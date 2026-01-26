info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » W poniedziałek spotkanie prezydenta Nawrockiego z szefem MSZ ws. ambasadorów
rss newsletter facebook twitter

W poniedziałek spotkanie prezydenta Nawrockiego z szefem MSZ ws. ambasadorów

W poniedziałek spotkanie prezydenta Nawrockiego z szefem MSZ ws. ambasadorów  
PAP/Marcin Obara Prezydent RP Karol Nawrocki.

Kwestie obsady placówek dyplomatycznych i ambasadorów, możliwego przystąpienia Polski do Rady Pokoju i współpraca na linii MSZ - prezydent - mają być wśród tematów spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z szefem MSZ Radosławem Sikorskim, które odbędzie się w poniedziałek po południu w Pałacu Prezydenckim.

O terminie spotkania poinformował w połowie miesiąca prezydencki minister Marcin Przydacz. MSZ przekazało, że zaproszenie zostało przyjęte; jak podkreślił wówczas rzecznik resortu Maciej Wewiór, MSZ traktuje je jako zaproszenie do merytorycznej rozmowy.

Zarówno MSZ, jak i strona prezydencka podkreślają, że to, jak będą informować o efektach spotkania, zależy od przebiegu rozmowy prezydenta i szefa dyplomacji.

Nie będzie to pierwsze spotkanie obu polityków, na którym poruszono kwestię nominacji ambasadorskich. Nawrocki i Sikorski rozmawiali na ten temat m.in. w październiku; w grudniu Sikorski opublikował skan wystosowanego po tym spotkaniu listu do prezydenta, w którym szef MSZ zadeklarował chęć rozwiązania problemu dotyczącego powołania ambasadorów. Zaznaczył w nim, że jest gotów do rozmowy na temat zmiany obsady szefa placówki w Waszyngtonie. Zaproponował ponadto, by 80 proc. nominacji ambasadorskich przeznaczyć dla zawodowych dyplomatów, a pozostałe 20 procent niezawodowców podzielić po połowie - 10 procent dla rządu, a kolejne 10 - dla prezydenta.

Od tego czasu MSZ wielokrotnie deklarowało, że jest otwarte na spotkanie z Karolem Nawrockim.

Spór między rządem a ośrodkiem prezydenckim ws. nominacji ambasadorskich trwa od marca 2024 r. Wtedy szef MSZ zdecydował, że ponad 50 ambasadorów zakończy misję, a kilkanaście kandydatur - zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu - zostanie wycofanych.

Ówczesny prezydent Andrzej Duda podkreślał natomiast, że "nie da się żadnego ambasadora polskiego powołać ani odwołać bez podpisu prezydenta". W miejsce ambasadorów, którzy opuścili placówki, ale nie zostali wówczas formalnie odwołani przez prezydenta, trafili wskazani przez MSZ dyplomaci, którzy nie mają statusu ambasadorów, lecz charge d'affaires.

Prezydent Nawrocki sprzeciwia się w szczególności nominowaniu na ambasadorów obecnego szefa placówki w Waszyngtonie Bogdana Klicha oraz Ryszarda Schnepfa, charg, d'affaires we Włoszech.

Istota sporu o nominacje ambasadorskie sprowadza się do interpretacji obowiązującej od 2021 roku ustawy o służbie zagranicznej. Zgodnie z jej przepisami ambasadorów mianuje prezydent na wniosek szefa MSZ, po akceptacji premiera. Na wstępnym etapie kandydatów opiniuje konwent służby zagranicznej, w którego skład wchodzą przedstawiciele prezydenta, premiera, szefa MSZ oraz szef Służby Zagranicznej. Obrady konwentu są niejawne.

Przed utworzeniem tego gremium kandydatury były nieformalnie konsultowane między MSZ a Kancelarią Prezydenta. Jeśli głowa państwa zgłaszała sprzeciw, kandydat nie był kierowany do dalszej procedury.

Rząd stoi na stanowisku, że konwent może podejmować decyzje w drodze głosowania, co de facto pozwala przeforsować kandydatury, mimo sprzeciwu przedstawiciela prezydenta. Ma to związek z tym, że przedstawiciel głowy państwa jest w mniejszości wobec reprezentantów rządu. Strona prezydencka utrzymuje, że rekomendacje konwentu powinny zapadać w drodze konsensusu. Ustawa nie precyzuje trybu, w jakim konwent ma opiniować kandydatów.

Szef MSZ, pytany prawie dwa tygodnie temu na konferencji prasowej, czego spodziewa się po spotkaniu z prezydentem, wyraził nadzieję, że "przekona prezydenta, aby zechciał podpisać, zgodnie z ustawą, złożone 42 wnioski" (ws. nominacji ambasadorskich). Jak mówił, wcześniej do podpisania 24 takich wniosków udało mu się przekonać ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. Sikorski podkreślił, że "każdy w państwie powinien robić to, co do niego należy". Jak dodał, rolą ministra jest składać wnioski, a prezydenta - wystawianie nominacji.

Przydacz z kolei w piątek w rozmowie z PAP przypomniał, że w wielu polskich placówkach zagranicznych funkcjonują dyplomaci w randze charge d'affaires, a nie ambasadorów. Podkreślił, że "nie jest to sytuacja optymalna". Zaznaczył, że prezydent Nawrocki wielokrotnie wskazywał, iż problem ten "wynika z decyzji pierwotnej ministra Sikorskiego o zawróceniu, o odwołaniu do kraju 50 ambasadorów bez słowa merytorycznego uzasadnienia".

Dlatego - zaznaczył Przydacz - tematem numer jeden spotkania będzie kwestia obsady placówek i ambasadorów, oraz próba przekonania Sikorskiego "do odejścia od tej niekonstruktywnej postawy i powrotu do dobrej tradycji współpracy".

- Po raz kolejny, pan prezydent wyciągał dłoń i liczy na to, że ta współpraca może, choć w małych krokach, udać. Dotychczas postawa MSZ-u nie gwarantowała sukcesu. Być może minister Sikorski po Nowym Roku przemyślał trochę swoją postawę i uda się w czymkolwiek posunąć sprawy do przodu - podkreślił. Zaznaczył, że prezydent liczy, że dojdzie do porozumienia i "do zmiany podejścia ze strony MSZ i powrotu do tej dobrej, wypracowanej przez 30 lat praktyki uzgadniania stanowisk w zakresie obsady placówek dyplomatycznych". - Pan prezydent chce, aby to uzgodnienie miało charakter merytoryczny, a nie charakteryzowało się podejściem politycznym, tak jak to robi dzisiaj minister Sikorski - powiedział.

Ocenił, że to Sikorski doprowadził do paraliżu ws. ambasadorów. Krytykował też sytuacje, w których - jak mówił - MSZ występował, bez wstępnej zgody prezydenta na daną kandydaturę, o agr,ment państwa przyjmującego. - Jasnym jest, że po pierwsze wprowadza się w ten sposób w błąd dane państwo, że dany człowiek będzie ambasadorem, kiedy ma pełnię świadomości, że nie jest to uzgodnione z prezydentem. Z drugiej strony wywołuje to atmosferę napięcia i nacisku - ocenił.

Pytany, co z dyplomatami, którzy już to agr,ment uzyskali, Przydacz podkreślił, że Nawrocki "mówił wprost, że te osoby, które po tym jak wskazał te warunki bez jego zgody wzięły udział w nielegalnej procedurze prowadzonej przez szefa MSZ, nie będą miały szansy uzyskania zgody i podpisu prezydenta do końca jego kadencji".

- Jeśli chodzi zaś o te, które nie mają odpowiednich zgód, a były procedowane jeszcze za poprzednika, czyli za pana prezydenta Andrzeja Dudę, to indywidualnie do każdej z tych spraw trzeba będzie podchodzić - dodał.

Drugim tematem, który według Przydacza będzie omawiany w poniedziałek, mają być wydarzenia z ostatniego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos i dyskusja o Radzie Pokoju, czyli gremium, którego powstanie zainaugurował w ubiegły czwartek prezydent USA Donald Trump podczas 56. Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

- Na pewno prezydent także poruszy kwestię współpracy z MSZ, bo nie jest dotychczas zadowolony z formy, w jakiej MSZ funkcjonuje i przesyła informacje czy opinie - powiedział Przydacz.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 26.01.2026 07:26

TAGI| DYPLOMACJA, KAROL NAWROCKI, MSZ, PAP, POLITYKA, PREZYDENT, PREZYDENT RP

PRZECZYTAJ TAKŻE
Ambasador USA w Polsce: Nie będziemy już utrzymywać kontaktów z marszałkiem Sejmu Czarzastym | Mark Rutte spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim | Premier: powstanie zespół analityczny ws. polskich wątków tzw. afery Epsteina | ICE staną się prywatnymi siłami zbrojnymi Trumpa? | Prezydent ułaskawił trzy osoby; nie zastosował prawa łaski wobec pięciu osób
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Roma locuta...

ks. Włodzimierz Lewandowski

Roma locuta...

Aktywność wielu urzędów nauczycielskich (Kościoła) jest problemem od dłuższego już czasu. Można byłoby prowadzić oddzielny, zajmujący się ich demaskowaniem serwis.

Ludzkie życie pieskie

Andrzej Macura

Ludzkie życie pieskie

Potraktować kogoś jak psa. Hm. Dziś zaczyna znaczyć, że po królewsku.

Tak, jest

Katarzyna Solecka

Tak, jest

Nie jesteśmy gotowi. Boże słowo takimi właśnie nas zastaje: w półkroku.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

KEP: 15 lutego w polskich diecezjach zbiórka na pomoc Ukrainie

KEP: 15 lutego w polskich diecezjach zbiórka na pomoc Ukrainie

W związku z dramatyczną sytuacją w tym kraju.

Leon XIV zaprasza do modlitwy za dzieci nieuleczalnie chore

Leon XIV zaprasza do modlitwy za dzieci nieuleczalnie chore

Papieska intencja modlitewna na luty.

Ambasador USA w Polsce: Nie będziemy już utrzymywać kontaktów z marszałkiem Sejmu Czarzastym

Ambasador USA w Polsce: Nie będziemy już utrzymywać kontaktów z marszałkiem Sejmu Czarzastym

Ze skutkiem natychmiastowym nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym - oświadczył w czwartek ambasador USA w Polsce Tom Rose. Powodem decyzji są - dodał - "oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta USA Donalda Trumpa".

Papież gorzko: Są środki na aborcje, nie ma dla matek i rodzin

Papież gorzko: Są środki na aborcje, nie ma dla matek i rodzin

"Dzieci mają prawo do miłości ojca i matki. Zarówno ojciec, jak i matka są niezbędni dla integralnego i harmonijnego rozwoju dziecka."

Papież gorzko: Są środki na aborcje, nie ma dla matek i rodzin

Papież gorzko: Są środki na aborcje, nie ma dla matek i rodzin

"Dzieci mają prawo do miłości ojca i matki. Zarówno ojciec, jak i matka są niezbędni dla integralnego i harmonijnego rozwoju dziecka."

Satanistyczne znaki i pogróżki na kościele w Poznaniu

Satanistyczne znaki i pogróżki na kościele w Poznaniu

- Od nienawiści chroń nas, Boże! - napisał na Facebooku proboszcz ks. dr Dariusz Madejczyk.

Abp Polak: chcemy stanąć przy wszystkich skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym

Abp Polak: chcemy stanąć przy wszystkich skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym

Zbliża się Dzień Modlitwy i Solidarności z Osobami Skrzywdzonymi.

Usiłowano podpalić monumentalną gotycką bazylikę

Usiłowano podpalić monumentalną gotycką bazylikę

Pożar ugaszono dzięki szybkiej reakcji parafianina, który wszedł do wypełnionej dymem świątyni.

Zimno!

MEN: z powodu niskich temperatur zajęcia odwołano w 532 szkołach

W części z nich dyrektorzy organizują nauczanie zdalne.

Zniszczenia w elektrociepłowni Darnicka po rosyjskim ataku rakietowym

Ukraina: terminale Starlink Rosjan w Ukrainie są już zablokowane

Ukraińscy żołnierze mogą nadal korzystać tylko z terminali wpisanych na tzw. białą listę.

I tak bez końca...

Pakistan: do 216 wzrosła liczba zabitych separatystów w Beludżystanie

To odpowiedź armii na niedawne ataki.

Przed telewizorami

Kara śmierci za oglądanie... seriali

Albo słuchanie muzyki. To w Korei Północnej.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 06.02.2026
« » Luty 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
2°C Piątek
noc
2°C Piątek
rano
5°C Piątek
dzień
6°C Piątek
wieczór
wiecej »
 