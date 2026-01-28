info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » 13. edycja akcji "Misjonarz na Post" rozpocznie się 18 lutego
13. edycja akcji "Misjonarz na Post" rozpocznie się 18 lutego

13. edycja akcji "Misjonarz na Post" rozpocznie się 18 lutego  
ks. Sebastian Kreczmański / Foto Gość Na świecie pracuje obecnie 1612 polskich misjonarzy. Obok ewangelizacji zajmują się też poprawą jakości życia ludzi, wśród których posługują. Budują studnie, ośrodki zdrowia i placówki edukacyjne...

W Środę Popielcową 18 lutego rozpocznie się 13. edycja akcji "Misjonarz na Post". Jej celem jest modlitewne wsparcie polskich misjonarzy. W ubiegłym roku modlitwę w ich intencji zadeklarowały 53 tys. osób.

"Misjonarz na Post" to ogólnopolska akcja duchowego wsparcia misjonarzy w Wielkim Poście przez modlitwę, post lub ofiarowanie cierpienia.

"Na świecie pracuje obecnie 1612 polskich misjonarzy. Obok ewangelizacji zajmują się też poprawą jakości życia ludzi, wśród których posługują. Budują studnie, ośrodki zdrowia i placówki edukacyjne. Oprócz wsparcia materialnego potrzebują także duchowego" - zwrócili uwagę organizatorzy akcji.

Zaznaczyli, że modlitwa pomaga tym, którzy pracują często w skrajnie wymagających warunkach w różnych regionach świata.

Aby wziąć udział w akcji, należy wypełnić formularz na stronie www.misjonarznapost.pl, podając imię, nazwisko i adres e-mailowy, na który do każdego dotrze informacja z danymi wylosowanego misjonarza. Każdy indywidualnie wybiera formę duchowego wspierania swojego misjonarza lub misjonarki.

W ubiegłym roku udział w akcji zadeklarowało 53 tys. osób.

Organizatorem akcji "Misjonarz na Post" jest Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Inicjatywa odbywa się pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski.

dodane 28.01.2026 08:26

NASZYM ZDANIEM

Science fiction?

ks. Włodzimierz Lewandowski

Science fiction?

Choć Polskę spowija sieć światłowodów i masztów telefonii komórkowej, cyfrowe wykluczenie nie jest przeszłością. Przybrało inną formę.

Wrócić do podstaw

Andrzej Macura

Wrócić do podstaw

Bywa, że jak człowiek za bardzo zapatrzy się w szczegóły, traci ogląd całości.

Bez ogródek, z wnętrza

Katarzyna Solecka

Bez ogródek, z wnętrza

Podobno to może załatwić sprawę: konfrontacja z rzeczywistością. Załatwić wiele spraw.

