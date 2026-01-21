info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Policja: przyczyną wykolejenia pociągu w woj. małopolskim jest naturalne odłupanie szyny spowodowane mrozem
rss newsletter facebook twitter

Policja: przyczyną wykolejenia pociągu w woj. małopolskim jest naturalne odłupanie szyny spowodowane mrozem

Policja: przyczyną wykolejenia pociągu w woj. małopolskim jest naturalne odłupanie szyny spowodowane mrozem  
https://x.com/DariuszKlimczak/ https://x.com/DariuszKlimczak/

We wtorek po godzinie 21.00 doszło do wykolejenia dwóch wagonów pociągu Polregio na trasie Miechów - Słomniki w woj. małopolskim. W pociągu było ok. 20 osób, nikomu nic się nie stało. Ruch pociągów jest wstrzymany. Policja poinformowała, że przyczyną zdarzenia jest naturalne odłupanie szyny spowodowane niską temperaturą.

"Odnosząc się do zdarzenia, do którego doszło w Małopolsce informujemy, że komisja kolejowa wykonująca czynności na miejscu zdarzenia orzekła brak ingerencji zewnętrznej. Nastąpiło naturalne wyłupanie szyny z powodu działania niskiej temperatury. Na miejsce ściągany jest sprzęt naprawczy PKP, który będzie przywracał funkcjonalność torów" - napisała w środę na portalu X policja.

Do wykolejenia dwóch wagonów pociągu Polregio doszło w wtorek po godz. 21.00 na trasie Miechów - Słomniki w woj. małopolskim. W pociągu było ok. 20 osób, nikomu nic się nie stało.

Pociągi dalekobieżne kierowane są zmienionymi trasami. Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową.

Małopolska policja poinformowała na X, że w związku z wykolejeniem się dwóch wagonów składu osobowego relacji Kielce - Kraków, do którego doszło w powiecie krakowskim, na miejscu pracują policjanci, Straż Ochrony Kolei i straż pożarna. O zdarzeniu powiadomiona została Prokuratura Rejonowa w Miechowie.

PKP Polskie Linie Kolejowe przekazały, że chodzi o pociąg relacji Kielce Główne - Kraków Główny. - Pociągi kierowane są trasą zmienioną przez stację Olkusz linią nr 62 oraz przez Trzebinię linią nr 133, a także ze stacji Katowice przez stację Zawiercie.- Na chwilę obecną za wcześnie jest, aby mówić o okolicznościach - powiedział PAP Karol Jakubowski z biura prasowego PKP PLK.

Rzecznik prasowy Polregio Jakub Leduchowski poinformował PAP, że przewoźnik zapewni pasażerom możliwość kontynuowania podróży zastępczą komunikacją autobusową. Przekazał, że na miejscu pracuje komisja, która ma wyjaśnić okoliczności zdarzenia.

Jak powiedział we wtorek PAP rzecznik prasowy małopolskiej Państwowej Straży Pożarnej Hubert Ciepły "pociąg spadł z szyn i przechylił się".

PKP PLK przekazały, że wprowadzono zmiany w rozkładzie jazdy - pasażerowie są informowani o nich na stacjach, przystankach oraz na stronie portalpasazera.pl.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 21.01.2026 08:02

TAGI| KOLEJ, KOMUNIKACJA, PAP, TRANSPORT, WYPADKI

PRZECZYTAJ TAKŻE
Już 41 ofiar katastrofy kolejowej w Hiszpanii | Katastrofa kolejowa w Hiszpanii: Nie żyje co najmniej 21 osób | Minister infrastruktury: strefy czystego transportu nie są dobrym rozwiązaniem | Boliwia: 12 osób zginęło w wypadku minibusa kierowanego przez nastolatka | Szwajcaria: W "hangarze bólu" rodziny czekają na informacje o bliskich
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Wracamy do Ewangelii?

Andrzej Macura

Wracamy do Ewangelii?

Oby. Bo jeśli sól traci swój smak, a światło chowa się pod korcem...

20 stycznia 2026

Katarzyna Solecka

20 stycznia 2026

Czy dzień dzisiejszy ma nam coś do zaoferowania? Czy spotka nas jeszcze coś dobrego?

Duch przygody!

Piotr Drzyzga

Duch przygody!

Jakie czasy, taka duchowość?

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Rozpoczął się proces ks. Olszewskiego i b. urzędniczek MS ws. Fundacji Profeto i dotacji z Funduszu Sprawiedliwości

Rozpoczął się proces ks. Olszewskiego i b. urzędniczek MS ws. Fundacji Profeto i dotacji z Funduszu Sprawiedliwości

W Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpoczął się w środę proces ks. Michała Olszewskiego i b. urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie przyznania dotacji dla Fundacji Profeto z Funduszu Sprawiedliwości.

Leon XIV: człowieczeństwo Jezusa mówi nam o prawdzie Ojca

Leon XIV: człowieczeństwo Jezusa mówi nam o prawdzie Ojca

Aby poznać Boga w Chrystusie, musimy przyjąć Jego integralne człowieczeństwo: prawda Boża nie objawia się w pełni tam, gdzie usuwa się coś z tego, co ludzkie, tak jak integralność człowieczeństwa Jezusa nie umniejsza pełni Bożego daru – wskazał Papież podczas dzisiejszej katechezy. Katecheza stanowiła kontynuację tematu dotyczącego Konstytucji dogmatycznej Dei Verbum Soboru Watykańskiego II.

Nigeria: Policja zaprzecza doniesieniom o ostatnich porwaniach z kościołów

Nigeria: Policja zaprzecza doniesieniom o ostatnich porwaniach z kościołów

Wg policji taki atak nie miał miejsca.

Abp Polak: Milczenie wobec przemocy może ranić bardziej niż nieporadne słowa

Abp Polak: Milczenie wobec przemocy może ranić bardziej niż nieporadne słowa

Potrzebujemy uczyć się jak reagować, jak słuchać i towarzyszyć osobom zranionym w sposób, który nie powiększa ich cierpienia – podkreśla abp Wojciech Polak, delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. W słowie przed Dniem modlitwy i solidarności #ZeZranionymi, który w tym roku przypada 20 lutego, zachęca do udziału w inicjatywach modlitewnych i edukacyjnych DMiS. Zaznacza też, że „milczenie wobec przemocy może ranić bardziej niż nieporadne słowa”.

Donald Trump

Agresywne działania Trumpa wobec Grenlandii krytykowane przez część Republikanów

Kongres będzie próbował ograniczyć terytorialne ambicje prezydenta?

Grenlandia

Francja prosi o ćwiczenia NATO na Grenlandii

Jest gotowa wnieść w nie swój wkład

Trump: Rada Pokoju może zastąpić ONZ

Trump: Rada Pokoju może zastąpić ONZ

- ONZ po prostu nie jest zbyt pomocna - twierdzi prezydent USA.

Policja: przyczyną wykolejenia pociągu w woj. małopolskim jest naturalne odłupanie szyny spowodowane mrozem

Policja: przyczyną wykolejenia pociągu w woj. małopolskim jest naturalne odłupanie szyny spowodowane mrozem

We wtorek po godzinie 21.00 doszło do wykolejenia dwóch wagonów pociągu Polregio na trasie Miechów - Słomniki w woj. małopolskim. W pociągu było ok. 20 osób, nikomu nic się nie stało. Ruch pociągów jest wstrzymany. Policja poinformowała, że przyczyną zdarzenia jest naturalne odłupanie szyny spowodowane niską temperaturą.

Grenlandczycy obawiają się wojny. Rząd powołuje sztab kryzysowy

Grenlandczycy obawiają się wojny. Rząd powołuje sztab kryzysowy

W obronie cywilnej ma pomóc Dania.

Nigeria: kolejny atak na chrześcijan. Ponad 160 wiernych uprowadzonych z kościołów

Nigeria: kolejny atak na chrześcijan. Ponad 160 wiernych uprowadzonych z kościołów

Do ataku doszło w stanie Kaduna, jednym z najbardziej niestabilnych regionów kraju. Według świadków napastnicy przybyli w dużej liczbie, otoczyli budynki kultu i zablokowali drogi dojazdowe, zmuszając wiernych do opuszczenia kościoła i wyprowadzając ich do buszu. Jak podaje organizacja Open Doors, w 2025 r. w Nigerii z powodu wyznania zabito 3490 osób.

Powrót do początku. „Genesis” hasłem XXX Spotkania Młodych na Lednicy

Powrót do początku. „Genesis” hasłem XXX Spotkania Młodych na Lednicy

„Genesis” – to hasło XXX Spotkania Młodych na Lednicy. Modlitewne wydarzenie, którego pomysłodawcą był o. Jan Góra OP, pierwszy duszpasterz Lednicy, odbędzie się 6 czerwca 2026 roku. O szczegółach spotkania mówili jego organizatorzy podczas konferencji prasowej w Sekretariacie Episkopatu Polski w Warszawie.

Kard. Koch: ekumenizm narzędziem pokoju na świecie

Kard. Koch: ekumenizm narzędziem pokoju na świecie

W świecie naznaczonym napięciami i podziałami chrześcijanie są wezwani do wspólnego świadectwa jedności. Przypomniał o tym kard. Kurt Koch w rozmowie z mediami watykańskimi. W związku z trwającym Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan prefekt Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan wskazał na odpowiedzialność Kościołów za budowanie pokoju oraz na znaczenie ekumenizmu w perspektywie nadchodzących jubileuszy - informuje Vatican News.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 21.01.2026
« » Styczeń 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
-1°C Środa
dzień
0°C Środa
wieczór
-4°C Czwartek
noc
-6°C Czwartek
rano
wiecej »
 