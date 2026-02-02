info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » RCB: 3,5 tys. osób pozostaje bez prądu; najwięcej na Podlasiu i Warmii i Mazurach
RCB: 3,5 tys. osób pozostaje bez prądu; najwięcej na Podlasiu i Warmii i Mazurach

Zima  
Krzysztof Błażyca / Foto Gość Zima

3,5 tys. osób pozostaje bez prądu; najwięcej na Podlasiu i Warmii i Mazurach - poinformował w poniedziałek PAP rzecznik prasowy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk.

Błaszczyk przekazał, że na Warmii i Mazurach bez prądu jest 850 odbiorców, a 800 na Podlasiu. Przypomniał, że ostatniej doby w wyniku wychłodzenia zmarły trzy osoby, a od 1 listopada - 40 osób.

Dodał, że ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym mrozem, według obecnego stanu, będą obowiązywać do środy do godz. 9, ale najprawdopodobniej zostaną przedłużone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Obecnie ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym mrozem obowiązują w północnej, północno-wschodniej oraz wschodniej części kraju. IMGW prognozuje tam temperaturę minimalną w nocy z poniedziałku na wtorek od minus 29 st. C do minus 24 st. C, a w nocy z wtorku na środę od minus 20 st. C do minus 17 st. C. Temperatura maksymalna w dzień od minus 15 st. C do minus 11 st. C. Wiatr o średniej prędkości 5-20 km/h.

Komenda Główna Policji przypomniała w poniedziałek na platformie X, że niskie temperatury są śmiertelnym zagrożeniem, szczególnie dla osób w kryzysie bezdomności, seniorów, osób samotnych czy nietrzeźwych.

"Każdego dnia policjanci patrolują ulice, pustostany, klatki schodowe i miejsca, gdzie ktoś może potrzebować pomocy. Reagują, sprawdzają, udzielają wsparcia i przekazują osoby zagrożone do bezpiecznych miejsc" - napisała KGP.

Policja zaapelowała, by nie być obojętnym i w razie zauważenia osoby, która może być narażona na wychłodzenie, zadzwonić pod numer alarmowy 112. "Jeden telefon może uratować" - napisała KGP.(PAP)

dodane 02.02.2026 09:37

Roma locuta...

ks. Włodzimierz Lewandowski

Roma locuta...

Aktywność wielu urzędów nauczycielskich (Kościoła) jest problemem od dłuższego już czasu. Można byłoby prowadzić oddzielny, zajmujący się ich demaskowaniem serwis.

Ludzkie życie pieskie

Andrzej Macura

Ludzkie życie pieskie

Potraktować kogoś jak psa. Hm. Dziś zaczyna znaczyć, że po królewsku.

Tak, jest

Katarzyna Solecka

Tak, jest

Nie jesteśmy gotowi. Boże słowo takimi właśnie nas zastaje: w półkroku.

