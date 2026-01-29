Wiceminister rolnictwa: każdy pies będzie zaczipowany

W przypadku psów system będzie obligatoryjny, zaś w przypadku kotów - fakultatywny.
Wprowadzimy jednolity system, w którym każdy pies będzie zaczipowany - poinformował w czwartek wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Jacek Czerniak. Zarządzany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa system ma ułatwić identyfikację właścicieli m.in. porzuconych zwierząt.
Projekt dotyczący Krajowego Rejestru Oznaczonych Psów i Kotów ma być przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów jeszcze w czwartek - zadeklarował podczas konferencji podsumowującej kontrole w schroniskach Jacek Czerniak. - Decyzja w tej sprawie ma zapaść o godz. 12 - zapowiedział.
Jednolity system chipowania psów dla całego kraju ma być kompatybilny również z systemami unijnymi. - Każdy pies będzie zaczipowany i zarejestrowany - podkreślił. Dodał, że w systemie znajdą się podstawowe informacje dotyczące właściciela zwierzęcia.
- Jeżeli właściciel psa nagle podejmie decyzję, żeby tego psa gdzieś zostawić - oby nigdy tak się nie działo, to system niezwłocznie sprawdzi, do kogo należał. W ten sposób ograniczymy w jakimś zakresie bezdomność zwierząt - powiedział.
Zapowiedział, że w przypadku psów system będzie obligatoryjny, zaś w przypadku kotów - fakultatywny. - Obowiązkowo rejestrowane będą też zwierzęta znajdujące się w schroniskach - dodał.
System ma być zarządzany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Od redakcji Wiara.pl
Ach ta przemożna chęć kontrolowania wszystkiego i wszystkich. Tylko czekać, aż system obejmie ludzi. Oczywiście najpierw nieobligatoryjnie
Choć Polskę spowija sieć światłowodów i masztów telefonii komórkowej, cyfrowe wykluczenie nie jest przeszłością. Przybrało inną formę.
To kolejna w ostatnich latach dewastacja małych obiektów architektury sakralnej na terenie diecezji.
Wielu młodych żyje bez odniesienia do Boga i Kościoła.
Polskie sądownictwo nie jest procesowo przygotowane do prowadzenia tego typu spraw.
W przypadku psów system będzie obligatoryjny, zaś w przypadku kotów - fakultatywny.
Jeszcze do niedawna odwoływały się do niego niektóre sądy.
Wszystkie formy życia konsekrowanego realizują to samo proroctwo obecności.
Dane pokazują nie tylko sukces turystyczny, ale także głębsze zjawisko kulturowe i duchowe.
Polacy traktują wschodnich sąsiadów bez taryfy ulgowej, czyli poważnie. Jesteśmy wobec nich coraz bardziej sceptyczni, ale zmiana nie jest dramatyczna - czytamy w czwartkowym wydaniu "Rzeczpospolitej".
To odpowiedź archidiecezji na słowa arcybiskupa kijowsko-halickiego Światosława Szewczuka skierowane do metropolity kard. Grzegorza Rysia.
To pierwszy przypadek w historii, by kobietę powołano na to stanowisko.