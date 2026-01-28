Zaproszenie na eksperckie szkolenie pod nazwą "Prawda o in vitro" wystosowała do księży, doradców życia rodzinnego, psychologów, familiologów i medyków szczecińska fundacja Donum Vitae. Szkolenie odbędzie się w lutym i jest skierowane do specjalistów, którzy w swojej pracy mogą spotkać się z osobami i parami rozważającymi skorzystanie z in vitro lub będącymi już po procedurze.

Zamieszczone na stronach archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej zaproszenie skierowane jest do "pracowników ochrony zdrowia, psychologów, terapeutów, duszpasterzy, doradców rodzinnych oraz pracowników organizacji pozarządowych, którzy chcą lepiej rozumieć IVF jako złożone doświadczenie życiowe niosące za sobą realne konsekwencje zdrowotne, psychiczne, prawne i etyczne".

Szkolenie odbedzie się w sobotę 28 lutego w godz. 9.00-14.00 w Szczecinie. Miejsce spotkania ma zostać podane w późniejszym terminie.

Program szkolenia podzielono na pięć bloków tematycznych. W pierwszym omówione zostaną niepłodność jako jednostka chorobowa oraz przebieg procedur IVF - od diagnostyki i stymulacji hormonalnej, przez pracę laboratorium embriologicznego, po transfer zarodka. Uczestnicy zapoznają się z najwcześniejszymi etapami rozwoju człowieka oraz biologicznymi i etycznymi konsekwencjami selekcji preimplantacyjnej.

Drugi blok dotyczy realnych kosztów leczenia metodą in vitro, w tym ograniczeń programów refundacyjnych, mechanizmów sprzedaży usług dodatkowych, ryzyk finansowych oraz kosztów związanych z nieudanymi próbami i leczeniem powikłań.

W trzeciej części szkolenia przedstawione zostaną zdrowotne konsekwencje IVF dla matki i dziecka. Omówiona zostanie ciąża po IVF jako ciąża podwyższonego ryzyka, możliwe powikłania zdrowotne oraz różnice między diagnostyką prenatalną a preimplantacyjną. Uwagę poświęcono także problemom zdrowotnym dzieci urodzonych po IVF oraz odpowiedzialności klinik i systemu opieki położniczej.

Czwarty blok obejmuje zagadnienia prawne i etyczne związane z in vitro, w tym los niewykorzystanych zarodków, mrożenie, dawstwo i adopcję embrionów, surogację oraz ryzyko błędów i nadużyć. Przedstawione zostaną również nowe technologie w medycynie rozrodu oraz ich długofalowe skutki prawne i etyczne.

Ostatnia część szkolenia poświęcona będzie psychicznym skutkom niepłodności i procedur in vitro dla kobiet i mężczyzn. Omówione zostaną m.in. depresja, PTSD, doświadczenie straty oraz możliwości rozpoznawania kryzysu psychicznego i uzyskania wsparcia.

Szkolenie zakończy sesja pytań i odpowiedzi. Zajęcia poprowadzi dr n. med. Monika Zazula, biolog molekularny i bioetyk, ekspert Komisji Europejskiej ds. bioetyki oraz dyrektor generalna Top Biomedical Experts.

Rejestracja na szkolenie jest dostępna na stronie http://www.zrozuminvitro.pl/

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Donum Vitae ze Szczecina, która współorganizuje m.in. lokalne obchody Dnia Dziecka Utraconego oraz udziela wsparcia psychologicznego i prawnego rodzicom zmagającym się z bólem po stracie dziecka. W trakcie szkolenia będzie możliwość wsparcia działań fundacji dobrowolną darowizną.