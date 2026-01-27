info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Ożywienie w wyjazdach do Ziemi Świętej. Oczekiwanie na pielgrzymów
Ożywienie w wyjazdach do Ziemi Świętej. Oczekiwanie na pielgrzymów

Ożywienie w wyjazdach do Ziemi Świętej. Oczekiwanie na pielgrzymów  
Roman Koszowski/Foto Gość

Z raportu izraelskiego Ministerstwa Turystyki wynika, że 2025 rok był przełomowy, po zapaści spowodowanej pandemią COVID, a następnie wojną w Gazie. Do Izraela przybyło w ubiegłym roku 1,3 mln turystów, najwięcej ze Stanów Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii. Łaciński patriarchat Jerozolimy zachęca do odwiedzania miejsc związanych z życiem Chrystusa.

W 2025 roku Izrael odwiedziło około 1,3 miliona turystów – wynika z raportu Ministerstwa Turystyki. Trzy główne kraje pochodzenia odwiedzających to Stany Zjednoczone (400 tys. turystów), Francja (159 tys.) oraz Wielka Brytania (95 tys.). Łącznie odpowiadają one za około 55% całego ruchu przyjazdowego do Izraela. Kolejne miejsca na liście zajmują: Rosja (64 tys.), Niemcy (38 tys.), Ukraina (31 tys.), Kanada (28 tys.) oraz Rumunia (27 tys.).

Odbicie turystyki po trudnych latach

Badanie przeprowadzone przez ministerstwo wśród tysięcy turystów w pierwszej połowie 2025 roku pokazuje zmiany w profilu odwiedzających. 51 procent przybyłych określiło się jako Żydzi (w porównaniu z 66 proc. w badaniu z 2024 roku), natomiast odsetek pielgrzymów wzrósł z 5 proc. w 2024 roku do 9 proc. w pierwszej połowie 2025 roku.

Głównymi powodami przyjazdu były: odwiedziny krewnych i znajomych – tak zadeklarowało 45 proc. badanych. Na wypoczynek przybyło ok. 14 proc.

Ministerstwo wierzy, że 2026 rok przyniesie kolejny wzrost przybywających do Izraela. Z kolei Łaciński Patriarchat Jerozolimy zachęca do przybywania pielgrzymów chrześcijańskich, aby odwiedzać święte miejsca związane z życiem Pana Jezusa. Przy okazji byłoby to również wsparcie dla społeczności chrześcijańskiej mieszkającej zwłaszcza na Zachodnim Brzegu. Wskutek trwającego przez ostatnie lata konfliktu ustały tam niemal całkowicie pielgrzymki, a mieszkańcy – głównie rodziny chrześcijańskie utrzymujące się z turystyki – stracili źródła dochodów.

Patriarcha zachęca do nawiedzania miejsc życia Jezusa

W niedawnym wywiadzie dla Vatican News kard. Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy zaapelował do pielgrzymów, by wracali do całej Ziemi Świętej, gdyż tu „wiara chrześcijańska staje się silniejsza i bardziej konkretna.”

„ Ziemia Święta jest piątą Ewangelią” – mówił kard. Pizzaballa. „Lubię też nazywać ją swego rodzaju ‘ósmym sakramentem’, ponieważ pozwala doświadczyć spotkania z Jezusem w sposób fizyczny, namacalny” – dodał kardynał.

„Dlatego zachęcam wszystkich, aby przyjechali do Ziemi Świętej i przeżyli to wspaniałe doświadczenie spotkania z Jezusem Chrystusem i Jego człowieczeństwem, a także aby mieli pewność, że pielgrzymowanie do Ziemi Świętej jest całkowicie bezpieczne” – zapewniał pielgrzymów łaciński patriarcha Jerozolimy.

 

«« | « | 1 | » | »»

Wojciech Rogacin

VATICANNEWS.VA |

dodane 27.01.2026 07:52

