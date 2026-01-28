13. edycja akcji "Misjonarz na Post" rozpocznie się 18 lutego  

W Środę Popielcową 18 lutego rozpocznie się 13. edycja akcji "Misjonarz na Post". Jej celem jest modlitewne wsparcie polskich misjonarzy. W ubiegłym roku modlitwę w ich intencji zadeklarowały 53 tys. osób.

"Misjonarz na Post" to ogólnopolska akcja duchowego wsparcia misjonarzy w Wielkim Poście przez modlitwę, post lub ofiarowanie cierpienia.

"Na świecie pracuje obecnie 1612 polskich misjonarzy. Obok ewangelizacji zajmują się też poprawą jakości życia ludzi, wśród których posługują. Budują studnie, ośrodki zdrowia i placówki edukacyjne. Oprócz wsparcia materialnego potrzebują także duchowego" - zwrócili uwagę organizatorzy akcji.

Zaznaczyli, że modlitwa pomaga tym, którzy pracują często w skrajnie wymagających warunkach w różnych regionach świata.

Aby wziąć udział w akcji, należy wypełnić formularz na stronie www.misjonarznapost.pl, podając imię, nazwisko i adres e-mailowy, na który do każdego dotrze informacja z danymi wylosowanego misjonarza. Każdy indywidualnie wybiera formę duchowego wspierania swojego misjonarza lub misjonarki.

W ubiegłym roku udział w akcji zadeklarowało 53 tys. osób.

Organizatorem akcji "Misjonarz na Post" jest Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Inicjatywa odbywa się pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski.