organizatorem wydarzenia jest Dominikańska Fundacja Lednica 2000. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.spotkanielednica2000.pl.

Lednica to coroczne wydarzenie religijno-kulturalne organizowane od 1997 roku na Polach Lednickich, w pobliżu Gniezna i Poznania. Spotkanie gromadzi młodzież i dorosłych z całej Polski, a jego celem jest promowanie wartości chrześcijańskich, wspólnej modlitwy oraz integracji uczestników. Wydarzenie odbywa się zazwyczaj w pierwszą sobotę czerwca i ma formę festiwalu obejmującego m.in. modlitwę, Eucharystię, koncerty oraz działania artystyczne i integracyjne. Charakterystycznym elementem Lednicy jest symboliczne przejście przez Bramę-Rybę, oznaczające wybór nowego życia i odnowienie wiary.

«« | « | 1 | » | »»

KAI |

dodane 20.01.2026 14:20
PRZECZYTAJ TAKŻE
To są szczyty! Dlaczego warto przyjechać na Lednicę 2025?

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

W nawale codzienności

Andrzej Macura

W nawale codzienności

Żeby Boga usłyszeć trzeba chyba najpierw... słuchać. Nie?

Głos z ulicy

ks. Włodzimierz Lewandowski

Głos z ulicy

Uliczne sonda nie jest seminarium naukowym, ale udział w niej także wymaga pewnej wiedzy. Przynajmniej w minimalnym zakresie.

Wracamy do Ewangelii?

Andrzej Macura

Wracamy do Ewangelii?

Oby. Bo jeśli sól traci swój smak, a światło chowa się pod korcem...

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

W Egipcie odkryto kompleks klasztorny z czasów bizantyjskich

W Egipcie odkryto kompleks klasztorny z czasów bizantyjskich

To największe znalezisko tego typu w prowincji Sohag.

Spotkanie

Kreml: armia ukraińska powinna wycofać się z Donbasu

W piątek mają rozpocząć się rozmowy delegacji USA, Ukrainy i Rosji w Abu Zabi.

Teraz będa e-faktury

Bosak: system e-Faktur nie jest gotowy

Konfederacja żąda wstrzymania jego wejścia w życie.

Delegacje z Ukrainy, Rosji i USA omówią w Abu Zabi kwestię Donbasu

Delegacje z Ukrainy, Rosji i USA omówią w Abu Zabi kwestię Donbasu

Poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Algieria: Ustawa kryminalizującą francuską kolonizację

Algieria: Ustawa kryminalizującą francuską kolonizację

Senat przyjął w czwartek ustawę.

Spotkanie delegacji USA i Rosji

Kreml: rozmowy z wysłannikami USA "konstruktywne i ważne"

Nie ujawniono jej szczegółów.

Trump: myślę, że Putin i Zełenski chcą zawrzeć porozumienie

Trump: myślę, że Putin i Zełenski chcą zawrzeć porozumienie

Według niego "wszyscy idą na ustępstwa, by zakończyć ten konflikt".

USA: nierówność majątkowa w Ameryce najwyższa od trzech dekad

USA: nierówność majątkowa w Ameryce najwyższa od trzech dekad

Wśród przyczyn hossa na giełdzie.

Iran: Liczba potwierdzonych ofiar fali protestów sięgnęła co najmniej 5002 osób

Iran: Liczba potwierdzonych ofiar fali protestów sięgnęła co najmniej 5002 osób

Przepływ informacji jest bardzo utrudniony.

Davos: Złagodzenie napięć wokół Grenlandii i sprawa Ukrainy

Davos: Złagodzenie napięć wokół Grenlandii i sprawa Ukrainy

Zapowiedź trójstronnych rozmów z udziałem USA, Ukrainy i Rosji.

Coraz rzadszy widok

Krowy też potrafią posługiwać się narzędziami

Pierwszy odnotowany przypadek użycia narzędzi przez krowę opisano na łamach pisma "Current Biology".

Wojna w Sudanie pozbawia edukacji 8 milionów dzieci

Wojna w Sudanie pozbawia edukacji 8 milionów dzieci

Szkoły zamknięte od niemal 500 dni.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 24.01.2026
« » Styczeń 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
-3°C Sobota
noc
-2°C Sobota
rano
0°C Sobota
dzień
0°C Sobota
wieczór
wiecej »
 