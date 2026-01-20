info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Nigeria: kolejny atak na chrześcijan. Ponad 160 wiernych uprowadzonych z kościołów
rss newsletter facebook twitter

Nigeria: kolejny atak na chrześcijan. Ponad 160 wiernych uprowadzonych z kościołów

Nigeria: kolejny atak na chrześcijan. Ponad 160 wiernych uprowadzonych z kościołów  
Vatican Media Region jest uważany za strategiczny, gdyż znajduje się na pograniczu między północą, gdzie przeważają muzułmanie, a południem, gdzie dominują chrześcijanie.

Do ataku doszło w stanie Kaduna, jednym z najbardziej niestabilnych regionów kraju. Według świadków napastnicy przybyli w dużej liczbie, otoczyli budynki kultu i zablokowali drogi dojazdowe, zmuszając wiernych do opuszczenia kościoła i wyprowadzając ich do buszu. Jak podaje organizacja Open Doors, w 2025 r. w Nigerii z powodu wyznania zabito 3490 osób.

Ponad 160 chrześcijan porwano podczas niedzielnego ataku uzbrojonych band na dwa kościoły w odizolowanej wiosce w stanie Kaduna na północy Nigerii - relacjonuje Vatican News. O tragicznym wydarzeniu poinformował przedstawiciel lokalnego duchowieństwa chrześcijańskiego. Informacja ukazała się również w raporcie ONZ dotyczącym bezpieczeństwa, z którym zapoznała się agencja AFP.

Tragedia w Kadunie

Jak wynika z zebranych zeznań, napastnicy przybyli w dużej liczbie, otoczyli budynki kultu i zablokowali drogi dojazdowe, a następnie zmusili wiernych do opuszczenia kościoła. Ludzie zostali uprowadzeni do buszu. Do wydarzenia doszło podczas uroczystości religijnych. Atak miał miejsce w stanie Kaduna. To jeden z najbardziej niestabilnych obszarów środkowo-północnej Nigerii; od lat jest areną zbrojnych aktów przemocy, masowych porwań i najazdów na społeczności cywilne i religijne.

Centralne położenie regionu Kaduna

Region jest uważany za strategiczny, gdyż znajduje się na pograniczu między północą, gdzie przeważają muzułmanie, a południem, gdzie dominują chrześcijanie. Często dochodzi tam do ataków grup przestępczych wykorzystujących słabą obecność struktur państwowych na obszarach wiejskich. Kolejna tragiczna wiadomość z ostatnich godzin jest kolejnym dowodem słabości tego obszaru. 

Ostatnio potwierdzono uwolnienie ks. Bobbo Paschala, proboszcza kościoła św. Stefana w lokalnej gminie Kagarko, porwanego w nocy 17 listopada z budynku parafialnego. Kapłan został uwolniony 17 stycznia, po dwóch miesiącach niewoli, o czym poinformowała archidiecezja Kaduna. Podczas napadu bandyci zabili brata duchownego.

Nigeria: 3490 ofiar z powodu wyznania w 2025 roku

Porwania i ataki na społeczności religijne i chrześcijańskie wpisują się w szerszy kontekst braku bezpieczeństwa panującego w całej Nigerii. Według najnowszego raportu Open Doors Nigeria pozostaje światowym epicentrum przemocy wobec chrześcijan: w 2025 r. z powodów związanych z wyznaniem zabito aż 3490 osób, co stanowi około 70 proc. ogółu ofiar na całym świecie. 

Nigeria należy do państw o „ekstremalnym" poziomie prześladowań, wraz z innymi państwami dotkniętymi konfliktami, niestabilnością polityczną i obecnością dżihadystów. W ostatnich miesiącach nasiliły się porwania księży, wiernych i uczniów, takie jak napad na szkołę katolicką w stanie Niger, w którym w listopadzie ubiegłego roku porwano ponad 300 uczniów i nauczycieli. Dochodzi też do ataków na kościoły i społeczności chrześcijańskie w stanach Kebbi, Kwara i Ekiti. Przemoc ta dotyka w szczególności kobiety i dzieci, co podkreślono również w raporcie Open Doors.

«« | « | 1 | » | »»

Guglielmo Gallone, Artur Hanula

VATICANNEWS.VA |

dodane 20.01.2026 17:39

TAGI| CHRZEŚCIJANIE, NIGERIA, PORWANIA, PRZEŚLADOWANIA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Open Doors o prześladowaniach chrześcijan | Chrześcijanie dyskryminowani także tam, gdzie są większością | Spojrzeć z drugiej strony | Seria amerykańskich ataków na cele Państwa Islamskiego w Nigerii | Nigeria: Prezydent ogłosił stan wyjątkowy | Uratowano 24 uczennice uprowadzone w zeszłym tygodniu | Nigeria: Z katolickiej szkoły uprowadzono 227 uczniów i nauczycieli | Nigeria: Porwano 46 osób, w tym kobiety i dzieci | Nigeria. Uwolniony kapłan, porwany 15 maja | W Nigerii nasila się przemoc, z kościoła uprowadzono grupę wiernych | Chrześcijanie w Nigerii potrzebują pomocy | Chrześcijanie się nie ugną | Nigeria: Kościół za rządową interwencją | Świadkowie Chrystusa w Nigerii

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

W nawale codzienności

Andrzej Macura

W nawale codzienności

Żeby Boga usłyszeć trzeba chyba najpierw... słuchać. Nie?

Głos z ulicy

ks. Włodzimierz Lewandowski

Głos z ulicy

Uliczne sonda nie jest seminarium naukowym, ale udział w niej także wymaga pewnej wiedzy. Przynajmniej w minimalnym zakresie.

Wracamy do Ewangelii?

Andrzej Macura

Wracamy do Ewangelii?

Oby. Bo jeśli sól traci swój smak, a światło chowa się pod korcem...

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

W Egipcie odkryto kompleks klasztorny z czasów bizantyjskich

W Egipcie odkryto kompleks klasztorny z czasów bizantyjskich

To największe znalezisko tego typu w prowincji Sohag.

Spotkanie

Kreml: armia ukraińska powinna wycofać się z Donbasu

W piątek mają rozpocząć się rozmowy delegacji USA, Ukrainy i Rosji w Abu Zabi.

Teraz będa e-faktury

Bosak: system e-Faktur nie jest gotowy

Konfederacja żąda wstrzymania jego wejścia w życie.

Delegacje z Ukrainy, Rosji i USA omówią w Abu Zabi kwestię Donbasu

Delegacje z Ukrainy, Rosji i USA omówią w Abu Zabi kwestię Donbasu

Poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Algieria: Ustawa kryminalizującą francuską kolonizację

Algieria: Ustawa kryminalizującą francuską kolonizację

Senat przyjął w czwartek ustawę.

Spotkanie delegacji USA i Rosji

Kreml: rozmowy z wysłannikami USA "konstruktywne i ważne"

Nie ujawniono jej szczegółów.

Trump: myślę, że Putin i Zełenski chcą zawrzeć porozumienie

Trump: myślę, że Putin i Zełenski chcą zawrzeć porozumienie

Według niego "wszyscy idą na ustępstwa, by zakończyć ten konflikt".

USA: nierówność majątkowa w Ameryce najwyższa od trzech dekad

USA: nierówność majątkowa w Ameryce najwyższa od trzech dekad

Wśród przyczyn hossa na giełdzie.

Iran: Liczba potwierdzonych ofiar fali protestów sięgnęła co najmniej 5002 osób

Iran: Liczba potwierdzonych ofiar fali protestów sięgnęła co najmniej 5002 osób

Przepływ informacji jest bardzo utrudniony.

Davos: Złagodzenie napięć wokół Grenlandii i sprawa Ukrainy

Davos: Złagodzenie napięć wokół Grenlandii i sprawa Ukrainy

Zapowiedź trójstronnych rozmów z udziałem USA, Ukrainy i Rosji.

Coraz rzadszy widok

Krowy też potrafią posługiwać się narzędziami

Pierwszy odnotowany przypadek użycia narzędzi przez krowę opisano na łamach pisma "Current Biology".

Wojna w Sudanie pozbawia edukacji 8 milionów dzieci

Wojna w Sudanie pozbawia edukacji 8 milionów dzieci

Szkoły zamknięte od niemal 500 dni.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 24.01.2026
« » Styczeń 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
-3°C Sobota
noc
-2°C Sobota
rano
0°C Sobota
dzień
0°C Sobota
wieczór
wiecej »
 