Cztery ogólnopolskie inicjatywy na Wielki Post  

Cztery znane od lat inicjatywy związane z Wielkim Postem - Jałmużna Wielkopostna Caritas Polska, Misjonarz na Post, Ekstremalna Droga Krzyżowa oraz Zdrapka Wielkopostna po raz pierwszy występują wspólnie jako „Wielkopostna Czwórka”. O inicjatywach przygotowanych na rok 2026 ich organizatorzy poinformowali podczas środowej konferencji prasowej online.
Konferencja została zorganizowana w związku ze zbliżającym się Wielkim Postem i była drugą wspólną prezentacją projektów, które w poprzednim roku funkcjonowały jako „Wielkopostna Trójka”. Do dotychczasowych działań dołączyła w tym roku inicjatywa Misjonarz na Post.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich projektów oraz rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ, który przedstawił kontekst duszpasterski tegorocznych działań.
Rok duszpasterski „Uczniowie-Misjonarze”
Jak podkreślił ks. Gęsiak, inicjatywy wielkopostne wpisują się w trwający rok duszpasterski „Uczniowie-Misjonarze”, który rozpoczął się wraz z nowym rokiem liturgicznym.
Rzecznik KEP zaznaczył, że hasło „Uczniowie-Misjonarze” stanowi jedno pojęcie, podkreślające nierozerwalny związek pomiędzy osobistą wiarą a odpowiedzialnością za misję Kościoła. Program duszpasterski jest kontynuacją procesów zapoczątkowanych przez synod o synodalności oraz wezwania papieża Franciszka do odnowy Kościoła.
- Każdy uczeń Chrystusa jest jednocześnie misjonarzem. Jeśli nim nie jest, rodzi się pytanie, czy rzeczywiście jest uczniem - wskazał rzecznik Episkopatu Polski.
Jak dodał, każda z ogólnopolskich inicjatyw wielkopostnych jest "próbą pokazania, że nie tylko sami budujemy swoje życie duchowe, ale także chcemy zarażać nim innych, (...) [dlatego] bierzemy za Kościół, którym jesteśmy żywą częścią, odpowiedzialność".
Jałmużna Wielkopostna - jubileuszowa edycja
Caritas Polska zaprezentowała 20. edycję Jałmużny Wielkopostnej, która w tym roku odbywa się pod hasłem „Dar juniora dla seniora”.
Jak poinformowała Magdalena Masiak z Caritas Polska, akcja koncentruje się na międzypokoleniowej solidarności i wsparciu osób starszych. Do parafii i szkół w całym kraju trafi ok. 250 tys. skarbonek, a w inicjatywę włączyły się 24 Caritas diecezjalne.
Zebrane środki zostaną przeznaczone m.in. na dożywianie seniorów, pomoc materialną oraz wsparcie osób samotnych.
Akcja prowadzona jest wspólnie z Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego.
Misjonarz na Post - duchowa adopcja
Trzynastą edycję inicjatywy Misjonarz na Post przedstawili o. Robert Grabka OMI oraz koordynator akcji Michał Jóźwiak.
Projekt polega na duchowej adopcji konkretnego misjonarza poprzez codzienną modlitwę w czasie Wielkiego Postu. Uczestnicy losują nazwisko misjonarza pracującego w jednym z niemal stu krajów świata.
Jak poinformowano, obecnie poza granicami Polski posługuje ok. 1600 polskich misjonarzy, a akcja ma na celu budowanie duchowego zaplecza dla ich pracy ewangelizacyjnej.
Ekstremalna Droga Krzyżowa - siedemnasta edycja
Siedemnastą edycję Ekstremalnej Drogi Krzyżowej (EDK) zaprezentował ks. Łukasz Romańczuk, dyrektor ds. mediów EDK.
Tegoroczna edycja rozpocznie się w Środę Popielcową pod hasłem „Podróż w głąb siebie”. Organizatorzy podkreślają, że EDK nie jest wydarzeniem sportowym, lecz duchowym doświadczeniem nawrócenia i osobistej modlitwy.
"Ekstremalna Droga Krzyżowa to podróż w głąb siebie, która często prowadzi do najważniejszego spotkania, czyli spotkania z Panem Bogiem" - wskazał ks. Romańczuk.
W 2025 r. w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej uczestniczyło ok. 150 tys. osób na całym świecie. Zapisy ruszą w Środę Popielcową (18 lutego) na stronie edk.org.pl.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda.
Zdrapka Wielkopostna – ćwiczenia duchowe na co dzień
Dwunastą edycję Zdrapki Wielkopostnej zaprezentowała Wspólnota Życia Chrześcijańskiego. Inicjatywa inspirowana jest duchowością św. Ignacego Loyoli i polega na codziennym odkrywaniu (w formie zdrapywania kolejnych naklejek) zadań duchowych przez cały Wielki Post.
Jak poinformował jeden z jej organizatorów, Wojciech Koczorowski, z projektu skorzystało dotychczas ponad 2 mln osób w Polsce i za granicą. Tegoroczna edycja nawiązuje tematycznie do programu „Uczniowie-Misjonarze” oraz podejmuje motyw budowania pokoju i jedności.
Bohaterami tegorocznej zdrapki są czterej papieże: Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek i Leon XIV, mający inspirować uczestników do odkrywania kolejno odwagi, ciszy, rabanu i pokoju.
Wspólna inicjatywa
Organizatorzy wszystkich akcji podkreślili, że „Wielkopostna Czwórka” nie zastępuje tradycyjnych form przeżywania Wielkiego Postu, lecz stanowi uzupełnienie trzech filarów: modlitwy, postu i jałmużny.
Celem wspólnej inicjatywy jest zaproszenie wiernych do różnorodnych form zaangażowania duchowego - od modlitwy i jałmużny, przez działania misyjne, po osobiste doświadczenie drogi krzyża.
