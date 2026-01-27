4 tys. młodych Polaków zadeklarowało udział w Światowych Dniach Młodzieży w Seulu w 2027 r. Najwięcej zgłoszeń mamy z dwóch warszawskich diecezji oraz archidiecezji krakowskiej i gdańskiej - poinformował PAP dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM ks. Tomasz Koprianiuk.

W Polsce trwają przygotowania do 41. Światowych Dni Młodzieży (ŚDM), które odbędą się w dniach 3-8 sierpnia 2027 roku w stolicy Korei Południowej. Wydarzenie będzie przebiegało pod hasłem "Odwagi! Ja zwyciężyłem świat!". Słowa zostały zaczerpnięte z mowy pożegnalnej Jezusa do uczniów z Ewangelii św. Jana.

- Okazuje się, że zainteresowanie wyjazdem na ŚDM do Seulu jest dużo większe, niż spodziewaliśmy się. Zakładaliśmy, że wyjdzie ok. 2-2,5 tys. młodych z Polski. Tymczasem udział w wydarzeniach zadeklarowało już cztery tysiące młodych. Najwięcej zgłoszeń mamy z dwóch warszawskich diecezji oraz archidiecezji krakowskiej i gdańskiej - powiedział PAP dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM ks. Tomasz Koprianiuk. Przyznał, że dużo mniej chętnych było przy okazji Lizbony czy Jubileuszu Młodych w Rzymie.

Dopytywany, jaki jest szacowany koszt udziału w ŚDM, ks. Koprianiuk powiedział, że jeżeli uczestnicy wybiorą wariant z udziałem w tzw. Dniach w Diecezjach w Korei Południowej oraz wydarzeniach centralnych z udziałem papieża, a więc łącznie 14 dni, to koszt nie powinien przekroczyć 8 tysięcy złotych.

Dni w Diecezjach rozpoczną się 29 lipca 2027 r. i potrwają do 2 sierpnia. - Młodzi z całego świata zostaną przyjęci w 14 diecezjach na 17, które obejmują obszar całego Półwyspu Koreańskiego. Wyłączony będzie Seul, który przygotowuje się na wydarzenia centralne ŚDM oraz dwie diecezje na północy półwyspu znajdujące się na obszarze Korei Północnej - powiedział duchowny.

Zapowiedział, że Polacy zostaną ugoszczeni w diecezji Incheon, należącej do metropolii seulskiej, gdzie znajduje się najstarsza katolicka świątynia regionu oraz diecezji Busan obejmującej zurbanizowane obszary portowe, gdzie są liczne sanktuaria oraz najpiękniejsze plaże Korei.

Zapytany, czy uczestnicy ŚDM będą goszczeni w rodzinach, wyjaśnił, że "w kulturze koreańskiej przebywanie w rodzinach czy też wchodzenie do czyjegoś domu nie jest czymś normalnym". - Mimo tego część rodzin zadeklarowała ugoszczenie pielgrzymów w swoich mieszkaniach - powiedział ks. Koprianiuk.

W Korei Południowej jest blisko sześć milionów katolików, co oznacza, że stanowią ok. 10 proc. populacji. Chrześcijaństwo przynieśli tam w XVI wieku nie misjonarze, ale ludzie świeccy. Studiując w Chinach pisma jezuickie, odkryli, że chrześcijaństwo nie jest tylko religią, ale stylem życia i to im najbardziej odpowiadało. Obecnie ma to swoje odzwierciedlenie w organizacji Kościoła w Korei. - Ciężar odpowiedzialności za wspólnotę spoczywa tam na ludziach świeckich, natomiast biskupi i księża pełnią tam zasadniczo funkcje liturgiczne - powiedział ks. Koprianiuk.

Przyznał, że "choć Kościół w Korei Południowej jest bardzo żywotny, to jednak średnia wieku jego członków to ludzie 60 plus". - Wielu młodych Koreańczyków to osoby praktykujące buddyzm czy należące do różnego rodzaju sekt - dodał.

Dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM poinformował, że przygotowania do wyjazdu w Seulu odbywają się w ponad 60 miejscach w Polsce.

Pomysłodawcą Światowych Dni Młodzieży był papież Jan Paweł II. Pierwsze odbyły się od 29 do 31 marca 1985 r. w Rzymie pod hasłem: "Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was". Następne odbyły się już na szczeblu archidiecezji i parafii 23 marca 1986 r. Co dwa - trzy lata młodzi z całego świata spotykali się z Ojcem Świętym w wybranym miejscu, a co roku ze swoim biskupem.

Magdalena Gronek (PAP)