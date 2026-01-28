info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Zamość: grupa internetowa „Zdrowaś Maryjo Łaski Pełna” bez aprobaty biskupa
Zamość: grupa internetowa „Zdrowaś Maryjo Łaski Pełna” bez aprobaty biskupa

Zamość: grupa internetowa „Zdrowaś Maryjo Łaski Pełna” bez aprobaty biskupa  
Pixabay/montaż Studio GN

Działalność prowadzona w przestrzeni internetowej pod nazwą „Zdrowaś Maryjo Łaski Pełna” nie została erygowana ani zatwierdzona przez biskupa diecezjalnego i nie działa w ramach struktur Kościoła katolickiego - poinformował Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Zamościu. Kuria przypomina, że najpewniejszą i bezpieczną przestrzenią wzrostu duchowego pozostają parafia oraz wspólnoty i ruchy zatwierdzone przez Kościół.

„Zdrowaś Maryjo Łaski Pełna” to grupa założona w mediach społecznościowych. Zapisanych jest do niej ponad 208 tys. osób. Na stronie grupy można przeczytać, że jej członkowie codziennie modlą się w intencji grupowiczów a nawet całej diecezji i kurii zamojsko-lubaczowskiej. Organizowane były też m.in. zrzutki internetowe pod nazwą "Wspierajmy modlitwą dusze w czyśćcu cierpiące" czy „za dusze konających grzeszników”.

Wątpliwości co do działań inicjatywy „Zdrowaś Maryjo Łaski Pełna” pojawiły się w związku z pytaniami wiernych, którzy zwrócili się w tej sprawie do kurii diecezji zamojsko-lubaczowskiej. 

W odpowiedzi Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Zamościu poinformował, że osoba prowadząca wskazaną inicjatywę zamieszkuje na terenie diecezji zamojsko-lubaczowskiej, ale inicjatywa ta nie posiada aprobaty ani mandatu Kościoła. Nie została też erygowana ani zatwierdzona przez biskupa diecezjalnego i nie działa w ramach struktur Kościoła katolickiego.

"Jest to prywatna inicjatywa osoby świeckiej bez nadzoru duszpasterskiego diecezji" - czytamy w oświadczeniu Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Zamościu.

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego przypomina ponadto, że najpewniejszą i bezpieczną przestrzenią wzrostu duchowego pozostają: parafia, wspólnoty i ruchy zatwierdzone przez Kościół oraz inicjatywy prowadzone w jedności z biskupem i prezbiterium diecezji.

Oświadczenie podpisał ks. Piotr Spyra, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Zamościu i jak poinformowano, ma ono "charakter pasterskiej troski o dobro duchowe wiernych".

KAI |

dodane 28.01.2026 13:03

