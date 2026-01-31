info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Wzrósł wskaźnik zachorowalności na grypę. Szczyt w ciągu najbliższych dwóch tygodni
Wzrósł wskaźnik zachorowalności na grypę. Szczyt w ciągu najbliższych dwóch tygodni

Wzrósł wskaźnik zachorowalności na grypę. Szczyt w ciągu najbliższych dwóch tygodni  
Główny Inspektor Sanitarny Paweł Grzesiowski powiedział PAP, że jesteśmy jeszcze przed szczytem zachorowań na grypę, który nastąpi w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

W ostatnich tygodniach wzrósł wskaźnik zachorowalności na grypę. Na początku stycznia odnotowano 70 przypadków zachorowań na 100 tys. mieszkańców, a w drugiej połowie stycznia – już prawie 270 przypadków – wynika z danych portalu ezdrowie.gov.pl.

Grzesiowski przekazał, że za większość zachorowań odpowiada podtyp K wirusa grypy typu A(H3N2). – Dostępne w tym sezonie szczepionki mają około 70 proc. skuteczność wobec wariantu K. Obniżają ryzyko zachorowania i ciężkiego przebiegu choroby – dodał.

GIS podkreślił, że duże mrozy „nie zabijają wirusów”. – To mit. Wirusy są bardzo odporne na niskie temperatury – dodał.

W sezonie 2025/2026 przeciwko grypie zaszczepiło się 2,2 mln osób – wynika z danych portalu ezdrowie. W sezonie 2024/2025 szczyt zachorowań przypadł na koniec stycznia i było to 365 przypadków na 100 tys. osób. Zaszczepionych w ubiegłym sezonie było 1,8 mln osób.

W związku z dużą liczbą zachorowań na grypę i inne infekcje niektóre szpitale wprowadziły czasowe ograniczenia przyjmowania pacjentów. Wojewódzki Szpital Zespolony (WSzZ) w Płocku zalecił odwiedzającym stosowanie masek ochronnych i ograniczył liczbę odwiedzających do jednej osoby.

W związku ze szczytowym okresem zachorowań na grypę, trwającym od stycznia do marca, Państwowa Inspekcja Sanitarna (sanepid) zaleca szczepienia przeciw grypie, przede wszystkim osobom w grupach ryzyka: dzieciom do 14. roku życia, dorosłym powyżej 50. roku życia, osobom z przewlekłymi schorzeniami, kobietom w ciąży, pracownikom ochrony zdrowia, pracownikom oświaty oraz placówkom opieki długoterminowej. Sanepid zaleca częstsze mycie rąk, zakrywanie ust podczas kaszlu, zachowanie dystansu społecznego (1,5 m), noszenie masek ochronnych we wszystkich miejscach, gdzie występują duże skupiska osób o nieznanym statusie zdrowotnym, wprowadzenie pracy zdalnej w większym zakresie, pozostawanie w samoizolacji domowej osób chorych przez 5-7 dni. 

PAP/ps

GOSC.PL |

dodane 31.01.2026 10:30

