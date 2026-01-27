info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Rok 2026 na Jasnej Górze pod znakiem 70. rocznicy Jasnogórskich Ślubów Narodu
rss newsletter facebook twitter

Rok 2026 na Jasnej Górze pod znakiem 70. rocznicy Jasnogórskich Ślubów Narodu

Rok 2026 na Jasnej Górze pod znakiem 70. rocznicy Jasnogórskich Ślubów Narodu  
Agata Combik /Foto Gość

Programy pielgrzymek, sympozja, specjalne wydawnictwa i inicjatywy jak „Mobilizacja Kobiet” w modlitwie za Polskę czy „Święto Kobiet u Najpiękniejszej z Niewiast” 8 marca wpisywać się będą w rocznicowe obchody. Także tegoroczne czuwania nocne z 27. na 28. dzień każdego miesiąca będą przypomnieniem poszczególnych zobowiązań Polaków podjętych w ślubowaniu. Pierwsze z czuwań odbędzie się już dziś.

Podobnie, jak to było w ubiegłym roku, nocną modlitwę podejmować będą przedstawiciele różnych grup i wspólnot. Pierwsze czuwanie prowadzi dzisiaj Stowarzyszenie Rodzin Katolickich arch. częstochowskiej. Rozpocznie je Apel Jasnogórski, a zakończy Msza św. o północy.

Comiesięczne czuwania modlitewne inicjowane przez członkinie Instytutu Prymasa Wyszyńskiego kontynuowane są na Jasnej Górze nieprzerwanie od ponad 40 lat. Ten rok będzie czasem rozważań i aktualizacji preambuły ślubów oraz pierwszego przyrzeczenia, czyli wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego Pasterzom – do maja, a od maja tematem będzie drugie przyrzeczenie – wierność łasce uświęcającej – zapowiada Beata Mackiewicz.

Przedstawicielka Instytutu Prymasa Wyszyńskiego wyraziła nadzieję, że Jasnogórskie Śluby Narodu staną się programem na co dzień w życiu indywidualnym, ale i społecznym przez ich rozważanie, ale przede wszystkim praktykę życia.

 – Trzeba nam zacząć od nawrócenia swojego serca, żeby coraz bardziej przylgnąć do Boga, żeby być wiernym Mu na co dzień. A być wiernym Bogu, to zachowywać Jego przykazania. W obecnych czasach skupiamy się często na naszych bliskich, na innych ludziach, oceniamy wszystkich, a chyba przychodzi też czas, żeby pochylić się nad sobą, nad swoim życiem, i zacząć właśnie od siebie – powiedziała Mackiewicz.

Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego przypomina, że jako największe zagrożenie kard. Wyszyński uznawał, już w latach 60-tych XX wieku, nie ateizm, ale obojętność wobec Boga. W „Pro memoria” pisał, że „największe niebezpieczeństwo świata to indyferentyzm, który jest sprzymierzeńcem milczenia o Bogu i materializm praktyczny. Wobec nich ateizm jest naszym sprzymierzeńcem, bo jeszcze mówi o Bogu”.

Przyrzeczenia, które kard. Stefan Wyszyński napisał w trakcie swojego uwięzienia w Prudniku i Komańczy, były nawiązaniem do ślubów złożonych we Lwowie przez króla Jana Kazimierza 300 lat wcześniej. Król Jan Kazimierz prosił wówczas Matkę Bożą o ratunek przed najazdem szwedzkim. Jasnogórskie Śluby Narodu z 1956 r. były ponownym uznaniem Maryi Królową Polski, tym razem przez naród. Prymas Wyszyński ułożył je jako program odnowy życia religijnego i moralnego Polaków ujęty w 9 punktów mówiących m.in. o konieczności troski o obronę życia, wierność małżeńską, godność kobiety, świętość rodziny, katolickie wychowanie dzieci, o walce z nienawiścią, przemocą i wyzyskiem, marnotrawstwem czy nieuczciwością.

Konferencję podczas pierwszego w tym roku, styczniowego czuwania, wygłosi Beata Mackiewicz w oparciu o m.in. kazanie bł. kard. Stefana Wyszyńskiego wygłoszone na Jasnej Górze 3 maja 1957 r., w którym mówił o narodowym ciężarze ślubowań.

Od 1981 r., a więc od śmierci kard. Wyszyńskiego, w nocy z 27. na 28. dnia każdego miesiąca na Jasnej Górze trwają nocne czuwania w intencji Prymasa Tysiąclecia, teraz z intencją o jego kanonizację. Noc modlitwy jest też sposobnością do błagania w łączności z Nim w sprawach Kościoła i Ojczyzny.

«« | « | 1 | » | »»

KAI |

dodane 27.01.2026 12:28

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Science fiction?

ks. Włodzimierz Lewandowski

Science fiction?

Choć Polskę spowija sieć światłowodów i masztów telefonii komórkowej, cyfrowe wykluczenie nie jest przeszłością. Przybrało inną formę.

Wrócić do podstaw

Andrzej Macura

Wrócić do podstaw

Bywa, że jak człowiek za bardzo zapatrzy się w szczegóły, traci ogląd całości.

Bez ogródek, z wnętrza

Katarzyna Solecka

Bez ogródek, z wnętrza

Podobno to może załatwić sprawę: konfrontacja z rzeczywistością. Załatwić wiele spraw.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Po krzyżem

Zatrzymanie mężczyzny pod zarzutem zniszczenia kapliczek

To kolejna w ostatnich latach dewastacja małych obiektów architektury sakralnej na terenie diecezji.

Papież do Dykasterii Nauki Wiary: Młodym nie przekazano wiary

Papież do Dykasterii Nauki Wiary: Młodym nie przekazano wiary

Wielu młodych żyje bez odniesienia do Boga i Kościoła.

W sądzie

Sędzia ma przeczytać 1,6 tys. tomów akt

Polskie sądownictwo nie jest procesowo przygotowane do prowadzenia tego typu spraw.

Pieski

Wiceminister rolnictwa: każdy pies będzie zaczipowany

W przypadku psów system będzie obligatoryjny, zaś w przypadku kotów - fakultatywny.

Razem, ale...

Francja: Deputowani poparli ustawę eliminującą pojęcie "obowiązku małżeńskiego"

Jeszcze do niedawna odwoływały się do niego niektóre sądy.

Zimą na Podhalu

Podhale: Zakopane na ogrzewaniu awaryjnym, Poronin bez ciepła

Przyczyną awaria geotermii.

List Dykasterii: Gdy świat pęka, konsekrowani mają „trwać”.

List Dykasterii: Gdy świat pęka, konsekrowani mają „trwać”.

Wszystkie formy życia konsekrowanego realizują to samo proroctwo obecności.

Renesans francuskich katedr. Rekordowe liczby pielgrzymów i turystów

Renesans francuskich katedr. Rekordowe liczby pielgrzymów i turystów

Dane pokazują nie tylko sukces turystyczny, ale także głębsze zjawisko kulturowe i duchowe.

Rz: Wciąż chcemy pomagać Ukrainie

Rz: Wciąż chcemy pomagać Ukrainie

Polacy traktują wschodnich sąsiadów bez taryfy ulgowej, czyli poważnie. Jesteśmy wobec nich coraz bardziej sceptyczni, ale zmiana nie jest dramatyczna - czytamy w czwartkowym wydaniu "Rzeczpospolitej".

Wyruszył pierwszy transport z pomocą archidiecezji krakowskiej dla Kijowa

Wyruszył pierwszy transport z pomocą archidiecezji krakowskiej dla Kijowa

To odpowiedź archidiecezji na słowa arcybiskupa kijowsko-halickiego Światosława Szewczuka skierowane do metropolity kard. Grzegorza Rysia.

Abp Sarah Mullally objęła urząd arcybiskupa Canterbury jako pierwsza kobieta na czele Kościoła Anglii

Abp Sarah Mullally objęła urząd arcybiskupa Canterbury jako pierwsza kobieta na czele Kościoła Anglii

To pierwszy przypadek w historii, by kobietę powołano na to stanowisko.

Taki mają klimat

USA: Co najmniej 68 ofiar śmiertelnych ataku zimy

Wschodnie wybrzeże kraju może w weekend nawiedzić kolejna fala śnieżyc i mrozów.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 29.01.2026
« » Styczeń 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
1°C Czwartek
dzień
1°C Czwartek
wieczór
1°C Piątek
noc
0°C Piątek
rano
wiecej »
 