info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Wicepremier Sikorski przekazał kard. Rysiowi podziękowania od szefa ukraińskiego MSZ za pomoc dla Kijowa
rss newsletter facebook twitter

Wicepremier Sikorski przekazał kard. Rysiowi podziękowania od szefa ukraińskiego MSZ za pomoc dla Kijowa

Wicepremier Sikorski przekazał kard. Rysiowi podziękowania od szefa ukraińskiego MSZ za pomoc dla Kijowa  
Łukasz Kaczyński /Foto Gość Kard. Grzegorz Ryś

Szef MSZ Radosław Sikorski przekazał we wtorek metropolicie krakowskiemu kard. Grzegorzowi Rysiowi podziękowania od szefa ukraińskiego MSZ Andrija Sybihy za decyzję o przeznaczeniu całości składki, która zostanie zebrana w niedzielę1 lutego w Archidiecezji Krakowskiej na pomoc dla Kijowa.

Na konferencji po wtorkowym posiedzeniu rządu Sikorski podziękował wszystkim, którzy szczodrze wsparli inicjatywę "Ciepło z Polski dla Kijowa". Podkreślił, że "Ukraińcy naprawdę tego potrzebują".

- Chciałbym też podziękować i przekazać podziękowania mojego ukraińskiego odpowiednika (ministra spraw zagranicznych Ukrainy Andrija Sybihy - PAP), dla księdza arcybiskupa Rysia za jego inicjatywę przeznaczenia tacy z Archidiecezji Krakowskiej na cierpiącą w tej chwili Ukrainę - powiedział Sikorski.

Wicepremier i szef MSZ stwierdził, że rosyjskie działania, mające na celu zniszczenie ukraińskich elektrociepłowni i elektrowni nie są jeszcze ludobójstwem, "ale na pewno zbrodnią wojenną". - Mamy nadzieję, że ten koszmar się jak najszybciej skończy, ale żeby się skończył trzeba nacisnąć na agresora, a agresorem jest Putin - powiedział Sikorski.

W nocy z 23 na 24 stycznia, z piątku na sobotę, Rosja zaatakowała Ukrainę za pomocą 396 środków ataku powietrznego. W Kijowie ponownie prawie 6 tys. budynków mieszkalnych pozostaje bez ogrzewania; setki tysięcy abonentów pozostało bez prądu w obwodzie czernihowskim.

Kard. Ryś w opublikowanym w sobotę liście do wiernych przytoczył wiadomość otrzymaną nad ranem, w której arcybiskup kijowsko-halicki Światosław Szewczuk napisał, że "przeżyli kolejną piekielną noc, w Kijowie jest minus 10 stopni, najbardziej ucierpiał Lewy Brzeg Walka o życie, ciepło i światło trwa".

"Nie możemy pozostać obojętni" - podkreślił metropolita krakowski, ogłaszając decyzję o przeznaczeniu całej składki z 1 lutego na pomoc dla Kijowa. Zaznaczył jednocześnie, że ma świadomość, iż tydzień wcześniej, 25 stycznia, wierni będą hojnie wspierać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, jednak - jak dodał - "tu chodzi o życie". Jak zapowiedział, w niedzielę 8 lutego wierni zostaną poinformowani o wysokości zebranych środków oraz o zakupionym sprzęcie.

W ramach zbiórki publicznej "Ciepło z Polski dla Kijowa" zgromadzono już ponad 8 mln mln złotych. Środki te mają zostać przeznaczone na zakup generatorów prądu i stacji zasilających dla mieszkańców Kijowa pozbawionych elektryczności i ciepła, w związku z rosyjskimi atakami na ukraińską infrastrukturę. Do stolicy Ukrainy dotarła w poniedziałek pierwsza partia 230 generatorów prądu, zakupionych w ramach kampanii.

Kard. Rainer Maria Woelki wycofuje się z niemieckiej drogi synodalnej

KAI DODANE 27.01.2026 AKTUALIZACJA 27.01.2026

Kard. Rainer Maria Woelki wycofuje się z niemieckiej drogi synodalnej

Kard. Rainer Maria Woelki, metropolita Kolonii skrytykował projekt reformy „droga synodalna” i uzasadnił swoją nieobecność na zbliżającym się szóstym zgromadzeniu, które rozpocznie się w czwartek w Stuttgarcie. „Dla mnie droga synodalna dobiegła końca” – powiedział w wywiadzie dla niemieckiego portalu katolickiego domradio.de.  »

więcej »

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 27.01.2026 16:31

TAGI| DYPLOMACJA, KOŚCIÓŁ, MSZ, PAP, PAŃSTWO, POLITYKA, RZĄD, SIKORSKI, UKRAINA, WOJNA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Kard. Rainer Maria Woelki wycofuje się z niemieckiej drogi synodalnej | Abp Szewczuk: rosyjska propaganda przenika do Watykanu | USA uzależniają gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy od oddania Donbasu | W poniedziałek spotkanie prezydenta Nawrockiego z szefem MSZ ws. ambasadorów | Nigdy nie zapomnimy dokonań naszych żołnierzy
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Science fiction?

ks. Włodzimierz Lewandowski

Science fiction?

Choć Polskę spowija sieć światłowodów i masztów telefonii komórkowej, cyfrowe wykluczenie nie jest przeszłością. Przybrało inną formę.

Wrócić do podstaw

Andrzej Macura

Wrócić do podstaw

Bywa, że jak człowiek za bardzo zapatrzy się w szczegóły, traci ogląd całości.

Bez ogródek, z wnętrza

Katarzyna Solecka

Bez ogródek, z wnętrza

Podobno to może załatwić sprawę: konfrontacja z rzeczywistością. Załatwić wiele spraw.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Po krzyżem

Zatrzymanie mężczyzny pod zarzutem zniszczenia kapliczek

To kolejna w ostatnich latach dewastacja małych obiektów architektury sakralnej na terenie diecezji.

Papież do Dykasterii Nauki Wiary: Młodym nie przekazano wiary

Papież do Dykasterii Nauki Wiary: Młodym nie przekazano wiary

Wielu młodych żyje bez odniesienia do Boga i Kościoła.

W sądzie

Sędzia ma przeczytać 1,6 tys. tomów akt

Polskie sądownictwo nie jest procesowo przygotowane do prowadzenia tego typu spraw.

Pieski

Wiceminister rolnictwa: każdy pies będzie zaczipowany

W przypadku psów system będzie obligatoryjny, zaś w przypadku kotów - fakultatywny.

Razem, ale...

Francja: Deputowani poparli ustawę eliminującą pojęcie "obowiązku małżeńskiego"

Jeszcze do niedawna odwoływały się do niego niektóre sądy.

Zimą na Podhalu

Podhale: Zakopane na ogrzewaniu awaryjnym, Poronin bez ciepła

Przyczyną awaria geotermii.

List Dykasterii: Gdy świat pęka, konsekrowani mają „trwać”.

List Dykasterii: Gdy świat pęka, konsekrowani mają „trwać”.

Wszystkie formy życia konsekrowanego realizują to samo proroctwo obecności.

Renesans francuskich katedr. Rekordowe liczby pielgrzymów i turystów

Renesans francuskich katedr. Rekordowe liczby pielgrzymów i turystów

Dane pokazują nie tylko sukces turystyczny, ale także głębsze zjawisko kulturowe i duchowe.

Rz: Wciąż chcemy pomagać Ukrainie

Rz: Wciąż chcemy pomagać Ukrainie

Polacy traktują wschodnich sąsiadów bez taryfy ulgowej, czyli poważnie. Jesteśmy wobec nich coraz bardziej sceptyczni, ale zmiana nie jest dramatyczna - czytamy w czwartkowym wydaniu "Rzeczpospolitej".

Wyruszył pierwszy transport z pomocą archidiecezji krakowskiej dla Kijowa

Wyruszył pierwszy transport z pomocą archidiecezji krakowskiej dla Kijowa

To odpowiedź archidiecezji na słowa arcybiskupa kijowsko-halickiego Światosława Szewczuka skierowane do metropolity kard. Grzegorza Rysia.

Abp Sarah Mullally objęła urząd arcybiskupa Canterbury jako pierwsza kobieta na czele Kościoła Anglii

Abp Sarah Mullally objęła urząd arcybiskupa Canterbury jako pierwsza kobieta na czele Kościoła Anglii

To pierwszy przypadek w historii, by kobietę powołano na to stanowisko.

Taki mają klimat

USA: Co najmniej 68 ofiar śmiertelnych ataku zimy

Wschodnie wybrzeże kraju może w weekend nawiedzić kolejna fala śnieżyc i mrozów.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 29.01.2026
« » Styczeń 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
1°C Czwartek
dzień
1°C Czwartek
wieczór
1°C Piątek
noc
0°C Piątek
rano
wiecej »
 