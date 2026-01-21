Metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś mianował rzecznikiem prasowym Archidiecezji Krakowskiej ks. dr. Piotra Studnickiego, który tę funkcję pełnił już w latach 2016-2017. Priorytetem przedstawiciela krakowskiego Kościoła ma być komunikacja, które służy m.in. tworzeniu relacji.

Ks. Piotr Studnicki jest pracownikiem dydaktyczno-naukowym na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, wykładowcą na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie i redaktorem Redakcji Programów Katolickich TVP3 Kraków. Na stanowisku rzecznika archidiecezji zastąpił ks. Łukasza Michalczewskiego, powołanego w 2019 r. przez poprzedniego metropolitę abp. Marka Jędraszewskiego. Do pracy z mediami w krakowskiej kurii ks. Studnicki wraca po 9 latach.

"Wiele się w tym czasie nauczyłem. Pracując w Biurze Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, odkrywałem, że każda trudna sytuacja daje szansę na zmianę, a każdy kryzys ma w sobie potencjał reformy, której boimy się podjąć, choć jej bardzo potrzebujemy. To sprawia, że człowiek uczy się w komunikacji postawy otwartej na wyzwania" - zaznaczył nowy rzecznik, cytowany w komunikacie prasowym Archidiecezji Krakowskiej.

Dodał, że praca w ostatnich latach nauczyła go, jak ważna w komunikacji jest "wspólna pogłębiona refleksja i otwarta dyskusja". Zapowiedział, że priorytetem na tym stanowisku będzie dla niego komunikacja, która służy tworzeniu relacji, a nie tylko przekazywaniu informacji.

"Samo przekazywanie wiadomości może prowadzić do nadmiaru i chaosu, bo nie wiemy, co z nimi robić ani jak uchwycić sens zdarzeń. Prawdziwa komunikacja jest wspólnototwórcza. Mam więc nadzieję, że moja praca będzie polegała na budowaniu relacji z dziennikarzami i pracownikami mediów" - podkreślił. Według ks. Studnickiego istnieje także potrzeba wzmocnienia komunikacji wewnątrz instytucji Kościoła.

Ks. dr Piotr Studnicki urodził się w 1981 roku w Makowie Podhalańskim. Święcenia kapłańskie przyjął w Katedrze na Wawelu w roku 2006 z rąk kard. Stanisława Dziwisza. Jest absolwentem Wydziału Komunikacji Społeczno-Instytucjonalnej Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie, gdzie w 2015 roku obronił dysertację doktorską w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach.

W przeszłości posługiwał jako wikariusz parafii Miłosierdzia Bożego w Chełmku (2006-2008), był zastępcą rzecznika oraz rzecznikiem prasowym Archidiecezji Krakowskiej (2015-2017), koordynatorem medialnym Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie (2018-2019), kierownikiem biura Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży (2019-2024) i pełnomocnikiem zarządu Fundacji Świętego Józefa KEP (2020-2024).(PAP)

