info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Ks. Piotr Studnicki wraca na stanowisko rzecznika Archidiecezji Krakowskiej
rss newsletter facebook twitter

Ks. Piotr Studnicki wraca na stanowisko rzecznika Archidiecezji Krakowskiej

ks. Piotr Studnicki  
Joanna Jureczko-Wilk /Foto Gość ks. Piotr Studnicki

Do pracy z mediami w krakowskiej kurii ks. Studnicki wraca po 9 latach.

Metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś mianował rzecznikiem prasowym Archidiecezji Krakowskiej ks. dr. Piotra Studnickiego, który tę funkcję pełnił już w latach 2016-2017. Priorytetem przedstawiciela krakowskiego Kościoła ma być komunikacja, które służy m.in. tworzeniu relacji.

Ks. Piotr Studnicki jest pracownikiem dydaktyczno-naukowym na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, wykładowcą na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie i redaktorem Redakcji Programów Katolickich TVP3 Kraków. Na stanowisku rzecznika archidiecezji zastąpił ks. Łukasza Michalczewskiego, powołanego w 2019 r. przez poprzedniego metropolitę abp. Marka Jędraszewskiego. Do pracy z mediami w krakowskiej kurii ks. Studnicki wraca po 9 latach.

"Wiele się w tym czasie nauczyłem. Pracując w Biurze Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, odkrywałem, że każda trudna sytuacja daje szansę na zmianę, a każdy kryzys ma w sobie potencjał reformy, której boimy się podjąć, choć jej bardzo potrzebujemy. To sprawia, że człowiek uczy się w komunikacji postawy otwartej na wyzwania" - zaznaczył nowy rzecznik, cytowany w komunikacie prasowym Archidiecezji Krakowskiej.

Dodał, że praca w ostatnich latach nauczyła go, jak ważna w komunikacji jest "wspólna pogłębiona refleksja i otwarta dyskusja". Zapowiedział, że priorytetem na tym stanowisku będzie dla niego komunikacja, która służy tworzeniu relacji, a nie tylko przekazywaniu informacji.

"Samo przekazywanie wiadomości może prowadzić do nadmiaru i chaosu, bo nie wiemy, co z nimi robić ani jak uchwycić sens zdarzeń. Prawdziwa komunikacja jest wspólnototwórcza. Mam więc nadzieję, że moja praca będzie polegała na budowaniu relacji z dziennikarzami i pracownikami mediów" - podkreślił. Według ks. Studnickiego istnieje także potrzeba wzmocnienia komunikacji wewnątrz instytucji Kościoła.

Ks. dr Piotr Studnicki urodził się w 1981 roku w Makowie Podhalańskim. Święcenia kapłańskie przyjął w Katedrze na Wawelu w roku 2006 z rąk kard. Stanisława Dziwisza. Jest absolwentem Wydziału Komunikacji Społeczno-Instytucjonalnej Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie, gdzie w 2015 roku obronił dysertację doktorską w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach.

W przeszłości posługiwał jako wikariusz parafii Miłosierdzia Bożego w Chełmku (2006-2008), był zastępcą rzecznika oraz rzecznikiem prasowym Archidiecezji Krakowskiej (2015-2017), koordynatorem medialnym Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie (2018-2019), kierownikiem biura Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży (2019-2024) i pełnomocnikiem zarządu Fundacji Świętego Józefa KEP (2020-2024).(PAP)

juka/ agz/

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 21.01.2026 16:31

TAGI| KOŚCIÓŁ, KRAJ, PAP, SPOŁECZEŃSTWO

PRZECZYTAJ TAKŻE
USA: nierówność majątkowa w Ameryce najwyższa od trzech dekad | Kardynał Parolin: Watykan zaproszony do Rady Pokoju | Grenlandczycy obawiają się wojny. Rząd powołuje sztab kryzysowy | Potrzeba przewodników na drodze wiary | Bp Bab: jedność chrześcijan trzeba wyprosić,
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

W nawale codzienności

Andrzej Macura

W nawale codzienności

Żeby Boga usłyszeć trzeba chyba najpierw... słuchać. Nie?

Głos z ulicy

ks. Włodzimierz Lewandowski

Głos z ulicy

Uliczne sonda nie jest seminarium naukowym, ale udział w niej także wymaga pewnej wiedzy. Przynajmniej w minimalnym zakresie.

Wracamy do Ewangelii?

Andrzej Macura

Wracamy do Ewangelii?

Oby. Bo jeśli sól traci swój smak, a światło chowa się pod korcem...

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

W Egipcie odkryto kompleks klasztorny z czasów bizantyjskich

W Egipcie odkryto kompleks klasztorny z czasów bizantyjskich

To największe znalezisko tego typu w prowincji Sohag.

Spotkanie

Kreml: armia ukraińska powinna wycofać się z Donbasu

W piątek mają rozpocząć się rozmowy delegacji USA, Ukrainy i Rosji w Abu Zabi.

Teraz będa e-faktury

Bosak: system e-Faktur nie jest gotowy

Konfederacja żąda wstrzymania jego wejścia w życie.

Delegacje z Ukrainy, Rosji i USA omówią w Abu Zabi kwestię Donbasu

Delegacje z Ukrainy, Rosji i USA omówią w Abu Zabi kwestię Donbasu

Poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Algieria: Ustawa kryminalizującą francuską kolonizację

Algieria: Ustawa kryminalizującą francuską kolonizację

Senat przyjął w czwartek ustawę.

Spotkanie delegacji USA i Rosji

Kreml: rozmowy z wysłannikami USA "konstruktywne i ważne"

Nie ujawniono jej szczegółów.

Trump: myślę, że Putin i Zełenski chcą zawrzeć porozumienie

Trump: myślę, że Putin i Zełenski chcą zawrzeć porozumienie

Według niego "wszyscy idą na ustępstwa, by zakończyć ten konflikt".

USA: nierówność majątkowa w Ameryce najwyższa od trzech dekad

USA: nierówność majątkowa w Ameryce najwyższa od trzech dekad

Wśród przyczyn hossa na giełdzie.

Iran: Liczba potwierdzonych ofiar fali protestów sięgnęła co najmniej 5002 osób

Iran: Liczba potwierdzonych ofiar fali protestów sięgnęła co najmniej 5002 osób

Przepływ informacji jest bardzo utrudniony.

Davos: Złagodzenie napięć wokół Grenlandii i sprawa Ukrainy

Davos: Złagodzenie napięć wokół Grenlandii i sprawa Ukrainy

Zapowiedź trójstronnych rozmów z udziałem USA, Ukrainy i Rosji.

Coraz rzadszy widok

Krowy też potrafią posługiwać się narzędziami

Pierwszy odnotowany przypadek użycia narzędzi przez krowę opisano na łamach pisma "Current Biology".

Wojna w Sudanie pozbawia edukacji 8 milionów dzieci

Wojna w Sudanie pozbawia edukacji 8 milionów dzieci

Szkoły zamknięte od niemal 500 dni.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 24.01.2026
« » Styczeń 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
-3°C Sobota
noc
-2°C Sobota
rano
0°C Sobota
dzień
0°C Sobota
wieczór
wiecej »
 