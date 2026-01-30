W poniedziałek formalnie rozpoczynają się ferie zimowe w kolejnych sześciu województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, zachodniopomorskim, małopolskim i opolskim. Uczniowie z tych terenów dwutygodniową przerwę w nauce będą mieli do 15 lutego.
Z kolei uczniowie z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego w poniedziałek wracają do szkół. Mieli oni w tym roku przerwę w nauce jako pierwsi w kraju. Odpoczywali od 19 stycznia.
Jako ostatni - od 16 lutego do 1 marca - wypoczywać będą uczniowie z województw: podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i śląskiego.
Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach ogłasza minister edukacji na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. W tym roku po raz pierwszy ferie są w trzech terminach, a nie w czterech, jak w latach poprzednich.
Następna przerwa w nauce w szkołach - na Wielkanoc - przypada od 2 do 7 kwietnia.
Aktywność wielu urzędów nauczycielskich (Kościoła) jest problemem od dłuższego już czasu. Można byłoby prowadzić oddzielny, zajmujący się ich demaskowaniem serwis.
W związku z dramatyczną sytuacją w tym kraju.
Ze skutkiem natychmiastowym nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym - oświadczył w czwartek ambasador USA w Polsce Tom Rose. Powodem decyzji są - dodał - "oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta USA Donalda Trumpa".
"Dzieci mają prawo do miłości ojca i matki. Zarówno ojciec, jak i matka są niezbędni dla integralnego i harmonijnego rozwoju dziecka."
"Dzieci mają prawo do miłości ojca i matki. Zarówno ojciec, jak i matka są niezbędni dla integralnego i harmonijnego rozwoju dziecka."
- Od nienawiści chroń nas, Boże! - napisał na Facebooku proboszcz ks. dr Dariusz Madejczyk.
Zbliża się Dzień Modlitwy i Solidarności z Osobami Skrzywdzonymi.
Pożar ugaszono dzięki szybkiej reakcji parafianina, który wszedł do wypełnionej dymem świątyni.
W części z nich dyrektorzy organizują nauczanie zdalne.
Ukraińscy żołnierze mogą nadal korzystać tylko z terminali wpisanych na tzw. białą listę.
To odpowiedź armii na niedawne ataki.