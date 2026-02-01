Awarie wodociągów i sieci ciepłowniczych i kanalizacyjnych w Polsce

Silne mrozy spowodowały liczne awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w dużych polskich miastach. Brak wody dotknął m.in. mieszkańców Warszawy, Łodzi, Poznania i Suwałk.

Radio Kolor poinformowało w niedzielę popołudniu, że Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w Warszawie zmaga się z serią awarii, które odcięły dopływ wody m.in. na Mokotowie, Ursynowie i Białołęce.

Jak zaznaczono, mieszkańcy kilku adresów na Żoliborzu muszą liczyć się z zimnymi kaloryferami.

Wyjaśniono, że do usterek doszło niemal jednocześnie w różnych częściach miasta. Najpoważniejsza sytuacja dotyczy rejonu Augustówki oraz Ursynowa, gdzie lista "suchych" kranów jest najdłuższa. Na Mokotowie 16 bloków jest bez wody.

"Poważne utrudnienia występują również na Ursynowie, gdzie do awarii doszło około godz. 10. Sucho w kranach mają mieszkańcy domów przy ulicach o tanecznych nazwach oraz przy Puławskiej" - podało Radio Kolor.

Na Białołęce wody nie ma przy ul. Ceglanej (4, 8A), Dyliżansowej (14A) oraz Józefa Mehoffera (63, 65). Naprawy potrwają najdłużej w Wesołej, gdzie utrudnienia dotyczą ulicy Uroczej (numery: 86A, B, C; 88A, B, C; 90A, B, C).

MPWiK informuje, że problemy z dostawami wody występują również we Włochach.

Na Żoliborzu doszło do awarii sieci ciepłowniczej. Veolia Energia Warszawa informuje o przerwie w dostawach ciepła w rejonie ulicy Przasnyskiej 6A.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi w komunikacie opublikowanym w niedzielę o godz. 14.30 poinformował o awariach wodociągowych, które spowodowały brak wody: na ulicy Zielnej 8 i 19, na ulicy Nizinnej od nr 1 do 45 i od nr 2 do 32, na ulicy Czackiego od nr 1 do 13, na Kowieńskiej 16/18 i 20, na ul. Zagłoby 15, Targowej od nr 28 do 30 oraz od nr 27 do 35, a także na ulicach Helskiej, Grudziądzkiej, Swojskiej i Zbąszyńskiej. W miejscach tych zapewniono dowóz wody beczkowozami.

W niektórych miejscach zapowiedziano przywrócenie dostawy wody w godzinach popołudniowych w niedzielę lub w godzinach nocnych.

Poznański AQUANET poinformował w niedzielę na swojej stronie o awarii wodociągu przy ul. Stęszewskiej 10, co spowodowało brak wody w rejonach Stęszewskiej i Rakoniewickiej do godzin popołudniowych.

W Suwałkach (Podlaskie) z powodu rozszczelnienia sieci wodociągowej zamknięty został dla ruchu odcinek ulicy Kościuszki w centrum tego miasta - od skrzyżowania z ul. Wigierską do ul. Mickiewicza.

Magistrat poinformował w niedzielę, że przyczyną awarii są utrzymujące się niskie temperatury.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach poinformowało o konieczności wstrzymania dostaw wody dla mieszkańców. Prace naprawcze zaplanowano do godziny 23.

- Służby techniczne pracują nad jak najszybszym usunięciem usterki i przywróceniem pełnej funkcjonalności sieci - poinformował magistrat.

Władze miasta proszą kierowców o korzystanie z objazdów.