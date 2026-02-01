info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Przed nami najzimniejsza noc, odczuwalna do minus 38 st. C
Przed nami najzimniejsza noc, odczuwalna do minus 38 st. C

Zima  
Henryk Przondziono /Foto Gość Zima

Dzisiaj w nocy w Suwałkach temperatura może spaść do minus 29 st. C.

Przed nami najzimniejsza noc, odczuwalna temperatura sięgnie nawet minus 38 st. C. Z powodu wychłodzenia organizmu zmarło już 38 osób - poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański po niedzielnej odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

Podczas briefingu prasowego podsumowującego odprawę w RCB Szczepański podkreślił, że noc z niedzieli na poniedziałek będzie jedną z najzimniejszych w ostatnim czasie.

- Szacujemy, że dzisiaj w nocy w Suwałkach temperatura może spaść do minus 29 st., natomiast według Instytutu (Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PAP) ta temperatura odczuwalna to może być nawet 36-38 st. ujemnej temperatury - powiedział.

Dodał, że zimne masy powietrza obejmą swoim zasięgiem przede wszystkim ścianę wschodnią, a także północną i wschodnią część województwa mazowieckiego, część województwa pomorskiego, a także województwo lubelskie.

Wiceminister przekazał, że w ciągu minionej doby śmierć z powodu wychłodzenia organizmu poniosła kolejna osoba, co oznacza, że statystyka ofiar śmiertelnych tegorocznej zimy wzrosła do 38 osób (dla porównania, w analogicznym okresie rok wcześniej było to 16 osób).

Służby czekają na wyniki sekcji zwłok dwóch kolejnych osób, których ciała odnaleziono w pustostanie na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

- Jeśli tak by się stało (osoby te zmarłyby z powodu zimna - PAP), to ta statystyka wzrasta do 40 ofiar tej zimy - podsumował.

Wyjaśnił, że wszystkie służby, w tym 8,6 tys. policjantów, są zaangażowane w przeszukiwania pustostanów, altanek śmietnikowych, a także studzienek kanalizacyjnych, w których schronienia mogą szukać osoby w kryzysie bezdomności.

Z myślą o nich są udostępniane m.in. specjalne namioty, a także dworce kolejowe - ostatniej nocy na dworcu w Olsztynie spało 20 osób bezdomnych. 

PAP |

dodane 01.02.2026 19:44

TAGI| BEZDOMNOŚĆ, PAP, POGODA, POLICJA, PROGNOZA, SPOŁECZEŃSTWO

Roma locuta...

Aktywność wielu urzędów nauczycielskich (Kościoła) jest problemem od dłuższego już czasu. Można byłoby prowadzić oddzielny, zajmujący się ich demaskowaniem serwis.

Ludzkie życie pieskie

Andrzej Macura

Ludzkie życie pieskie

Potraktować kogoś jak psa. Hm. Dziś zaczyna znaczyć, że po królewsku.

Tak, jest

Katarzyna Solecka

Tak, jest

Nie jesteśmy gotowi. Boże słowo takimi właśnie nas zastaje: w półkroku.

