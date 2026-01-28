info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Kijów: bardzo poważny kryzys humanitarny, potrzebna pomoc
Kijów: bardzo poważny kryzys humanitarny, potrzebna pomoc

Kijów: bardzo poważny kryzys humanitarny, potrzebna pomoc  
PAP/Vladyslav Musiienko Kijów, 25.01.2026. Pozbawione oświetlenia dzielnice mieszkalne Kijowa. W dzielnicach Kijowa, gdzie sytuacja z ogrzewaniem i dostawami energii elektrycznej jest najtrudniejsza, Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) rozstawiła dodatkowe namioty z łóżkami. Są one w pierwszej kolejności przeznaczone dla osób wymagających pomocy w nagłych przypadkach lub ze względów medycznych. Punkty działają całodobowo.

„W Kijowie ponad tysiąc budynków nie ma ogrzewania. Nie ma prądu lub jest on dostępny tylko przez kilka godzin dziennie i ma bardzo niską moc” – powiedział włoskiej agencji katolickie SIR biskup pomocniczy diecezji kijowsko-żytomierskiej i przewodniczący Caritas-Spes, Aleksander Jazłowiecki.

„Rosja nadal atakuje rakietami i dronami. Na ulicach wszędzie słychać zgiełk generatorów” – mówi biskup. „W mieście widać wiele ekip remontowych, ponieważ w wielu budynkach zamarzły rury i trzeba je pilnie naprawić. Niektóre domy prawdopodobnie nie będą mogły zostać ponownie podłączone do ogrzewania aż do wiosny: mróz zniszczył cały system” – powiedział ukraiński hierarcha.

Podobnie dramatycznie wygląda rzeczywistość także w innych dużych miastach, jak Charków, Zaporoże i Odessa. „Życie w Kijowie toczy się dalej, ale w zimnie i pod ciągłą presją” - zaznaczył. Dodał, iż niepokojące są prognozy pogody, które „zapowiadają nowe, jeszcze intensywniejsze fale mrozów. Przygotowujemy się” – powiedział bp Jazłowiecki.  Zaznaczył, że nie jest to tylko kryzys humanitarny, lecz systematyczna agresja, prawdziwe ludobójstwo, które Rosja prowadzi przeciwko narodowi ukraińskiemu.

Miasta się zorganizowały. Na przykład w Kijowie powstały duże namioty, w których ludzie mogą się ogrzać. Wiele państw, organizacji i osób prywatnych z zagranicy wysyła generatory i stacje ładowania. „Sytuacja pozostaje krytyczna, ale dziś jest nadzieja” – podkreślił hierarcha.

Odnosząc się do działań promowanych przez Caritas Spes i Caritas Ukraina w różnych regionach kraju, biskup mówi: „Serdecznie dziękujemy: wasza pomoc jest dla nas niezbędna”. „Z Bożą pomocą przetrwaliśmy najtrudniejsze dni. Teraz pomoc zaczyna napływać”. „Dziękujemy za to, że jesteście z nami nie tylko słowami, ale także sercem i czynami” – dodaje.

KAI |

dodane 28.01.2026 13:23

