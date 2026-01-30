Jest zgoda w rządzie na przyjęcie ustawy chroniącej funkcję produkcyjną wsi; mam nadzieję, że uda się to w pierwszej połowie 2026 r. - powiedział w piątek minister rolnictwa Stefan Krajewski. Poinformował, że trwają rozmowy o odblokowaniu rynków Mercosuru na polskie jabłka.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski w piątek w radiu RMF FM był pytany, kiedy powstanie ustawa o ochronie funkcji produkcyjnej wsi.

- Jest to przedmiotem prac międzyresortowych, bo też wymaga innych przepisów kodeks cywilny i karny. Chcemy zabezpieczyć interes tych, którzy od pokoleń mieszkają na wsi i prowadzą działalność, czy to rolniczą, czy okołorolniczą - powiedział minister.

Krajewski zwrócił uwagę, że wieś jest miejscem produkcji, gdzie mogą być uciążliwe dźwięki i zapachy charakterystyczne dla produkcji rolniczej i przemysłowej. Dodał, że chodzi o to, żeby nowi mieszkańcy wsi, którzy się na niej osiedlają, często pochodzący z miast, nie dążyli do zamknięcia gospodarstwa rolnego lub ograniczenia jego działalności ze względu na jego uciążliwości. Minister przyznał, że jest coraz więcej prób ograniczania funkcji gospodarstw przez nowych mieszkańców wsi.

- Mam nadzieję, że w I połowie 2026 r. uda nam się tę ustawę przyjąć. Jest na to zgoda w rządzie. Jest to jeden z projektów kluczowych dla polskiego rządu - podkreśli Krajewski.

Minister przekazał też, że trwają rozmowy o odblokowaniu rynków Mercosuru na polskie jabłka. - Również polskie słodycze cieszą się ogromnym zainteresowaniem na rynku brazylijskim, także alkohole - dodał.

Stwierdził też, że rolnikom, którzy poniosą straty z tytułu umowy z Mercosurem, powinny być wypłacane rekompensaty z potencjalnych zysków z tytułu tej umowy innych branż. - Przeciwko takiemu rozwiązaniu jest minister Niemiec i minister Danii, (...) ale wielu ministrów poparło takie działania. Będziemy robić wszystko, żeby takie rozwiązanie zadziałało - zapewnił Krajewski.

Dodał, że rząd będzie starał się rozszerzyć listę polskich produktów chronionych w ramach Mercosuru m.in. o jabłka grójeckie, żywność ekologiczną wysokiej jakości i kolejne alkohole.

KE zawarła umowę z krajami Ameryki Południowej należącymi do organizacji Mercosur 17 stycznia na szczycie w stolicy Paragwaju, Asuncion. Wcześniejsza debata dotycząca umowy stała się osią głębokiego podziału w Europie. Ostatecznie państwa członkowskie UE dały zgodę na jej zawarcie, ale przy sprzeciwie Austrii, Francji, Irlandii, Polski i Węgier. Do zatwierdzenia umowy doszło mimo masowych protestów rolników w wielu krajach UE - również w Polsce. Rolnicy obawiają się otwarcia rynku na produkty rolne z Mercosuru, które są produkowane taniej, bo m.in. nie muszą spełniać wysokich standardów sanitarnych UE.

Od redakcji Wiara.pl

Karuzeli informacyjnej w kwestii umowy z Mercosurem ciąg dalszy. Nie ma jej, ale jest, nie chronimy naszych rolników, ale będziemy ich chronić... Mądry Polak po szkodzie? Wychodzi na to, że parę miesięcy później.