Rodriguez ma "już dość rozkazów Waszyngtonu wobec polityków w Wenezueli".

Wenezuelskie wojsko i policja złożyły w środę przysięgę "absolutnej lojalności i podporządkowania" wobec Delcy Rodriguez, która przejęła obowiązki prezydenta kraju i zwierzchnika sił zbrojnych po schwytaniu Nicolasa Maduro przez siły specjalne USA.

- Przysięgamy absolutną lojalność i podporządkowanie pełniącej obowiązki prezydenta Delcy Rodriguez - oświadczył podczas ceremonii w Caracas minister obrony Vladimir Padrino, który wręczył Rodriguez buławę symbolizującą zwierzchnictwo nad armią.

Podobną przysięgę w imieniu policji i służb bezpieczeństwa złożył minister spraw wewnętrznych Diosdado Cabello.

Rodriguez, która wzywała wcześniej do dialogu z opozycją, oświadczyła, że ci, którzy popierają "niszczenie i agresję wobec narodu wenezuelskiego", powinni "zostać w Waszyngtonie". Była to aluzja do odwiedzającej stolicę USA przywódczyni wenezuelskiej opozycji Marii Coriny Machado, która poparła amerykańską interwencję z 3 stycznia.

Amerykańskie siły specjalne pojmały wtedy w Caracas dotychczasowego przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro. Po jego wywiezieniu z kraju obowiązki prezydenta przejęła Rodriguez. Wcześniej zajmowała ona stanowisko wiceprezydentki, na które wyznaczył ją sam Maduro.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump sugerował, że Rodriguez jest skłonna do współpracy z Waszyngtonem. Sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył w środę, że jego kraj może ponownie użyć siły wobec Wenezueli, by wymusić współpracę na tamtejszych władzach, ale - jak ocenił - obecnie nie jest to konieczne.

Agencja Reutera podała natomiast, powołując się na anonimowe źródła, że amerykańskie służby wywiadowcze nie są przekonane, czy Rodriguez spełni żądania Trumpa w zakresie formalnego zerwania relacji z rywalami USA, takimi jak Iran, Chiny i Rosja.

Sama Rodriguez oświadczyła w niedzielę podczas transmitowanego w telewizji spotkania z grupą pracowników sektora naftowego, że ma "już dość rozkazów Waszyngtonu wobec polityków w Wenezueli".