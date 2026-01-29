Pierwszy transport z pomocą dla Kijowa, zawierający 162 agregaty prądotwórcze i 846 nagrzewnic wysłała w środę Caritas Archidiecezji Krakowskiej. To odpowiedź archidiecezji na słowa arcybiskupa kijowsko-halickiego Światosława Szewczuka skierowane do metropolity kard. Grzegorza Rysia.

Jak poinformowała krakowska kuria, środowy transport jest pierwszym z zaplanowanej pomocy dla Ukrainy. Wyruszył on jeszcze przed niedzielną składką na ten cel ogłoszoną w parafiach Archidiecezji Krakowskiej przez kard. Rysia.

- Staramy się działać jak najszybciej, żeby wesprzeć mieszkańców Kijowa i okolic, cierpiących z powodu braku prądu w ciężkim czasie zimowych mrozów - zaznaczył dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej ks. Łukasz Ślusarczyk.

Środowy transport wiezie do poszkodowanych 162 agregaty prądotwórcze i 846 nagrzewnic. W czwartek wcześnie rano wyruszą kolejne cztery busy z pomocą dla mieszkańców Kijowa oraz okolicznych miejscowości - Białej Cerkwi i Bojarki. Krakowscy duchowni zabiorą nim sześć ton żywności (kasza, konserwy, cukier, makarony, zupy w proszku) oraz 10 agregatów prądotwórczych i 20 nagrzewnic.

- W piątek rano jestem umówiony w Kijowie na spotkanie z o. Jarosławem, odpowiedzialnym za organizację pomocy dla mieszkańców z ramienia arcybiskupa kijowsko-halickiego Światosława Szewczuka, a na poniedziałek planujemy już następny transport - dodał dyrektor krakowskiej Caritas.

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK), arcybiskup kijowsko-halicki Światosław Szewczuk skierował do metropolity krakowskiego list, w którym wyraził wdzięczność za błyskawiczną reakcję na apele i za gest solidarności z mieszkańcami Kijowa.

"Apel Eminencji do wiernych Archidiecezji Krakowskiej o datki na generatory dużej mocy i mobilne kotłownie, aby ogrzać tych, którzy cierpią z powodu zimna, współbrzmi ze słowami apostoła Pawła o jednym ciele, jednym duchu i jednej nadziei, budząc falę życzliwości w całej Polsce i innych krajach świata" - napisał ukraiński hierarcha.

"W jednej chwili oczy chrześcijan zwróciły się w stronę Kijowa, dokąd poprzez ludzką troskę i empatię podąża ciepło miłości Chrystusa, aby ogrzać przemarzniętych i dodać im otuchy" - dodał abp Szewczuk i podziękował kard. Rysiowi za wrażliwość i zachętę do konkretnej pomocy, którą skierował do wiernych Kościoła krakowskiego.

W nocy z 23 na 24 stycznia Rosja zaatakowała Ukrainę za pomocą 396 środków ataku powietrznego, co spowodowało masowe awarie ogrzewania i prądu m.in. w stolicy kraju.

Kard. Ryś w opublikowanym 24 stycznia liście do wiernych przytoczył wiadomość otrzymaną nad ranem, w której arcybiskup kijowsko-halicki Światosław Szewczuk napisał, że "przeżyli kolejną piekielną noc, w Kijowie jest minus 10 stopni, najbardziej ucierpiał Lewy Brzeg Walka o życie, ciepło i światło trwa".

"Nie możemy pozostać obojętni" - podkreślił metropolita krakowski, ogłaszając decyzję o przeznaczeniu całej składki z 1 lutego na pomoc dla Kijowa. Jak zapowiedział, w niedzielę 8 lutego wierni zostaną poinformowani o wysokości zebranych środków oraz o zakupionym sprzęcie.