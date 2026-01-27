System ten doprowadził do przełomu na polu walki.

W ubiegłym roku dzięki systemowi Armia Dronów zlikwidowano około 240 tys. rosyjskich żołnierzy - poinformował minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow podczas wydarzenia "Armia Dronów - 2025". Zdaniem ministra system ten doprowadził do przełomu na polu walki.

"W 2025 roku odnotowano łącznie 819 737 trafień potwierdzonych nagraniami wideo. Najwięcej dotyczyło siły żywej przeciwnika - niemal 240 tys. Zarejestrowano także 62 tys. trafień w lekki sprzęt, 29 tys. w sprzęt ciężki oraz 32 tys. w uderzeniowe i rozpoznawcze bezzałogowe statki powietrzne" - powiedział Fedorow, cytowany w poniedziałek wieczorem przez agencję Interfax-Ukraina.

Według ministra "po raz pierwszy uzyskaliśmy realne, zweryfikowane dane z pola walki, które można wykorzystywać do podejmowania decyzji zarządczych. Kontynuujemy rozwój programu i jeszcze w tym roku dodamy nowe kierunki: będziemy przyznawać punkty także za działania obrony powietrznej i lotnictwa wojskowego przeciwko wrogim dronom oraz nagradzać snajperów za ich pracę" - zaznaczył Fedorow.

W lipcu 2022 r. Ukraina uruchomiła system Armia Dronów, który w ciągu półtora roku przekształcił się z projektu UNITED24 w zakrojony na szeroką skalę program rządowy. W 2023 r. w ramach projektu zakontraktowano ponad 300 tys. bezzałogowych statków powietrznych. Spośród nich 90 proc. to drony produkcji ukraińskiej.

6 lutego 2024 roku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret o utworzeniu nowego rodzaju wojsk - Sił Systemów Bezzałogowych. Wówczas Zełenski wyznaczył cel - milion dronów FPV.

Fedorow dodał, że jednym z celów Armii Dronów jest zwiększenie zasięgu rażenia, aby przerwać logistykę przeciwnika i likwidować operatorów rosyjskich dronów.

Z Kijowa Iryna Hirnyk

***

Co najmniej 23 osoby zostały ranne w wyniku rosyjskich ataków na miasto Odessa, położone nad Morzem Czarnym - poinformował we wtorek szef administracji obwodu odeskiego Ołeh Kiper. Wojska rosyjskie ostrzelały ten region, używając 50 dronów bojowych - dodał.

"Obecnie mamy 23 osoby ranne. Dziewięć trafiło do szpitala, w tym dwie dziewczynki urodzone w 2013 i 2008 r. oraz kobieta w 39. tygodniu ciąży. Jedna osoba jest w stanie krytycznym, a osiem innych w stanie średnio ciężkim" - napisał Kiper w komunikatorze Telegram.

Według szefa regionalnej administracji minionej nocy rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak na obiekty cywilne w obwodzie odeskim, używając ponad 50 dronów bojowych. W wyniku nalotu uszkodzonych zostało kilkadziesiąt budynków mieszkalnych, kościół, przedszkole, liceum, centrum fitness oraz prywatne środki transportu. W kilku miejscach wybuchły duże pożary.

"Ratownicy uratowali 14 osób, w tym jedno dziecko. Wstępnie wiadomo, że pod gruzami mogą nadal znajdować się ludzie" - przekazał Kiper.

Siły Powietrzne powiadomiły, że w nocy z poniedziałku na wtorek rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę 165 uderzeniowymi bezzałogowymi statkami powietrznymi, z czego około 100 dronów bojowych to Shahedy.

Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 135 dronów rosyjskich na północy, południu, w centrum i na wschodzie kraju. Odnotowano trafienia 24 bezzałogowych statków powietrznych w 14 lokalizacjach. Siły Powietrzne zaznaczyły, że atak nadał trwa, a w przestrzeni powietrznej Ukrainy znajduje się kilka dronów.

