Na tarasie na dachu Bazyliki Świętego Piotra powstanie bistro - podał w czwartek rzymski dziennik "Il Messaggero". Według gazety prowadzone tam prace są zaawansowane i być może zakończą się w tym roku. Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej dementuje te informacje.

To będzie pierwszy taki lokal w tym nadzwyczajnym miejscu i z najpiękniejszym widokiem na plac przed bazyliką watykańską i na panoramę Rzymu - stwierdziła gazeta. Jak wyjaśniła, restauracja będzie znajdować się naprzeciwko figur apostołów, w miejscu dotychczas niedostępnym. Bistro ma zostać urządzone w niektórych znajdujących się tam pomieszczeniach zaplecza. Dziennik przytoczył informacje od źródeł watykańskich, które przekazały, że ostatnio przywieziono tam elementy wyposażenia, co oznacza, że prace są już w dobrym punkcie. Otoczone są one tajemnicą. Gazeta zastrzegła, że sam projekt nie jest nowy i myślano nawet o tym, by zrealizować go przed Rokiem Świętym 2025. Okazało się to jednak niemożliwe z powodu technicznych opóźnień. Obecnie nie wyklucza się, że bistro może zostać ukończone w tym roku, gdy przypada 400-lecie konsekracji bazyliki - poinformowało "Il Messaggero". Na zakończenie gazeta zastanawia się żartobliwie, czy Leon XIV zechce przyjść do bistro na makaron albo na kanapkę.

Aktualizacja:

Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej zdementował informacje, które pojawiły się w niektórych mediach na temat rzekomego otwarcia bistro lub restauracji na tarasie nad Bazyliką św. Piotra. Jak wynika z danych przekazanych przez Biuro Komunikacji Bazyliki Watykańskiej, rozważane jest jedynie rozszerzenie dostępnej powierzchni, obejmujące także istniejący już niewielki punkt gastronomiczny - podaje Vatican News. Jak poinformował Matteo Bruni, „w odpowiedzi na zwiększony ruch pielgrzymkowy analizowana jest możliwość powiększenia powierzchni tarasu udostępnionego zwiedzającym”. Jak dodał, rozwiązanie to „pozwoli zmniejszyć koncentrację odwiedzających wewnątrz Bazyliki oraz będzie sprzyjało atmosferze większego skupienia”. Planowane działania wpisują się w szerszy kontekst organizacyjny i nie oznaczają zmiany charakteru tego miejsca. W tym zakresie możliwe byłoby również powiększenie funkcjonującego już punktu gastronomicznego, który – jak podkreślon