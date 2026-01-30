info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » POLSA: chińska rakieta może wejść w atmosferę ziemską pomiędzy godz. 7 a 13
POLSA: chińska rakieta może wejść w atmosferę ziemską pomiędzy godz. 7 a 13

Zimowe niebo  
Marek Piekara /Foto Gość Zimowe niebo

Gdzie mogłaby spaść w Polsce?

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) powołując się na najnowsze dane o położeniu orbitalnym chińskiej rakiety, która w piątek może przelatywać nad Polską szacuje, że obiekt może wejść w atmosferę ziemską pomiędzy godz. 7.04 a 13.12 czasu polskiego.  Agencja zapewniła, że monitoruje sytuację.

O możliwości wejścia w atmosferę Ziemi fragmentu chińskiej rakiety ostrzegło w czwartek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które zacytowało komunikat Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA). Jak informowano sytuacja związana jest z naturalnym procesem deorbitacji rakiety.

W piątek POLSA poinformowała, że według najnowszych dostępnych informacji o położeniu orbitalnym, szacuje się, że obiekt ZQ-3 R/B wejdzie w atmosferę Ziemi w piątek pomiędzy godz. 7.04 a 13.12 czasu polskiego.

Agencja poinformowała, że możliwe są przeloty rakiety nad terytorium Polski: nad Bieszczadami (godz. 8.23), w pasie linii brzegowej Morza Bałtyckiego (od Szczecina po Hel, godz. 9.54), oraz Suwalszczyzną (od Mierzei Wiślanej po granicę z Białorusią w okolicach Dąbrowy Białostockiej, godz. 11.55).

"Ze względu na szacowaną masę (11000 kg) oraz nieznaną strukturę obiektu ZQ-3 R/B zwracamy uwagę, że może on nie ulec całkowitemu spaleniu w atmosferze Ziemi. Szczątki obiektu mogą dotrzeć do powierzchni Ziemi wzdłuż ostatniej trajektorii" - przekazała POLSA w komunikacie.

Agencja zapewniła, że Centrum Operacyjne SSA POLSA monitoruje sytuację, wykorzystując w tym celu nie tylko dostępne dane o trajektorii obiektu, ale również obserwacje optyczne wykonywane przy pomocy teleskopów sieci POLON.

"Operatorzy Centrum prowadzą obserwacje za każdym razem, kiedy obiekt jest w zasięgu naszych teleskopów, m.in. zaobserwowany został przelot obiektu na wysokości ok. 200 km nad powierzchnią Ziemi z obserwatorium POLON-Afryka (RPA)" - podała POLSA.

Dodała, że krajowe służby i instytucje "są na bieżąco informowane wg obowiązujących porozumień i procedur operacyjnych. POLSA pozostaje również w stałym kontakcie i wymianie danych z partnerstwem EUSST". (PAP)

mchom/ mark/

PAP |

dodane 30.01.2026 08:22

TAGI| BEZPIECZEŃSTWO, KOSMOS, NAUKA, OSTRZEŻENIE, PAP, POGODA, POLSA, RCB

Papież gorzko: Są środki na aborcje, nie ma dla matek i rodzin

Papież gorzko: Są środki na aborcje, nie ma dla matek i rodzin

"Dzieci mają prawo do miłości ojca i matki. Zarówno ojciec, jak i matka są niezbędni dla integralnego i harmonijnego rozwoju dziecka."

