Do ataku doszło w stanie Kaduna, jednym z najbardziej niestabilnych regionów kraju. Według świadków napastnicy przybyli w dużej liczbie, otoczyli budynki kultu i zablokowali drogi dojazdowe, zmuszając wiernych do opuszczenia kościoła i wyprowadzając ich do buszu. Jak podaje organizacja Open Doors, w 2025 r. w Nigerii z powodu wyznania zabito 3490 osób.

Ponad 160 chrześcijan porwano podczas niedzielnego ataku uzbrojonych band na dwa kościoły w odizolowanej wiosce w stanie Kaduna na północy Nigerii - relacjonuje Vatican News. O tragicznym wydarzeniu poinformował przedstawiciel lokalnego duchowieństwa chrześcijańskiego. Informacja ukazała się również w raporcie ONZ dotyczącym bezpieczeństwa, z którym zapoznała się agencja AFP.

Tragedia w Kadunie

Jak wynika z zebranych zeznań, napastnicy przybyli w dużej liczbie, otoczyli budynki kultu i zablokowali drogi dojazdowe, a następnie zmusili wiernych do opuszczenia kościoła. Ludzie zostali uprowadzeni do buszu. Do wydarzenia doszło podczas uroczystości religijnych. Atak miał miejsce w stanie Kaduna. To jeden z najbardziej niestabilnych obszarów środkowo-północnej Nigerii; od lat jest areną zbrojnych aktów przemocy, masowych porwań i najazdów na społeczności cywilne i religijne.

Centralne położenie regionu Kaduna

Region jest uważany za strategiczny, gdyż znajduje się na pograniczu między północą, gdzie przeważają muzułmanie, a południem, gdzie dominują chrześcijanie. Często dochodzi tam do ataków grup przestępczych wykorzystujących słabą obecność struktur państwowych na obszarach wiejskich. Kolejna tragiczna wiadomość z ostatnich godzin jest kolejnym dowodem słabości tego obszaru.

Ostatnio potwierdzono uwolnienie ks. Bobbo Paschala, proboszcza kościoła św. Stefana w lokalnej gminie Kagarko, porwanego w nocy 17 listopada z budynku parafialnego. Kapłan został uwolniony 17 stycznia, po dwóch miesiącach niewoli, o czym poinformowała archidiecezja Kaduna. Podczas napadu bandyci zabili brata duchownego.

Nigeria: 3490 ofiar z powodu wyznania w 2025 roku

Porwania i ataki na społeczności religijne i chrześcijańskie wpisują się w szerszy kontekst braku bezpieczeństwa panującego w całej Nigerii. Według najnowszego raportu Open Doors Nigeria pozostaje światowym epicentrum przemocy wobec chrześcijan: w 2025 r. z powodów związanych z wyznaniem zabito aż 3490 osób, co stanowi około 70 proc. ogółu ofiar na całym świecie.

Nigeria należy do państw o „ekstremalnym" poziomie prześladowań, wraz z innymi państwami dotkniętymi konfliktami, niestabilnością polityczną i obecnością dżihadystów. W ostatnich miesiącach nasiliły się porwania księży, wiernych i uczniów, takie jak napad na szkołę katolicką w stanie Niger, w którym w listopadzie ubiegłego roku porwano ponad 300 uczniów i nauczycieli. Dochodzi też do ataków na kościoły i społeczności chrześcijańskie w stanach Kebbi, Kwara i Ekiti. Przemoc ta dotyka w szczególności kobiety i dzieci, co podkreślono również w raporcie Open Doors.