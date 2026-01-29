info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Wyruszył pierwszy transport z pomocą archidiecezji krakowskiej dla Kijowa
rss newsletter facebook twitter

Wyruszył pierwszy transport z pomocą archidiecezji krakowskiej dla Kijowa

Wyruszył pierwszy transport z pomocą archidiecezji krakowskiej dla Kijowa  
Agnieszka Gieroba /Foto Gość Kard. Grzegorz Ryś

Pierwszy transport z pomocą dla Kijowa, zawierający 162 agregaty prądotwórcze i 846 nagrzewnic wysłała w środę Caritas Archidiecezji Krakowskiej. To odpowiedź archidiecezji na słowa arcybiskupa kijowsko-halickiego Światosława Szewczuka skierowane do metropolity kard. Grzegorza Rysia.

Jak poinformowała krakowska kuria, środowy transport jest pierwszym z zaplanowanej pomocy dla Ukrainy. Wyruszył on jeszcze przed niedzielną składką na ten cel ogłoszoną w parafiach Archidiecezji Krakowskiej przez kard. Rysia.

- Staramy się działać jak najszybciej, żeby wesprzeć mieszkańców Kijowa i okolic, cierpiących z powodu braku prądu w ciężkim czasie zimowych mrozów - zaznaczył dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej ks. Łukasz Ślusarczyk.

Środowy transport wiezie do poszkodowanych 162 agregaty prądotwórcze i 846 nagrzewnic. W czwartek wcześnie rano wyruszą kolejne cztery busy z pomocą dla mieszkańców Kijowa oraz okolicznych miejscowości - Białej Cerkwi i Bojarki. Krakowscy duchowni zabiorą nim sześć ton żywności (kasza, konserwy, cukier, makarony, zupy w proszku) oraz 10 agregatów prądotwórczych i 20 nagrzewnic.

- W piątek rano jestem umówiony w Kijowie na spotkanie z o. Jarosławem, odpowiedzialnym za organizację pomocy dla mieszkańców z ramienia arcybiskupa kijowsko-halickiego Światosława Szewczuka, a na poniedziałek planujemy już następny transport - dodał dyrektor krakowskiej Caritas.

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK), arcybiskup kijowsko-halicki Światosław Szewczuk skierował do metropolity krakowskiego list, w którym wyraził wdzięczność za błyskawiczną reakcję na apele i za gest solidarności z mieszkańcami Kijowa.

"Apel Eminencji do wiernych Archidiecezji Krakowskiej o datki na generatory dużej mocy i mobilne kotłownie, aby ogrzać tych, którzy cierpią z powodu zimna, współbrzmi ze słowami apostoła Pawła o jednym ciele, jednym duchu i jednej nadziei, budząc falę życzliwości w całej Polsce i innych krajach świata" - napisał ukraiński hierarcha.

"W jednej chwili oczy chrześcijan zwróciły się w stronę Kijowa, dokąd poprzez ludzką troskę i empatię podąża ciepło miłości Chrystusa, aby ogrzać przemarzniętych i dodać im otuchy" - dodał abp Szewczuk i podziękował kard. Rysiowi za wrażliwość i zachętę do konkretnej pomocy, którą skierował do wiernych Kościoła krakowskiego.

W nocy z 23 na 24 stycznia Rosja zaatakowała Ukrainę za pomocą 396 środków ataku powietrznego, co spowodowało masowe awarie ogrzewania i prądu m.in. w stolicy kraju.

Kard. Ryś w opublikowanym 24 stycznia liście do wiernych przytoczył wiadomość otrzymaną nad ranem, w której arcybiskup kijowsko-halicki Światosław Szewczuk napisał, że "przeżyli kolejną piekielną noc, w Kijowie jest minus 10 stopni, najbardziej ucierpiał Lewy Brzeg Walka o życie, ciepło i światło trwa".

"Nie możemy pozostać obojętni" - podkreślił metropolita krakowski, ogłaszając decyzję o przeznaczeniu całej składki z 1 lutego na pomoc dla Kijowa. Jak zapowiedział, w niedzielę 8 lutego wierni zostaną poinformowani o wysokości zebranych środków oraz o zakupionym sprzęcie.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 29.01.2026 07:54

TAGI| DOBROCZYNNOŚĆ, KOŚCIÓŁ, PAP, UKRAINA, WOJNA

PRZECZYTAJ TAKŻE
20 lat Sekcji Polskiej Pomocy Kościołowi w Potrzebie | Wicepremier Sikorski przekazał kard. Rysiowi podziękowania od szefa ukraińskiego MSZ za pomoc dla Kijowa | Abp Szewczuk: rosyjska propaganda przenika do Watykanu | Ukraina: w 2025 r. nasza Armia Dronów zlikwidowała 240 tys. żołnierzy rosyjskich | USA uzależniają gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy od oddania Donbasu
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Science fiction?

ks. Włodzimierz Lewandowski

Science fiction?

Choć Polskę spowija sieć światłowodów i masztów telefonii komórkowej, cyfrowe wykluczenie nie jest przeszłością. Przybrało inną formę.

Wrócić do podstaw

Andrzej Macura

Wrócić do podstaw

Bywa, że jak człowiek za bardzo zapatrzy się w szczegóły, traci ogląd całości.

Bez ogródek, z wnętrza

Katarzyna Solecka

Bez ogródek, z wnętrza

Podobno to może załatwić sprawę: konfrontacja z rzeczywistością. Załatwić wiele spraw.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Po krzyżem

Zatrzymanie mężczyzny pod zarzutem zniszczenia kapliczek

To kolejna w ostatnich latach dewastacja małych obiektów architektury sakralnej na terenie diecezji.

Papież do Dykasterii Nauki Wiary: Młodym nie przekazano wiary

Papież do Dykasterii Nauki Wiary: Młodym nie przekazano wiary

Wielu młodych żyje bez odniesienia do Boga i Kościoła.

W sądzie

Sędzia ma przeczytać 1,6 tys. tomów akt

Polskie sądownictwo nie jest procesowo przygotowane do prowadzenia tego typu spraw.

Pieski

Wiceminister rolnictwa: każdy pies będzie zaczipowany

W przypadku psów system będzie obligatoryjny, zaś w przypadku kotów - fakultatywny.

Razem, ale...

Francja: Deputowani poparli ustawę eliminującą pojęcie "obowiązku małżeńskiego"

Jeszcze do niedawna odwoływały się do niego niektóre sądy.

Zimą na Podhalu

Podhale: Zakopane na ogrzewaniu awaryjnym, Poronin bez ciepła

Przyczyną awaria geotermii.

List Dykasterii: Gdy świat pęka, konsekrowani mają „trwać”.

List Dykasterii: Gdy świat pęka, konsekrowani mają „trwać”.

Wszystkie formy życia konsekrowanego realizują to samo proroctwo obecności.

Renesans francuskich katedr. Rekordowe liczby pielgrzymów i turystów

Renesans francuskich katedr. Rekordowe liczby pielgrzymów i turystów

Dane pokazują nie tylko sukces turystyczny, ale także głębsze zjawisko kulturowe i duchowe.

Rz: Wciąż chcemy pomagać Ukrainie

Rz: Wciąż chcemy pomagać Ukrainie

Polacy traktują wschodnich sąsiadów bez taryfy ulgowej, czyli poważnie. Jesteśmy wobec nich coraz bardziej sceptyczni, ale zmiana nie jest dramatyczna - czytamy w czwartkowym wydaniu "Rzeczpospolitej".

Wyruszył pierwszy transport z pomocą archidiecezji krakowskiej dla Kijowa

Wyruszył pierwszy transport z pomocą archidiecezji krakowskiej dla Kijowa

To odpowiedź archidiecezji na słowa arcybiskupa kijowsko-halickiego Światosława Szewczuka skierowane do metropolity kard. Grzegorza Rysia.

Abp Sarah Mullally objęła urząd arcybiskupa Canterbury jako pierwsza kobieta na czele Kościoła Anglii

Abp Sarah Mullally objęła urząd arcybiskupa Canterbury jako pierwsza kobieta na czele Kościoła Anglii

To pierwszy przypadek w historii, by kobietę powołano na to stanowisko.

Taki mają klimat

USA: Co najmniej 68 ofiar śmiertelnych ataku zimy

Wschodnie wybrzeże kraju może w weekend nawiedzić kolejna fala śnieżyc i mrozów.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 29.01.2026
« » Styczeń 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
1°C Czwartek
dzień
1°C Czwartek
wieczór
1°C Piątek
noc
0°C Piątek
rano
wiecej »
 