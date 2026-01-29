info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » USA: Co najmniej 68 ofiar śmiertelnych ataku zimy
rss newsletter facebook twitter

USA: Co najmniej 68 ofiar śmiertelnych ataku zimy

Taki mają klimat  
SARAH YENESEL /PAP/EPA Taki mają klimat

Wschodnie wybrzeże kraju może w weekend nawiedzić kolejna fala śnieżyc i mrozów.

Co najmniej 68 osób straciło życie w ostatnich dniach w USA w wyniku ataku zimy - podała w środę telewizja NBC News. Ponad 100 tysięcy odbiorców pozostaje bez prądu w stanach Tennessee i Missisipi. Wschodnie wybrzeże kraju może w weekend nawiedzić kolejna fala śnieżyc i mrozów.

W środę po południu czasu miejscowego ostrzeżenia dotyczące zimowych warunków pogodowych dotyczyły 69 milionów ludzi. Rano tego dnia w Chicago temperatura odczuwalna wyniosła -25 stopni C.

Stacja NBC News podała, że w regionach dotkniętych skutkami ataku zimy zginęło co najmniej 68 osób. Są wśród nich ludzie, którzy zmarli z powodu wyziębienia organizmu, ofiary wypadków samochodowych i wypadków podczas odśnieżania, a także osoby, które zginęły podczas zabawy na lodzie albo śniegu - wylicza CBS.

Jak poinformował burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani, w mieście znaleziono zwłoki 10 osób, lecz nie potwierdzono jeszcze przyczyn zgonu wszystkich z nich.

Sytuacja jest trudna w niektórych częściach południa kraju, które zmagają się ze skutkami ataku zimy i licznymi problemami z dostawami prądu. Władze alarmują, że ludziom, którzy utknęli w domach, zaczyna brakować zapasów, leków i innych podstawowych rzeczy.

W Missisipi na odcinki autostrad zablokowane przez porzucone pojazdy wysłano 135 pługów i żołnierzy Gwardii Narodowej wyposażonych w holowniki.

W stanach Tennessee i Missisipi, gdzie dostęp do niektórych regionów blokują zerwane linie energetyczne i powalone drzewa, ponad 100 tys. odbiorców pozostaje bez dostaw prądu - podała AP.

Według meteorologów zimowe warunki atmosferyczne utrzymają się na wschodnim wybrzeżu USA do przyszłego tygodnia. W najbliższy weekend spodziewana jest kolejna fala mroźnego, arktycznego powietrza. W obu Karolinach - Południowej i Północnej - oraz w Wirginii prawdopodobne są silne śnieżyce.

Narodowa Służba Meteorologiczna USA nie wyklucza, że "może to być najdłuższy okres zimna od kilkudziesięciu lat".

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 29.01.2026 06:41

TAGI| PAP, POGODA, USA, WARUNKI

PRZECZYTAJ TAKŻE
Wenezuela: Wojsko i policja złożyły przysięgę wierności Delcy Rodriguez | USA uzależniają gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy od oddania Donbasu | USA: Pozew przeciwko administracji Trumpa w związku ze śmiercią w Minneapolis | WHO wyraziła ubolewanie z powodu wystąpienia USA | Nigdy nie zapomnimy dokonań naszych żołnierzy
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Science fiction?

ks. Włodzimierz Lewandowski

Science fiction?

Choć Polskę spowija sieć światłowodów i masztów telefonii komórkowej, cyfrowe wykluczenie nie jest przeszłością. Przybrało inną formę.

Wrócić do podstaw

Andrzej Macura

Wrócić do podstaw

Bywa, że jak człowiek za bardzo zapatrzy się w szczegóły, traci ogląd całości.

Bez ogródek, z wnętrza

Katarzyna Solecka

Bez ogródek, z wnętrza

Podobno to może załatwić sprawę: konfrontacja z rzeczywistością. Załatwić wiele spraw.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Po krzyżem

Zatrzymanie mężczyzny pod zarzutem zniszczenia kapliczek

To kolejna w ostatnich latach dewastacja małych obiektów architektury sakralnej na terenie diecezji.

Papież do Dykasterii Nauki Wiary: Młodym nie przekazano wiary

Papież do Dykasterii Nauki Wiary: Młodym nie przekazano wiary

Wielu młodych żyje bez odniesienia do Boga i Kościoła.

W sądzie

Sędzia ma przeczytać 1,6 tys. tomów akt

Polskie sądownictwo nie jest procesowo przygotowane do prowadzenia tego typu spraw.

Pieski

Wiceminister rolnictwa: każdy pies będzie zaczipowany

W przypadku psów system będzie obligatoryjny, zaś w przypadku kotów - fakultatywny.

Razem, ale...

Francja: Deputowani poparli ustawę eliminującą pojęcie "obowiązku małżeńskiego"

Jeszcze do niedawna odwoływały się do niego niektóre sądy.

Zimą na Podhalu

Podhale: Zakopane na ogrzewaniu awaryjnym, Poronin bez ciepła

Przyczyną awaria geotermii.

List Dykasterii: Gdy świat pęka, konsekrowani mają „trwać”.

List Dykasterii: Gdy świat pęka, konsekrowani mają „trwać”.

Wszystkie formy życia konsekrowanego realizują to samo proroctwo obecności.

Renesans francuskich katedr. Rekordowe liczby pielgrzymów i turystów

Renesans francuskich katedr. Rekordowe liczby pielgrzymów i turystów

Dane pokazują nie tylko sukces turystyczny, ale także głębsze zjawisko kulturowe i duchowe.

Rz: Wciąż chcemy pomagać Ukrainie

Rz: Wciąż chcemy pomagać Ukrainie

Polacy traktują wschodnich sąsiadów bez taryfy ulgowej, czyli poważnie. Jesteśmy wobec nich coraz bardziej sceptyczni, ale zmiana nie jest dramatyczna - czytamy w czwartkowym wydaniu "Rzeczpospolitej".

Wyruszył pierwszy transport z pomocą archidiecezji krakowskiej dla Kijowa

Wyruszył pierwszy transport z pomocą archidiecezji krakowskiej dla Kijowa

To odpowiedź archidiecezji na słowa arcybiskupa kijowsko-halickiego Światosława Szewczuka skierowane do metropolity kard. Grzegorza Rysia.

Abp Sarah Mullally objęła urząd arcybiskupa Canterbury jako pierwsza kobieta na czele Kościoła Anglii

Abp Sarah Mullally objęła urząd arcybiskupa Canterbury jako pierwsza kobieta na czele Kościoła Anglii

To pierwszy przypadek w historii, by kobietę powołano na to stanowisko.

Taki mają klimat

USA: Co najmniej 68 ofiar śmiertelnych ataku zimy

Wschodnie wybrzeże kraju może w weekend nawiedzić kolejna fala śnieżyc i mrozów.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 29.01.2026
« » Styczeń 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
1°C Czwartek
dzień
1°C Czwartek
wieczór
1°C Piątek
noc
0°C Piątek
rano
wiecej »
 