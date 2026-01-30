info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » W poniedziałek rozpoczynają się ferie w kolejnych sześciu województwach
W poniedziałek rozpoczynają się ferie w kolejnych sześciu województwach

W poniedziałek rozpoczynają się ferie w kolejnych sześciu województwach  
ks. Piotr Sroga /Foto Gość I to są ferie!

W poniedziałek formalnie rozpoczynają się ferie zimowe w kolejnych sześciu województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, zachodniopomorskim, małopolskim i opolskim. Uczniowie z tych terenów dwutygodniową przerwę w nauce będą mieli do 15 lutego.

Z kolei uczniowie z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego w poniedziałek wracają do szkół. Mieli oni w tym roku przerwę w nauce jako pierwsi w kraju. Odpoczywali od 19 stycznia.

Jako ostatni - od 16 lutego do 1 marca - wypoczywać będą uczniowie z województw: podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i śląskiego.

Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach ogłasza minister edukacji na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. W tym roku po raz pierwszy ferie są w trzech terminach, a nie w czterech, jak w latach poprzednich.

Następna przerwa w nauce w szkołach - na Wielkanoc - przypada od 2 do 7 kwietnia.

PAP |

dodane 30.01.2026 08:32

