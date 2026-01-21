info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Leon XIV: człowieczeństwo Jezusa mówi nam o prawdzie Ojca
Leon XIV: człowieczeństwo Jezusa mówi nam o prawdzie Ojca

Leon XIV: człowieczeństwo Jezusa mówi nam o prawdzie Ojca  
Fot. Vatican Media

Aby poznać Boga w Chrystusie, musimy przyjąć Jego integralne człowieczeństwo: prawda Boża nie objawia się w pełni tam, gdzie usuwa się coś z tego, co ludzkie, tak jak integralność człowieczeństwa Jezusa nie umniejsza pełni Bożego daru – wskazał Papież podczas dzisiejszej katechezy. Katecheza stanowiła kontynuację tematu dotyczącego Konstytucji dogmatycznej Dei Verbum Soboru Watykańskiego II.

Podczas środowej katechezy rozważano fragment Ewangelii św. Jana (J 14, 6-9).

Pełnia objawienia w Jezusie Chrystusie 

Papież przypomniał, że „Bóg objawia się w dialogu przymierza, w którym zwraca się do przyjaciół”. Jest to poznanie relacyjne; gdzie nie chodzi tylko o przekazanie idei, ale współdzielenie historii. Takie poznanie wzywa do komunii we wzajemności. „Wypełnienie tego objawienia dokonuje się w historycznym i osobistym spotkaniu, w którym sam Bóg daje nam siebie, stając się obecnym, a my odkrywamy, że jesteśmy poznani w naszej najgłębszej prawdzie” - powiedział Leon XIV. 

„Jezus objawia nam Ojca, włączając nas w swoją relację z Nim”

Pełne poznanie Boga osiągamy dzięki temu, że wchodzimy w relację Syna z Jego Ojcem, dzięki mocy Ducha. Papież Leon XIV wskazał: „W Chrystusie Bóg objawił nam bowiem samego siebie, a jednocześnie ukazał nam naszą prawdziwą tożsamość dzieci stworzonych na obraz Słowa”. Dodał także: „Jezus Chrystus jest miejscem, w którym rozpoznajemy prawdę Boga Ojca, odkrywając, że jesteśmy przez Niego poznani jako synowie w Synu, powołani do tego samego przeznaczenia do życia w pełni”.

„Jezus Chrystus jest Objawicielem Ojca poprzez człowieczeństwo”

Jezus Chrystus – Słowo Wcielone objawia nam Boga poprzez „swoje prawdziwe i integralne człowieczeństwo”. Papież przypomniał, że „nie tylko śmierć i zmartwychwstanie Jezusa nas zbawiają i gromadzą, ale czyni to sama Jego osoba”. Leon XIV zaznaczył: „aby uczcić wspaniałość Wcielenia, nie wystarczy postrzegać Jezusa jako drogę przekazywania prawd intelektualnych”.

„Jeśli Jezus ma prawdziwe ciało, to przekazywanie prawdy Bożej realizuje się w tym ciele, poprzez właściwy mu sposób postrzegania i odczuwania rzeczywistości, poprzez jego sposób życia w świecie i przemierzania go” - dodał Papież.

Papież do Polaków: promujmy wartości chrześcijańskie

Wykorzystajmy każdy gest ludzkiej życzliwości i promocji wartości chrześcijańskich by objawiać Boga w świecie, budując Królestwo Chrystusa. To sprawdzona recepta na szczęśliwe życie - powiedział Ojciec Święty pozdrawiając pielgrzymów z Polski. Podczas środowej audiencji generalnej, Leon XIV przypomniał, że w sakramencie chrztu „Bóg zawarł z każdym z nas przymierze, które realizujemy przez człowieczeństwo”.
Pełna treść papieskiego pozdrowienia: 

„Serdecznie pozdrawiam Polaków. Poprzez sakrament chrztu Bóg zawarł z każdym z nas przymierze, które realizujemy przez człowieczeństwo. Wykorzystujmy każdy gest ludzkiej życzliwości i promocji wartości chrześcijańskich by objawiać Boga w świecie, budując Królestwo Chrystusa. To sprawdzona recepta na szczęśliwe życie. Wszystkim wam błogosławię!”.

Papież zachęca do modlitwy o jedność chrześcijan

Na zakończenie dzisiejszej audiencji ogólnej Ojciec Święty nawiązał do trwającego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan i zachęcił do moslitwy w tej intencji:

Znajdujemy się w tygodniu modlitwy o jedność chrześcijan, którego tegorocznym tematem jest: „Jedno jest Ciało i jeden Duch, jak też jedna jest nadzieja, do której zostaliście powołani” (Ef 4,4) Prośmy Pana, aby obdarzył darem swojego Ducha wszystkie Kościoły rozsiane po całym świecie, aby dzięki niemu chrześcijanie odrzucili podziały i stworzyli trwałe więzi jedności – powiedział Leon XIV.

Cała katecheza papieża na kolejnej stronie.

VATICANNEWS.VA |

dodane 21.01.2026 10:52

