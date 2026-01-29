Podhale: Zakopane na ogrzewaniu awaryjnym, Poronin bez ciepła

Duża awaria sieci ciepłowniczej Geotermii Podhalańskiej pozbawiła dostaw ciepła odbiorców w Poroninie oraz części Białego Dunajca. W Zakopanem, gdzie znajduje się największa liczba odbiorców geotermii, uruchomiono awaryjne ogrzewanie gazowe - poinformowała PAP spółka.

Awaria pojawiła się w środę rano, około godz. 6.00, i od tego czasu prowadzone są nieprzerwane prace naprawcze. Jak przekazała PAP PEC Geotermia Podhalańska S.A., uszkodzeniu uległa magistrala ciepłownicza na odcinku Bańska Niżna - Zakopane, a przyczyna zdarzenia będzie badana po zakończeniu prac.

Przerwa w dostawie ciepła dotyczy części Białego Dunajca oraz wszystkich odbiorców na terenie Poronina. Jak zapewnia Geotermia Podhalańska, odbiorcy ciepła sieciowego w Zakopanem, gdzie awaryjnie uruchomiono ogrzewanie gazowe, mogą odczuwać przejściowe niedogodności, w tym niedogrzewanie budynków.

Całkowita moc zainstalowana systemu grzewczego Geotermii Podhalańskiej wynosi 133,9 MW, z czego 94,8 MW pochodzi bezpośrednio z energii geotermalnej. W 2024 r. sprzedaż ciepła wyniosła 512 teradżuli, a system zasilał blisko 1870 obiektów, w tym m.in. budynki mieszkalne, hotele i budynki użyteczności publicznej.