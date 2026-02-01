Według Rządowego Centrum Bezpieczeństwa tej zimy w Polsce z powodu wychłodzenia zmarło już 37 osób. Łódzka policja poinformowała w niedzielę o znalezieniu zwłok mężczyzny; prawdopodobnie zmarł z powodu wychłodzenia organizmu. IMGW wydał alerty 2. stopnia dla części północnej i wschodniej Polski.
O odnalezieniu zwłok mężczyzny poinformował PAP w niedzielę Adam Dembiński, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Zmarłego znaleźli w sobotę ok. godz. 18 policjanci patrolujący miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne.
- W załomie budynku przy ul. Sienkiewicza patrol natrafił na mężczyznę, który nie dawał oznak życia. Lekarz wezwany na miejsce stwierdził zgon, a ponieważ zmarły nie miał na ciele żadnych widocznych obrażeń, miejsce znalezienia człowieka i okoliczności wskazują, że zmarł najprawdopodobniej na skutek wychłodzenia organizmu. Ostateczną przyczynę zgonu ustalą biegli po sekcji zwłok - powiedział PAP Dembiński.
Według dobowego raportu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa od 1 listopada 2025 r. w Polsce z powodu wychłodzenia zmarło 37 osób (najwięcej w Lubelskim - 6). To najwięcej ofiar zimna w ostatnich czterech sezonach zimowych. Dla porównania zimą 2024/2025 z zimna zmarło 14 osób, w sezonie 2023/2024 28 osób, a rok wcześniej 21 osób.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym mrozem dla większości kraju. Ostrzeżenia 2. stopnia (wydawane, kiedy spadek prognozowanej temperatury sięga poziomu 25-30 stopni poniżej zera) obejmują pas północnej i wschodniej Polski. W najbliższe dwie noce temperatura może tam spaść do -25 stopni Celsjusza, a porywisty, wschodni wiatr może dodatkowo potęgować odczucie chłodu.
"Dzieci mają prawo do miłości ojca i matki. Zarówno ojciec, jak i matka są niezbędni dla integralnego i harmonijnego rozwoju dziecka."
