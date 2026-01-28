info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Cztery ogólnopolskie inicjatywy na Wielki Post
rss newsletter facebook twitter

Cztery ogólnopolskie inicjatywy na Wielki Post

Cztery ogólnopolskie inicjatywy na Wielki Post  
Roman Koszowski/Foto Gość Ekstremalna Droga Krzyżowa

Cztery znane od lat inicjatywy związane z Wielkim Postem - Jałmużna Wielkopostna Caritas Polska, Misjonarz na Post, Ekstremalna Droga Krzyżowa oraz Zdrapka Wielkopostna po raz pierwszy występują wspólnie jako „Wielkopostna Czwórka”. O inicjatywach przygotowanych na rok 2026 ich organizatorzy poinformowali podczas środowej konferencji prasowej online.

Konferencja została zorganizowana w związku ze zbliżającym się Wielkim Postem i była drugą wspólną prezentacją projektów, które w poprzednim roku funkcjonowały jako „Wielkopostna Trójka”. Do dotychczasowych działań dołączyła w tym roku inicjatywa Misjonarz na Post.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich projektów oraz rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ, który przedstawił kontekst duszpasterski tegorocznych działań.

Rok duszpasterski „Uczniowie-Misjonarze”

Jak podkreślił ks. Gęsiak, inicjatywy wielkopostne wpisują się w trwający rok duszpasterski „Uczniowie-Misjonarze”, który rozpoczął się wraz z nowym rokiem liturgicznym.

Rzecznik KEP zaznaczył, że hasło „Uczniowie-Misjonarze” stanowi jedno pojęcie, podkreślające nierozerwalny związek pomiędzy osobistą wiarą a odpowiedzialnością za misję Kościoła. Program duszpasterski jest kontynuacją procesów zapoczątkowanych przez synod o synodalności oraz wezwania papieża Franciszka do odnowy Kościoła.

- Każdy uczeń Chrystusa jest jednocześnie misjonarzem. Jeśli nim nie jest, rodzi się pytanie, czy rzeczywiście jest uczniem - wskazał rzecznik Episkopatu Polski.

Jak dodał, każda z ogólnopolskich inicjatyw wielkopostnych jest "próbą pokazania, że nie tylko sami budujemy swoje życie duchowe, ale także chcemy zarażać nim innych, (...) [dlatego] bierzemy za Kościół, którym jesteśmy żywą częścią, odpowiedzialność".

Jałmużna Wielkopostna - jubileuszowa edycja

Caritas Polska zaprezentowała 20. edycję Jałmużny Wielkopostnej, która w tym roku odbywa się pod hasłem „Dar juniora dla seniora”.

Jak poinformowała Magdalena Masiak z Caritas Polska, akcja koncentruje się na międzypokoleniowej solidarności i wsparciu osób starszych. Do parafii i szkół w całym kraju trafi ok. 250 tys. skarbonek, a w inicjatywę włączyły się 24 Caritas diecezjalne.
Zebrane środki zostaną przeznaczone m.in. na dożywianie seniorów, pomoc materialną oraz wsparcie osób samotnych. 
Akcja prowadzona jest wspólnie z Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego.

Misjonarz na Post - duchowa adopcja

Trzynastą edycję inicjatywy Misjonarz na Post przedstawili o. Robert Grabka OMI oraz koordynator akcji Michał Jóźwiak.
Projekt polega na duchowej adopcji konkretnego misjonarza poprzez codzienną modlitwę w czasie Wielkiego Postu. Uczestnicy losują nazwisko misjonarza pracującego w jednym z niemal stu krajów świata.

Jak poinformowano, obecnie poza granicami Polski posługuje ok. 1600 polskich misjonarzy, a akcja ma na celu budowanie duchowego zaplecza dla ich pracy ewangelizacyjnej.

Ekstremalna Droga Krzyżowa - siedemnasta edycja

Siedemnastą edycję Ekstremalnej Drogi Krzyżowej (EDK) zaprezentował ks. Łukasz Romańczuk, dyrektor ds. mediów EDK.
Tegoroczna edycja rozpocznie się w Środę Popielcową pod hasłem „Podróż w głąb siebie”. Organizatorzy podkreślają, że EDK nie jest wydarzeniem sportowym, lecz duchowym doświadczeniem nawrócenia i osobistej modlitwy.

"Ekstremalna Droga Krzyżowa to podróż w głąb siebie, która często prowadzi do najważniejszego spotkania, czyli spotkania z Panem Bogiem" - wskazał ks. Romańczuk.

W 2025 r. w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej uczestniczyło ok. 150 tys. osób na całym świecie. Zapisy ruszą w Środę Popielcową (18 lutego) na stronie edk.org.pl.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda.

Zdrapka Wielkopostna – ćwiczenia duchowe na co dzień

Dwunastą edycję Zdrapki Wielkopostnej zaprezentowała Wspólnota Życia Chrześcijańskiego. Inicjatywa inspirowana jest duchowością św. Ignacego Loyoli i polega na codziennym odkrywaniu (w formie zdrapywania kolejnych naklejek) zadań duchowych przez cały Wielki Post.

Jak poinformował jeden z jej organizatorów, Wojciech Koczorowski, z projektu skorzystało dotychczas ponad 2 mln osób w Polsce i za granicą. Tegoroczna edycja nawiązuje tematycznie do programu „Uczniowie-Misjonarze” oraz podejmuje motyw budowania pokoju i jedności.

Bohaterami tegorocznej zdrapki są czterej papieże: Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek i Leon XIV, mający inspirować uczestników do odkrywania kolejno odwagi, ciszy, rabanu i pokoju.

Wspólna inicjatywa

Organizatorzy wszystkich akcji podkreślili, że „Wielkopostna Czwórka” nie zastępuje tradycyjnych form przeżywania Wielkiego Postu, lecz stanowi uzupełnienie trzech filarów: modlitwy, postu i jałmużny.

Celem wspólnej inicjatywy jest zaproszenie wiernych do różnorodnych form zaangażowania duchowego - od modlitwy i jałmużny, przez działania misyjne, po osobiste doświadczenie drogi krzyża.

Kijów: bardzo poważny kryzys humanitarny, potrzebna pomoc

KAI DODANE 28.01.2026

Kijów: bardzo poważny kryzys humanitarny, potrzebna pomoc

„W Kijowie ponad tysiąc budynków nie ma ogrzewania. Nie ma prądu lub jest on dostępny tylko przez kilka godzin dziennie i ma bardzo niską moc” – powiedział włoskiej agencji katolickie SIR biskup pomocniczy diecezji kijowsko-żytomierskiej i przewodniczący Caritas-Spes, Aleksander Jazłowiecki.  »

więcej »

 

«« | « | 1 | » | »»

KAI |

dodane 28.01.2026 15:18

TAGI| WIELKI POST

PRZECZYTAJ TAKŻE
Kijów: bardzo poważny kryzys humanitarny, potrzebna pomoc | Jak jest? | Czas stawiania pytań | W Cerkwi od poniedziałku Wielki Post | Abp Szewczuk: pojednaniem przeciwstawiajmy się rosyjskim manipulacjom | W Kościołach wschodnich rozpoczął się Wielki Post; Wielkanoc pięć tygodni po katolikach | Papież o zazdrości i próżnej chwale: to jedne z najstarszych wad | Obrazki | Kard. Cantalamessa na czas watykańskich rekolekcji: Potrzeba tylko jednego | Może to jest po coś? | Franciszek: Wielki Post to czas nawrócenia, czas wolności
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Science fiction?

ks. Włodzimierz Lewandowski

Science fiction?

Choć Polskę spowija sieć światłowodów i masztów telefonii komórkowej, cyfrowe wykluczenie nie jest przeszłością. Przybrało inną formę.

Wrócić do podstaw

Andrzej Macura

Wrócić do podstaw

Bywa, że jak człowiek za bardzo zapatrzy się w szczegóły, traci ogląd całości.

Bez ogródek, z wnętrza

Katarzyna Solecka

Bez ogródek, z wnętrza

Podobno to może załatwić sprawę: konfrontacja z rzeczywistością. Załatwić wiele spraw.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Po krzyżem

Zatrzymanie mężczyzny pod zarzutem zniszczenia kapliczek

To kolejna w ostatnich latach dewastacja małych obiektów architektury sakralnej na terenie diecezji.

Papież do Dykasterii Nauki Wiary: Młodym nie przekazano wiary

Papież do Dykasterii Nauki Wiary: Młodym nie przekazano wiary

Wielu młodych żyje bez odniesienia do Boga i Kościoła.

W sądzie

Sędzia ma przeczytać 1,6 tys. tomów akt

Polskie sądownictwo nie jest procesowo przygotowane do prowadzenia tego typu spraw.

Pieski

Wiceminister rolnictwa: każdy pies będzie zaczipowany

W przypadku psów system będzie obligatoryjny, zaś w przypadku kotów - fakultatywny.

Razem, ale...

Francja: Deputowani poparli ustawę eliminującą pojęcie "obowiązku małżeńskiego"

Jeszcze do niedawna odwoływały się do niego niektóre sądy.

Zimą na Podhalu

Podhale: Zakopane na ogrzewaniu awaryjnym, Poronin bez ciepła

Przyczyną awaria geotermii.

List Dykasterii: Gdy świat pęka, konsekrowani mają „trwać”.

List Dykasterii: Gdy świat pęka, konsekrowani mają „trwać”.

Wszystkie formy życia konsekrowanego realizują to samo proroctwo obecności.

Renesans francuskich katedr. Rekordowe liczby pielgrzymów i turystów

Renesans francuskich katedr. Rekordowe liczby pielgrzymów i turystów

Dane pokazują nie tylko sukces turystyczny, ale także głębsze zjawisko kulturowe i duchowe.

Rz: Wciąż chcemy pomagać Ukrainie

Rz: Wciąż chcemy pomagać Ukrainie

Polacy traktują wschodnich sąsiadów bez taryfy ulgowej, czyli poważnie. Jesteśmy wobec nich coraz bardziej sceptyczni, ale zmiana nie jest dramatyczna - czytamy w czwartkowym wydaniu "Rzeczpospolitej".

Wyruszył pierwszy transport z pomocą archidiecezji krakowskiej dla Kijowa

Wyruszył pierwszy transport z pomocą archidiecezji krakowskiej dla Kijowa

To odpowiedź archidiecezji na słowa arcybiskupa kijowsko-halickiego Światosława Szewczuka skierowane do metropolity kard. Grzegorza Rysia.

Abp Sarah Mullally objęła urząd arcybiskupa Canterbury jako pierwsza kobieta na czele Kościoła Anglii

Abp Sarah Mullally objęła urząd arcybiskupa Canterbury jako pierwsza kobieta na czele Kościoła Anglii

To pierwszy przypadek w historii, by kobietę powołano na to stanowisko.

Taki mają klimat

USA: Co najmniej 68 ofiar śmiertelnych ataku zimy

Wschodnie wybrzeże kraju może w weekend nawiedzić kolejna fala śnieżyc i mrozów.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 29.01.2026
« » Styczeń 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
1°C Czwartek
dzień
1°C Czwartek
wieczór
1°C Piątek
noc
0°C Piątek
rano
wiecej »
 