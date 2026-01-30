info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » 19 milionów złotych, 21 tysięcy paczek i łzy wzruszenia. Tak „tak niewiele” zmieniło życie tysięcy ludzi
19 milionów złotych, 21 tysięcy paczek i łzy wzruszenia. Tak „tak niewiele” zmieniło życie tysięcy ludzi

19 milionów złotych, 21 tysięcy paczek i łzy wzruszenia. Tak „tak niewiele” zmieniło życie tysięcy ludzi  
Vatican Media Akcja „TAK nieWiele" przyciąga z roku na rok coraz więcej osób, które chcą okazać serce przez drobne, spersonalizowane prezenty.

Zaczęło się od 200 paczek i jednej wizyty w DPS-ie. Dziś to 19 milionów złotych realnej pomocy, 21 tysięcy prezentów wręczonych w Wigilię i tysiące historii, które przywracają godność. Bożonarodzeniowe akcje Fundacji Małych Stópek i Fundacji Donum Vitae pokazują, że drobny gest - krem do rąk, kawa czy kredki - potrafi zmienić czyjeś życie na zawsze.

19 milionów złotych – tyle wynosi łączna wartość wsparcia przekazanego potrzebującym podczas bożonarodzeniowych akcji Fundacji Małych Stópek we współpracy z Fundacją Donum Vitae. Dzięki zaangażowaniu tysięcy darczyńców i wolontariuszy z całej Polski pomoc trafiła do dzieci, samotnych matek, osób chorych, starszych i ubogich - informuje Vatican News.

Od 200 do 21 tysięcy paczek

„Gdy kilka lat temu zaczynaliśmy, to było 200 paczek, w tym roku ponad 21 tysięcy – to coś niesamowitego" – podkreśla w rozmowie z Radiem Watykańskim - Vatican News ks. Tomasz Kancelarczyk, kapłan archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej oraz prezes Fundacji Małych Stópek. To właśnie akcja „TAK nieWiele" przyciąga z roku na rok coraz więcej osób, które chcą okazać serce przez drobne, spersonalizowane prezenty.

Miniona odsłona akcji objęła blisko 700 placówek w całym kraju. W Wigilię przekazano 21 189 paczek o łącznej wartości 4 mln zł. Trafiły one do rąk dzieci, samotnych mam, osób z niepełnosprawnością oraz seniorów. „Ta forma bardzo odpowiada darczyńcom – to są paczki przygotowane dla konkretnej osoby, której imię znamy, przekazywane pod nadzorem koordynatora. To fundament tego sukcesu" – dodaje kapłan.

„Tak niewiele", a znaczy tak dużo

Pomysł na akcję zrodził się spontanicznie, gdy ks. Kancelarczyk odwiedzał DPS w Moryniu. Widząc potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną, postanowił działać. Nazwa akcji powstała, gdy jedna z osób z fundacji, patrząc na skromną listę próśb podopiecznych, westchnęła: „Ale to jest przecież tak niewiele". To zwykle krem do rąk, puzzle, czapka, kawa albo kredki.

Choć początkowo limit wartości paczki wynosił 100 zł, na prośbę samych darczyńców podniesiono go do 150 zł. W praktyce wiele osób znacznie przekraczało tę sumę, chcąc podarować potrzebującym coś wyjątkowego.

Skala pomocy: Paczuszka dla Maluszka i wsparcie dla ubogich

Równolegle odbyła się 13. odsłona akcji „Paczuszka dla Maluszka". W 1942 miejscach w całej Polsce zebrano dary o wartości ponad 14 mln zł. Pomoc trafiła do 479 placówek, w tym domów samotnej matki, hospicjów dziecięcych i oddziałów noworodkowych.

Z kolei w ramach inicjatywy „Paczka dla Ubogiego" przygotowano 13 580 paczek dla osób bezdomnych. W dotarciu do nich kluczową rolę odegrały siostry zakonne. „One mają z nimi najlepszy kontakt. Kilka lat temu mieliśmy zaledwie 2 tysiące zgłoszeń, teraz kilkanaście tysięcy" – zaznacza ks. Kancelarczyk. Dodatkowo fundacja przekazała palety z chemią gospodarczą do wszystkich domów samotnej matki w Polsce (wartość ok. 250 tys. zł).

„Nie zasłużyłam na nic" – poruszające świadectwo

Wśród tysięcy historii jedna szczególnie zapadła w pamięć ks. Tomaszowi. Dotyczyła młodej podopiecznej zakładu poprawczego, która w liście do fundacji zrezygnowała z prezentu dla siebie. Napisała: „Mnie się żaden prezent nie należy, bo nic dobrego w życiu nie zrobiłam. Chcę tylko prezent dla mojej mamy, której tyle przykrości uczyniłam, i dla mojej siostry, która cały czas we mnie wierzy". Darczyńcy nie pozostali obojętni – przygotowali paczki dla rodziny, ale także dla samej autorki listu.

Moment wręczenia prezentów w poprawczaku był zaskoczeniem dla wszystkich obecnych. „Gdy dziewczyna zobaczyła, że mimo wszystko ktoś o niej pamiętał, w pomieszczeniu zapanował zbiorowy płacz wzruszenia" – wspomina ks. Tomasz. Jak zaznacza, to właśnie te łzy wdzięczności i przywrócone poczucie godności są najpiękniejszym i najważniejszym podsumowaniem pracy fundacji.

Tomasz Zielenkiewicz

VATICANNEWS.VA |

dodane 30.01.2026 08:45

TAGI| BRACTWO MAŁYCH STÓPEK, FUNDACJA DONUM VITAE , FUNDACJA MAŁYCH STÓPEK, KS. TOMASZ KANCELARCZYK, PACZUSZKA DLA MALUSZKA, TAK NIEWIELE

