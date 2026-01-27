info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Abp Szewczuk: rosyjska propaganda przenika do Watykanu
rss newsletter facebook twitter

Abp Szewczuk: rosyjska propaganda przenika do Watykanu

Mury Watykanu  
Andrzej Macura CC-SA 4.0 Mury Watykanu

Według niego przedstawiciele Watykanu nie zdają sobie sprawy z tego, jak postępuje Rosja.

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego arcybiskup Swiatosław Szewczuk ostrzegł, że rosyjska propaganda przenika do Watykanu i jest wykorzystywana do "informacyjnych i psychologicznych operacji". Według niego przedstawiciele Watykanu nie zdają sobie sprawy z tego, jak postępuje Rosja.

Wydawany w Londynie tygodnik "The Tablet" przytoczył słowa arcybiskupa większego kijowsko-halickiego, który powiedział ukraińskiej agencji Ukrinform, że watykańscy urzędnicy od dawna odmawiają uznania twierdzeń o przeniknięciu rosyjskiej propagandy do Watykanu i zaprzeczają, jakoby takie działania były prowadzone na jego terytorium.

Zwierzchnik Kościoła wschodniego pozostającego w jedności z Rzymem oświadczył: "Przez długi czas Watykan nie zdawał sobie sprawy z tego, że propaganda może działać na poziomie oficjalnych przedstawicieli dyplomatycznych. W Watykanie nie wierzyli, że ambasador Rosji przy Stolicy Apostolskiej może otwarcie manipulować lub po prostu kłamać, ponieważ dyplomacja tradycyjnie opiera się na zaufaniu".

Abp Szewczuk podał przykład ukraińskich księży uprowadzonych w Berdiansku na południowym wschodzie Ukrainy i stwierdził, że informacje przekazywane Watykanowi przez Rosję na temat warunków, w jakich ich przetrzymywano, znacząco różniły się od relacji samych duchownych po ich uwolnieniu.

Za pontyfikatu papieża Franciszka zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego kilkakrotnie wyraził krytykę lub zastrzeżenia wobec jego wypowiedzi na temat wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Gdy Franciszek zasugerował na początku wojny, że Rosja została "sprowokowana" do niej, bo NATO "szczekało pod jej drzwiami", arcybiskup Szewczuk ocenił, że takie słowa są bolesne dla Ukraińców i nie oddają rzeczywistości. Przypominał, że Ukraina jest ofiarą agresji, a nie stroną prowokującą.

Kiedy w 2023 roku Franciszek zwracając się do rosyjskiej młodzieży mówił o "wielkiej Rosji Piotra I i Katarzyny II", oświadczył, że takie słowa są "bardzo niefortunne" i że "imperializm rosyjski jest dziś śmiertelnym zagrożeniem dla Ukrainy". 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 27.01.2026 15:21

TAGI| KOŚCIÓŁ, PAP, PAPIEŻ, ROSJA, UKRAINA, WATYKAN, WIELKA BRYTANIA, WOJNA

PRZECZYTAJ TAKŻE
20 lat Sekcji Polskiej Pomocy Kościołowi w Potrzebie | Wyruszył pierwszy transport z pomocą archidiecezji krakowskiej dla Kijowa | Wicepremier Sikorski przekazał kard. Rysiowi podziękowania od szefa ukraińskiego MSZ za pomoc dla Kijowa | Ukraina: w 2025 r. nasza Armia Dronów zlikwidowała 240 tys. żołnierzy rosyjskich | USA uzależniają gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy od oddania Donbasu
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Science fiction?

ks. Włodzimierz Lewandowski

Science fiction?

Choć Polskę spowija sieć światłowodów i masztów telefonii komórkowej, cyfrowe wykluczenie nie jest przeszłością. Przybrało inną formę.

Wrócić do podstaw

Andrzej Macura

Wrócić do podstaw

Bywa, że jak człowiek za bardzo zapatrzy się w szczegóły, traci ogląd całości.

Bez ogródek, z wnętrza

Katarzyna Solecka

Bez ogródek, z wnętrza

Podobno to może załatwić sprawę: konfrontacja z rzeczywistością. Załatwić wiele spraw.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Po krzyżem

Zatrzymanie mężczyzny pod zarzutem zniszczenia kapliczek

To kolejna w ostatnich latach dewastacja małych obiektów architektury sakralnej na terenie diecezji.

Papież do Dykasterii Nauki Wiary: Młodym nie przekazano wiary

Papież do Dykasterii Nauki Wiary: Młodym nie przekazano wiary

Wielu młodych żyje bez odniesienia do Boga i Kościoła.

W sądzie

Sędzia ma przeczytać 1,6 tys. tomów akt

Polskie sądownictwo nie jest procesowo przygotowane do prowadzenia tego typu spraw.

Pieski

Wiceminister rolnictwa: każdy pies będzie zaczipowany

W przypadku psów system będzie obligatoryjny, zaś w przypadku kotów - fakultatywny.

Razem, ale...

Francja: Deputowani poparli ustawę eliminującą pojęcie "obowiązku małżeńskiego"

Jeszcze do niedawna odwoływały się do niego niektóre sądy.

Zimą na Podhalu

Podhale: Zakopane na ogrzewaniu awaryjnym, Poronin bez ciepła

Przyczyną awaria geotermii.

List Dykasterii: Gdy świat pęka, konsekrowani mają „trwać”.

List Dykasterii: Gdy świat pęka, konsekrowani mają „trwać”.

Wszystkie formy życia konsekrowanego realizują to samo proroctwo obecności.

Renesans francuskich katedr. Rekordowe liczby pielgrzymów i turystów

Renesans francuskich katedr. Rekordowe liczby pielgrzymów i turystów

Dane pokazują nie tylko sukces turystyczny, ale także głębsze zjawisko kulturowe i duchowe.

Rz: Wciąż chcemy pomagać Ukrainie

Rz: Wciąż chcemy pomagać Ukrainie

Polacy traktują wschodnich sąsiadów bez taryfy ulgowej, czyli poważnie. Jesteśmy wobec nich coraz bardziej sceptyczni, ale zmiana nie jest dramatyczna - czytamy w czwartkowym wydaniu "Rzeczpospolitej".

Wyruszył pierwszy transport z pomocą archidiecezji krakowskiej dla Kijowa

Wyruszył pierwszy transport z pomocą archidiecezji krakowskiej dla Kijowa

To odpowiedź archidiecezji na słowa arcybiskupa kijowsko-halickiego Światosława Szewczuka skierowane do metropolity kard. Grzegorza Rysia.

Abp Sarah Mullally objęła urząd arcybiskupa Canterbury jako pierwsza kobieta na czele Kościoła Anglii

Abp Sarah Mullally objęła urząd arcybiskupa Canterbury jako pierwsza kobieta na czele Kościoła Anglii

To pierwszy przypadek w historii, by kobietę powołano na to stanowisko.

Taki mają klimat

USA: Co najmniej 68 ofiar śmiertelnych ataku zimy

Wschodnie wybrzeże kraju może w weekend nawiedzić kolejna fala śnieżyc i mrozów.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 29.01.2026
« » Styczeń 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
1°C Czwartek
dzień
1°C Czwartek
wieczór
1°C Piątek
noc
0°C Piątek
rano
wiecej »
 