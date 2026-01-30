info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Krajewski: jest zgoda w rządzie na przyjęcie ustawy chroniącej funkcję produkcyjną wsi
rss newsletter facebook twitter

Krajewski: jest zgoda w rządzie na przyjęcie ustawy chroniącej funkcję produkcyjną wsi

Na polu  
HENRYK PRZONDZIONO /Foto Gość Na polu

Jest zgoda w rządzie na przyjęcie ustawy chroniącej funkcję produkcyjną wsi; mam nadzieję, że uda się to w pierwszej połowie 2026 r. - powiedział w piątek minister rolnictwa Stefan Krajewski. Poinformował, że trwają rozmowy o odblokowaniu rynków Mercosuru na polskie jabłka.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski w piątek w radiu RMF FM był pytany, kiedy powstanie ustawa o ochronie funkcji produkcyjnej wsi.

- Jest to przedmiotem prac międzyresortowych, bo też wymaga innych przepisów kodeks cywilny i karny. Chcemy zabezpieczyć interes tych, którzy od pokoleń mieszkają na wsi i prowadzą działalność, czy to rolniczą, czy okołorolniczą - powiedział minister.

Krajewski zwrócił uwagę, że wieś jest miejscem produkcji, gdzie mogą być uciążliwe dźwięki i zapachy charakterystyczne dla produkcji rolniczej i przemysłowej. Dodał, że chodzi o to, żeby nowi mieszkańcy wsi, którzy się na niej osiedlają, często pochodzący z miast, nie dążyli do zamknięcia gospodarstwa rolnego lub ograniczenia jego działalności ze względu na jego uciążliwości. Minister przyznał, że jest coraz więcej prób ograniczania funkcji gospodarstw przez nowych mieszkańców wsi.

- Mam nadzieję, że w I połowie 2026 r. uda nam się tę ustawę przyjąć. Jest na to zgoda w rządzie. Jest to jeden z projektów kluczowych dla polskiego rządu - podkreśli Krajewski.

Minister przekazał też, że trwają rozmowy o odblokowaniu rynków Mercosuru na polskie jabłka. - Również polskie słodycze cieszą się ogromnym zainteresowaniem na rynku brazylijskim, także alkohole - dodał.

Stwierdził też, że rolnikom, którzy poniosą straty z tytułu umowy z Mercosurem, powinny być wypłacane rekompensaty z potencjalnych zysków z tytułu tej umowy innych branż. - Przeciwko takiemu rozwiązaniu jest minister Niemiec i minister Danii, (...) ale wielu ministrów poparło takie działania. Będziemy robić wszystko, żeby takie rozwiązanie zadziałało - zapewnił Krajewski.

Dodał, że rząd będzie starał się rozszerzyć listę polskich produktów chronionych w ramach Mercosuru m.in. o jabłka grójeckie, żywność ekologiczną wysokiej jakości i kolejne alkohole.

KE zawarła umowę z krajami Ameryki Południowej należącymi do organizacji Mercosur 17 stycznia na szczycie w stolicy Paragwaju, Asuncion. Wcześniejsza debata dotycząca umowy stała się osią głębokiego podziału w Europie. Ostatecznie państwa członkowskie UE dały zgodę na jej zawarcie, ale przy sprzeciwie Austrii, Francji, Irlandii, Polski i Węgier. Do zatwierdzenia umowy doszło mimo masowych protestów rolników w wielu krajach UE - również w Polsce. Rolnicy obawiają się otwarcia rynku na produkty rolne z Mercosuru, które są produkowane taniej, bo m.in. nie muszą spełniać wysokich standardów sanitarnych UE. 

Od redakcji Wiara.pl

Karuzeli informacyjnej w kwestii umowy z Mercosurem ciąg dalszy. Nie ma jej, ale jest, nie chronimy naszych rolników, ale będziemy ich chronić... Mądry Polak po szkodzie? Wychodzi na to, że parę miesięcy później. 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 30.01.2026 14:30

TAGI| GOSPODARKA, HANDEL, MRIRW, PAP, ROLNICTWO, RZĄD

PRZECZYTAJ TAKŻE
Zboża: ile produkujemy, ile importujemy? | Francuski rząd: jeśli Komisja Europejska zignoruje głos PE ws. Mercosuru, to naruszy demokrację | PE poparł wniosek o skierowanie umowy z Mercosurem do TSUE | Chiny i Kanada znoszą część barier handlowych | Kwestia Grenlandii mocno komplikuje relacje USA - UE
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Roma locuta...

ks. Włodzimierz Lewandowski

Roma locuta...

Aktywność wielu urzędów nauczycielskich (Kościoła) jest problemem od dłuższego już czasu. Można byłoby prowadzić oddzielny, zajmujący się ich demaskowaniem serwis.

Ludzkie życie pieskie

Andrzej Macura

Ludzkie życie pieskie

Potraktować kogoś jak psa. Hm. Dziś zaczyna znaczyć, że po królewsku.

Tak, jest

Katarzyna Solecka

Tak, jest

Nie jesteśmy gotowi. Boże słowo takimi właśnie nas zastaje: w półkroku.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

KEP: 15 lutego w polskich diecezjach zbiórka na pomoc Ukrainie

KEP: 15 lutego w polskich diecezjach zbiórka na pomoc Ukrainie

W związku z dramatyczną sytuacją w tym kraju.

Leon XIV zaprasza do modlitwy za dzieci nieuleczalnie chore

Leon XIV zaprasza do modlitwy za dzieci nieuleczalnie chore

Papieska intencja modlitewna na luty.

Ambasador USA w Polsce: Nie będziemy już utrzymywać kontaktów z marszałkiem Sejmu Czarzastym

Ambasador USA w Polsce: Nie będziemy już utrzymywać kontaktów z marszałkiem Sejmu Czarzastym

Ze skutkiem natychmiastowym nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym - oświadczył w czwartek ambasador USA w Polsce Tom Rose. Powodem decyzji są - dodał - "oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta USA Donalda Trumpa".

Papież gorzko: Są środki na aborcje, nie ma dla matek i rodzin

Papież gorzko: Są środki na aborcje, nie ma dla matek i rodzin

"Dzieci mają prawo do miłości ojca i matki. Zarówno ojciec, jak i matka są niezbędni dla integralnego i harmonijnego rozwoju dziecka."

Papież gorzko: Są środki na aborcje, nie ma dla matek i rodzin

Papież gorzko: Są środki na aborcje, nie ma dla matek i rodzin

"Dzieci mają prawo do miłości ojca i matki. Zarówno ojciec, jak i matka są niezbędni dla integralnego i harmonijnego rozwoju dziecka."

Satanistyczne znaki i pogróżki na kościele w Poznaniu

Satanistyczne znaki i pogróżki na kościele w Poznaniu

- Od nienawiści chroń nas, Boże! - napisał na Facebooku proboszcz ks. dr Dariusz Madejczyk.

Abp Polak: chcemy stanąć przy wszystkich skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym

Abp Polak: chcemy stanąć przy wszystkich skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym

Zbliża się Dzień Modlitwy i Solidarności z Osobami Skrzywdzonymi.

Usiłowano podpalić monumentalną gotycką bazylikę

Usiłowano podpalić monumentalną gotycką bazylikę

Pożar ugaszono dzięki szybkiej reakcji parafianina, który wszedł do wypełnionej dymem świątyni.

Zimno!

MEN: z powodu niskich temperatur zajęcia odwołano w 532 szkołach

W części z nich dyrektorzy organizują nauczanie zdalne.

Zniszczenia w elektrociepłowni Darnicka po rosyjskim ataku rakietowym

Ukraina: terminale Starlink Rosjan w Ukrainie są już zablokowane

Ukraińscy żołnierze mogą nadal korzystać tylko z terminali wpisanych na tzw. białą listę.

I tak bez końca...

Pakistan: do 216 wzrosła liczba zabitych separatystów w Beludżystanie

To odpowiedź armii na niedawne ataki.

Przed telewizorami

Kara śmierci za oglądanie... seriali

Albo słuchanie muzyki. To w Korei Północnej.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 06.02.2026
« » Luty 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
2°C Piątek
noc
2°C Piątek
rano
5°C Piątek
dzień
6°C Piątek
wieczór
wiecej »
 