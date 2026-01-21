Potrzebujemy uczyć się jak reagować, jak słuchać i towarzyszyć osobom zranionym w sposób, który nie powiększa ich cierpienia – podkreśla abp Wojciech Polak, delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. W słowie przed Dniem modlitwy i solidarności #ZeZranionymi, który w tym roku przypada 20 lutego, zachęca do udziału w inicjatywach modlitewnych i edukacyjnych DMiS. Zaznacza też, że „milczenie wobec przemocy może ranić bardziej niż nieporadne słowa”.

Zauważyć ból drugiego

Przemoc seksualna – jak podkreśla w słowie przed DMiS abp Wojciech Polak – zostawia jedną z najgłębszych i najbardziej długotrwałych ran. Skutki psychiczne, duchowe i relacyjne mogą towarzyszyć osobom skrzywdzonym przez całe życie. Wiele z nich nosi ten ból w samotności, odczuwając lęk przed podzieleniem się nim z drugim człowiekiem lub z powodu błędnego poczucia winy czy wstydu. „Dzień modlitwy i solidarności jest po to, by zatrzymać się przy osobach skrzywdzonych i powiedzieć każdej z nich: nie jesteś sama, nie jesteś sam. Chcemy, by Zranieni mogli poczuć, że ich bolesne doświadczenie nie jest ignorowane i że mają w nas wsparcie, nawet jeśli nigdy o nim nie opowiedzieli” – podkreśla abp Polak.

Przełamać stereotypy i społeczny lęk

Arcybiskup Polak zwraca uwagę, że „każda z osób skrzywdzonych ma własny czas i własną drogę procesu zdrowienia”. To wymaga od nas uważnej obecności, która nie narusza delikatnej przestrzeni osoby zranionej. Dodaje, że „potrzebujemy uczyć się jak reagować, jak słuchać i towarzyszyć osobom zranionym w sposób, który nie powiększa ich cierpienia”. Wciąż bowiem brakuje nam wiedzy i świadomości, a także języka, który pozwoliłby mówić o problemie wykorzystania seksualnego bez oceniania, bez sensacji i bez lęku. Zwraca jednak uwagę, że brak reakcji i niewiedza sprzyjają dalszemu cierpieniu skrzywdzonych. Milczenie – jak zaznacza abp Polak – może ranić bardziej niż nieporadne słowa.

Przestrzeń wsparcia i towarzyszenia

„Ten dzień jest ważny także dlatego, że przemoc seksualna nie dotyczy wyłącznie Kościoła. Dotyka rodzin, szkół, grup młodzieżowych, różnych środowisk. Jest problemem społecznym, a dramaty wielu osób rozgrywają się po cichu, często tuż obok nas” – zwraca uwagę abp Polak. Stąd też Dzień modlitwy i solidarności jest „dla nas wszystkich zaproszeniem do uczenia się coraz większej wrażliwości na cierpienie osób, które żyją pośród nas”. Modlitwa tego dnia jest sposobem stanięcia obok człowieka, którego nie znamy oraz „wyrazem bliskości tam, gdzie słowa zawodzą”. To pierwszy sygnał nadziei dla osoby skrzywdzonej i realnej troski o osoby skrzywdzone, która „nie kończy się na deklaracjach, lecz otwiera przestrzeń do rozmowy, wsparcia i towarzyszenia” w codziennym, konsekwentnym i odpowiedzialnym działaniu.

Modlitwa i edukacja

Materiały duszpasterskie dostępne są na stronie wspolnotazezranionymi.pl. Wkrótce pojawią się tam również informacje o planowanych wydarzeniach. Tradycyjnie w przeddzień Dnia modlitwy i solidarności na Jasnej Górze zostanie poprowadzony Apel Jasnogórski z modlitwą w intencji osób skrzywdzonych. Główne wydarzenia DMiS będą odbywać się lokalnie – to modlitwy oraz inicjatywy edukacyjne przygotowane na terenie danej diecezji przez osoby zaangażowane w diecezjach oraz zakonach męskich i żeńskich w systemie ochrony (delegaci, duszpasterze, odpowiedzialni za prewencję).

Dzień modlitwy w intencji osób skrzywdzonych obchodzony jest w całym Kościele z inicjatywy papieża Franciszka, a Kościół w Polsce na datę obchodów wyznaczył pierwszy piątek Wielkiego Postu. Po raz pierwszy obchodzony był w 2017 roku.

