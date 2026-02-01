Przed nami najzimniejsza noc, odczuwalna do minus 38 st. C

Dzisiaj w nocy w Suwałkach temperatura może spaść do minus 29 st. C.

Przed nami najzimniejsza noc, odczuwalna temperatura sięgnie nawet minus 38 st. C. Z powodu wychłodzenia organizmu zmarło już 38 osób - poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański po niedzielnej odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

Podczas briefingu prasowego podsumowującego odprawę w RCB Szczepański podkreślił, że noc z niedzieli na poniedziałek będzie jedną z najzimniejszych w ostatnim czasie.

- Szacujemy, że dzisiaj w nocy w Suwałkach temperatura może spaść do minus 29 st., natomiast według Instytutu (Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PAP) ta temperatura odczuwalna to może być nawet 36-38 st. ujemnej temperatury - powiedział.

Dodał, że zimne masy powietrza obejmą swoim zasięgiem przede wszystkim ścianę wschodnią, a także północną i wschodnią część województwa mazowieckiego, część województwa pomorskiego, a także województwo lubelskie.

Wiceminister przekazał, że w ciągu minionej doby śmierć z powodu wychłodzenia organizmu poniosła kolejna osoba, co oznacza, że statystyka ofiar śmiertelnych tegorocznej zimy wzrosła do 38 osób (dla porównania, w analogicznym okresie rok wcześniej było to 16 osób).

Służby czekają na wyniki sekcji zwłok dwóch kolejnych osób, których ciała odnaleziono w pustostanie na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

- Jeśli tak by się stało (osoby te zmarłyby z powodu zimna - PAP), to ta statystyka wzrasta do 40 ofiar tej zimy - podsumował.

Wyjaśnił, że wszystkie służby, w tym 8,6 tys. policjantów, są zaangażowane w przeszukiwania pustostanów, altanek śmietnikowych, a także studzienek kanalizacyjnych, w których schronienia mogą szukać osoby w kryzysie bezdomności.

Z myślą o nich są udostępniane m.in. specjalne namioty, a także dworce kolejowe - ostatniej nocy na dworcu w Olsztynie spało 20 osób bezdomnych.