USA: rekordowa liczba studentów Notre Dame przyjmie wiarę katolicką  

Aż 76 studentów katolickiego Uniwersytetu Notre Dame w Stanach Zjednoczonych przygotowuje się w tym roku do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Chodzi o program OCIA – czyli katechumenat dla dorosłych – którego uczestnicy zostaną przyjęci do Kościoła katolickiego podczas Wigilii Paschalnej. To najwyższy wynik w historii uczelni – donosi National Catholic Register.

Historyczny wzrost

Na katolickim Uniwersytecie Notre Dame w South Bend w stanie Indiana program OCIA (Order of Christian Initiation of Adults), czyli droga przygotowania dorosłych do chrztu, bierzmowania i Eucharystii, przeżywa rekordowy rok. W formacji uczestniczy 76 studentów: 42 katechumenów, którzy nigdy nie byli ochrzczeni, 12 kandydatów do pełnej komunii oraz 22 katolików przygotowujących się do bierzmowania. W 2023 roku było ich 33, a rok później 52.

Świadectwo na uniwersytecie

Przed rozpoczęciem studiów na Notre Dame, Alex Huang, student pierwszego roku, był w kościele tylko raz – na koncercie fortepianowym. „Kiedy przyjechałem na uniwersytet, ludzie cały czas wspominali o swojej wierze i to było dla mnie bardzo zaskakujące – nie w negatywny sposób, ale brzmiało to naprawdę interesująco i było czymś nowym” – mówi. Jak podkreśla, właśnie katolicka atmosfera kampusu skłoniła go do decyzji o wstąpieniu do Kościoła.

„Rozpaleni” rówieśnicy

Zdaniem Bretta Perkinsa z duszpasterstwa akademickiego, kluczowe znaczenie ma świadectwo studentów. „W ostatnich latach zauważyłem, że ludzie przychodzą naprawdę ‘rozpaleni’ wiarą. Jest gotowość, by nie tylko samemu żyć wiarą, ale też zapraszać innych” – zauważa.

Sakramenty na co dzień

Ponad 80 proc. studentów Notre Dame deklaruje się jako katolicy. Na kampusie co tydzień odprawia się ponad 158 Mszy świętych, dostępna jest adoracja eucharystyczna i spowiedź, a każdy akademik posiada własną kaplicę. Kurs teologii jest także obowiązkowym elementem studiów.

Droga serca

Jak wyjaśnia Perkins, formacja w OCIA zaczyna się od doświadczenia człowieka. „Istnieje w sercu każdego człowieka tęsknota za relacją z Bogiem – i może ją wypełnić tylko Bóg nieskończony” – przekonuje. Lucas Santiago, przygotowujący się do bierzmowania, dodaje: „To piękne, że mogę iść moją drogą wiary razem z tysiącami młodych uczniów Chrystusa – choćby przez chwilę”.